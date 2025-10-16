“He ganado la batalla”: Mauricio Martínez anuncia que venció el cáncer por quinta vez

Mauricio Martínez superó el cáncer por quinta vez

A través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, Mauricio Martínez reveló que ha superado el cáncer por quinta vez, una batalla a la que se ha enfrentado desde hace más de 15 años.

El artista mexicano expresó su gratitud y alivio al revelar que los tumores que le detectaron recientemente eran de un bajo grado y celebró que la enfermedad nuevamente había salido de su cuerpo.

“Este mensaje es para agradecerles desde lo más profundo de mi corazón por todos los mensajes que he recibido desde la semana pasada que compartí el estatus de mi salud. Les recuerdo con todo mi corazón que gracias a Dios los tumores que encontraron en mi vejiga son de muy bajo grado y que el cáncer que por quinta vez he ganado la batalla ya está fuera de mi cuerpo”, expresó

Tras anunciar su recuperación, el actor compartió que se encuentra centrado en cuidar su bienestar físico y emocional, además de trabajar en un libro autobiográfico donde contará los momentos más importantes de su vida y trayectoria profesional.

Mauricio Martínez (Instagram)

“Estoy en excelentes manos con un equipo increíble de doctores y además estoy de la mano de Dios, rodeado de amor, con mucha fe, fuerte, entero, meditando, rezando y dedicado de lleno a este libro que llevo ya más de un año trabajando en el cual comparto la historia de mi vida”, expresó.

“Una vida que ha estado llena de logros, de triunfos, pero también de muchos aprendizajes, de muchos trancazos, de muchas lecciones, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, pero también de mucha resiliencia, de mucho aprendizaje y espero que lo reciban con el mismo amor con el que lo estoy preparando”, agregó.