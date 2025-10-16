Britney Spears responde a las acusaciones que Kevin Federline cuenta en su libro

Britney Spears responde a las acusaciones hechas por Kevin Federline

La noche del miércoles 15 de octubre, Britney Spears respondió a las acusaciones hechas por Kevin Federline en su libro y través de una publicación en sus redes sociales defendió su relación con sus hijos, Sean Preston y Jayden James.

Britney Spears con sus hijos Sean Preston y Jayden James (Instagram/Britney Spears.)

"El constante manejo de la realidad por parte de mi exmarido es extremadamente doloroso y agotador", escribió la cantante de "Toxic". “Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos. Las relaciones con los adolescentes son complejas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida”.

La cantante expresó que sus hijos "siempre han sido testigos de la falta de respeto que muestra su propio padre hacia mí" y afirmó que "necesitan asumir la responsabilidad de sí mismos". Señaló que a uno de ellos solo la había visto durante 45 minutos en el último año y que el otro la ha visitado cuatro veces en los últimos cinco años.

"Yo también tengo orgullo", escribió la artista 43 años. "De ahora en adelante les avisaré cuando esté disponible. Créanme, esas mentiras piadosas de ese libro van directo al banco y soy la única que sale realmente lastimada aquí".

La interprete de "I'm a Slave 4 You" concluyó su mensaje expresando su cariño por sus hijos: "Siempre los amaré y, si me conocen de verdad, no prestarán atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol", escribió.

Previo al mensaje que mandó Spears, un representante envió un comunicado a la revista People como respuesta a las revelaciones que Kevin Federline hizo en su nuevo libro de memorias ‘You Thought You Knew’ en el que expresa su preocupación por la salud mental de la estrella del pop y temor por el ambiente en que crecieron sus dos hijos.

Britney Spears y Kevin Federline (Getty Images)

En el texto se expresa el descontento de la artista, pues de acuerdo al representante, las memorias salen a la luz en el momento en que Kevin dejó de recibir la manutención de sus hijos: “Con la noticia del lanzamiento del libro de Kevin, una vez más él y otros se están lucrando a costa de ella, y lamentablemente esto ocurre después de que Kevin ya no tuviera la manutención de sus hijos”, dice el comunicado. “Lo único que le importa son sus hijos, Sean Preston y Jayden James, y su bienestar durante este sensacionalismo” se recalcó.

Britney Spears y Kevin Federline (Getty Images)

Britney Spears y Kevin Federline se casaron en 2004 y dieron la bienvenida a sus hijos Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, antes de concretar su divorcio en 2007.