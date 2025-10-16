“He ganado la batalla”: Mauricio Martínez anuncia que venció el cáncer por quinta vez

Mauricio Martínez compartió una actualización sobre su estado de salud, luego de que a principios de este mes sorprendió al revelar que el cáncer de vejiga que lo aqueja desde 2010 regresó por quinta vez.
Ahora, el actor y cantante regiomontano compartió una buena noticia y confirmó que una vez más logró vencer el diagnóstico.
Mauricio Martínez superó el cáncer por quinta vez
A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Mauricio Martínez reveló que ha superado el cáncer por quinta vez, una batalla a la que se ha enfrentado desde hace más de 15 años.
El artista mexicano expresó su gratitud y alivio al revelar que los tumores que le detectaron recientemente eran de un bajo grado y celebró que la enfermedad nuevamente había salido de su cuerpo.
“Este mensaje es para agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por todos los mensajes que he recibido desde la semana pasada que compartí el estatus de mi salud. Les recuerdo con todo mi corazón que gracias a Dios los tumores que encontraron en mi vejiga son de muy bajo grado y que el cáncer que por quinta vez he ganado la batalla ya está fuera de mi cuerpo”, expresó
Tras anunciar su recuperación, el actor compartió que se encuentra centrado en cuidar su bienestar físico y emocional, además de trabajar en un libro autobiográfico donde contará los momentos más importantes de su vida y trayectoria profesional.
“Estoy en excelentes manos con un equipo increíble de doctores y además estoy de la mano de Dios, rodeado de amor, con mucha fe, fuerte, entero, meditando, rezando y dedicado de lleno a este libro que llevo ya más de un año trabajando en el cual comparto la historia de mi vida”, expresó.
“Una vida que ha estado llena de logros, de triunfos, pero también de muchos aprendizajes, de muchos trancazos, de muchas lecciones, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero también de mucha resiliencia, de mucho aprendizaje y espero que lo reciban con el mismo amor con el que lo estoy preparando”, agregó.
Mauricio Martínez está en enfocado en cuidar su salud física y mental
Mauricio Martínezanunció que ya prepara nuevos proyectos que anunciará en los próximos meses, mientras tanto, se enfocará en cuidar de salud física y emocional.
“Pronto tendrán noticias, vienen proyectos muy hermosos, muy emocionantes, que me llenan el rostro de una sonrisa. A los amigos de los medios que han estado llamándome y solicitando entrevistas, por el momento no quiero dar entrevistas por órdenes médicas, también creo que por mi salud mental, mi salud emocional, ahorita es bueno guardarme un ratito, estar en la playa, relajado, meditando y escribiendo”, explicó.
“Eso me da paz, sé que lo entienden, sé que lo respetan, les agradezco todo su apoyo, su cariño. Aquí están en mi corazón todos ustedes, todos los fans, toda mi familia, todos mis seres queridos, mis amigos, los quiero con todo mi corazón, valoro muchísimo sus oraciones, sus pensamientos, sus buenas vidas, sus recomendaciones, las guardo aquí en mi corazón y pronto les daré más noticias”.
Finalmente, con su característico optimismo, Mauricio terminó su mensaje con una frase que refleja tanto su gratitud como su deseo de seguir adelante: “Muchísimas gracias de todo corazón, hay mucho Mauricio Martínez para rato y como les puse en ese mensaje, hay muchas canciones por cantar y aún quedan muchas historias por contar”.
El anuncio del actor y cantante se produce pocos días después de que confirmara, el pasado 4 de octubre, que el cáncer de vejiga, que le fue diagnosticado por primera vez en 2010, había regresado por quinta vez.