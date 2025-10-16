Ellas son Angel Reese y Suni Lee, las deportistas profesionales que se convirtieron en ángeles de Victoria’s Secret

¿Quiénes son Angel Reese y Suni Lee, las deportistas que se convirtieron en ángeles de Victoria’s Secret?

Además de haber modelado en el Victoria’s Secret Fashion Show, Angel Reese y Suni Lee son deportistas profesionales con carreras exitosas en el mundo del baloncesto, en el caso de Angel y de la gimnasia, hablando de Suni.

Angel Reese tiene 23 años y forma parte del equipo Chicago Sky que juega en la WNBA, la liga de basquetbol profesional femenino en Estados Unidos. Además, ganó una medalla de plata con el equipo nacional en la AmeriCup femenina FIBA 2023.

Angel Reese es una jugadora de baloncesto profesional. (Getty Images)

A su vez, Suni Lee es una gimnasta de 22 años que ha participado en dos ediciones de los Juegos Olímpicos: Tokio 2020 y París 2024, en los cuales ha ganado un total de 6 medallas, algunas de ellas junto a la reconocida y famosa gimnasta, Simone Biles. Suni Lee está más acostumbrada a los reflectores ya que también participó en Dancing with the stars.

Suni Lee es una gimnasta ganadora de medallas olímpicas. (Getty Images)

Victoria’s Secret incluye a deportistas como modelos

Uno de los mayores cambios que ha enfrentado Victoria’s Secret en los últimos años ha sido el convertirse en una marca más inclusiva, principalmente con las modelos que eligen para sus campañas publicitarias y pasarelas.

Como resultado de este cambio, desde la pasarela del año pasado, 2024, pudimos ver a una mayor diversidad de modelos desfilar a lado de las favoritas de la marca: Adriana Lima, Alessandra Ambrosio y Candice Swanpoel.

Esta pasarela de Victoria's Secret tuvo más diversidad e inclusión. (Getty Images)

Para este 2025, Victoria’s Secret decidió ir más allá de solo incluir modelos en su desfile, razón por la que pudimos ver a la comediante Quen Blackwell y, por supuesto, a Angel Reese y Suni Lee en la pasarela.