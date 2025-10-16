Ellas son Angel Reese y Suni Lee, las deportistas profesionales que se convirtieron en ángeles de Victoria’s Secret

El Victoria’s Secret Fashion Show se llevó a cabo ayer, 15 de octubre y contó con la presencia de modelos como Gigi y Bella Hadid, Emily Ratajkowski y Alex Consani, quienes estuvieron acompañadas de la gimnasta Suni Lee y la jugadora de basquetbol Angel Reese, las primeras deportistas en desfilar para Victoria’s Secret.
¿Quiénes son Angel Reese y Suni Lee, las deportistas que se convirtieron en ángeles de Victoria’s Secret?
Además de haber modelado en el Victoria’s Secret Fashion Show, Angel Reese y Suni Lee son deportistas profesionales con carreras exitosas en el mundo del baloncesto, en el caso de Angel y de la gimnasia, hablando de Suni.
Angel Reese tiene 23 años y forma parte del equipo Chicago Sky que juega en la WNBA, la liga de basquetbol profesional femenino en Estados Unidos. Además, ganó una medalla de plata con el equipo nacional en la AmeriCup femenina FIBA 2023.
A su vez, Suni Lee es una gimnasta de 22 años que ha participado en dos ediciones de los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 y París 2024, en los cuales ha ganado un total de 6 medallas, algunas de ellas junto a la reconocida y famosa gimnasta, Simone Biles. Suni Lee está más acostumbrada a los reflectores ya que también participó en Dancing with the stars.
Victoria’s Secret incluye a deportistas como modelos
Uno de los mayores cambios que ha enfrentado Victoria’s Secret en los últimos años ha sido el convertirse en una marca más inclusiva, principalmente con las modelos que eligen para sus campañas publicitarias y pasarelas.
Como resultado de este cambio, desde la pasarela del año pasado, 2024, pudimos ver a una mayor diversidad de modelos desfilar a lado de las favoritas de la marca: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Candice Swanpoel.
Para este 2025, Victoria’s Secret decidió ir más allá de solo incluir modelos en su desfile, razón por la que pudimos ver a la comediante Quen Blackwell y, por supuesto, a Angel Reese y Suni Lee en la pasarela.
Los outfits usaron Angel Reese y Suni Lee en el desfile de Victoria's Secret
La jugadora de baloncesto Angel Reese lució dos atuendos, el primero consistió en un bra y panties rosas junto a una playera con un recorte en el escote y unas alas transparentes con bordes blancos, similares a las alas de hadas. Su segundo outfit fue un conjunto de lencería con flores que combinaba a la perfección con el accesorio de peluche con incrustaciones de flores que portaba alrededor de los brazos.
Suni Lee apareció en la sección de Pink y lució un atuendo mucho más casual y atlético que se conformó por un top con el nombre de la marca, una sudadera rosa, unos shorts grises y un bra de ese mismo color.
La participación de Suni Lee y Angel Reese marca un antes y un después en la historia de los Victoria’s Secret Fashion Show, ya que, oficialmente se han integrado como ángeles a mujeres que no necesariamente son modelos profesionales y que inspiran a las mujeres que compran la marca desde otro ámbito, en este caso, el deportivo.