Britney Spears responde a las acusaciones que Kevin Federline cuenta en su libro

Britney Spears respondió a las declaraciones de su exesposoKevin Federline, quien en su nuevo libro aborda detalles sobre su matrimonio con la cantante, su salud mental y el entorno en el que crecieron sus hijos.
En sus memorias, 'You Thought You Knew', cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de octubre, el ex bailarín habla por primera vez sobre lo que vivió durante su matrimonio con la estrella del pop en 2004 hasta que se divorciaron en 2007 y que concluyó en una compleja batalla legal por la custodia de sus dos hijos, además de hacer fuertes revelaciones sobre su su salud mental de su exesposa.
Britney Spears responde a las acusaciones hechas por Kevin Federline
La noche del miércoles 15 de octubre, Britney Spearsrespondió a las acusaciones hechas por Kevin Federline en su libro y través de una publicación en sus redes sociales defendió su relación con sus hijos, Sean Preston y Jayden James.
"El constante manejo de la realidad por parte de mi exmarido es extremadamente doloroso y agotador", escribió la cantante de "Toxic". “Siempre he suplicado y gritado para tener una vida con mis hijos. Las relaciones con los adolescentes son complejas. Esta situación me ha desmoralizado y siempre he pedido, casi rogado, que formen parte de mi vida”.
La cantante expresó que sus hijos "siempre han sido testigos de la falta de respeto que muestra su propio padre hacia mí" y afirmó que "necesitan asumir la responsabilidad de sí mismos". Señaló que a uno de ellos solo la había visto durante 45 minutos en el último año y que el otro la ha visitado cuatro veces en los últimos cinco años.
"Yo también tengo orgullo", escribió la artista 43 años. "De ahora en adelante les avisaré cuando esté disponible. Créanme, esas mentiras piadosas de ese libro van directo al banco y soy la única que sale realmente lastimada aquí".
La interprete de "I'm a Slave 4 You" concluyó su mensaje expresando su cariño por sus hijos: "Siempre los amaré y, si me conocen de verdad, no prestarán atención a los tabloides sobre mi salud mental y mi consumo de alcohol", escribió.
Previo al mensaje que mandó Spears, un representante envió un comunicado a la revista People como respuestaa las revelaciones que Kevin Federline hizo en su nuevo libro de memorias ‘You Thought You Knew’ en el que expresa su preocupación por la salud mental de la estrella del pop y temor por el ambiente en que crecieron sus dos hijos.
En el texto se expresa el descontento de la artista, pues de acuerdo al representante, las memorias salen a la luz en el momento en que Kevin dejó de recibir la manutención de sus hijos: “Con la noticia del lanzamiento del libro de Kevin, una vez más él y otros se están lucrando a costa de ella, y lamentablemente esto ocurre después de que Kevin ya no tuviera la manutención de sus hijos”, dice el comunicado. “Lo único que le importa son sus hijos, Sean Preston y Jayden James, y su bienestar durante este sensacionalismo” se recalcó.
Britney Spears y Kevin Federline se casaron en 2004 y dieron la bienvenida a sus hijos Sean Preston, de 20 años, y Jayden James, de 19, antes de concretar su divorcio en 2007.
¿Qué dijo Kevin Federline sobre Britney Spears en su libro?
Kevin Federline hizo fuertes revelaciones sobre su matrimonio con Britney Spearsal abordar temas como la salud mental de la cantante y el ambiente en que crecieron sus hijos en su nuevo libro de memorias You Thought You Knew, que se publicará el 21 de octubre.
El ex bailarín adelantó algunos pasajes de su libro durante una entrevista con Entertainment Tonight, incluyendo un inquietante episodio con sus hijos, una supuesta infidelidad durante una gira y una llamada que Spears realizó a su exnovio, Justin Timberlake la noche antes de su boda.
De acuerdo con The New York Times, en una parte de su libro, Federline escribió que estaba preocupado por la “situación” actual de la estrella del pop, que cree “se está encaminando hacia algo irreversible”.
“Se ha vuelto imposible fingir que todo está bien. Desde mi perspectiva, el tiempo avanza y nos acercamos al último momento”, escribió. “Algo malo va a pasar si las cosas no cambian, y mi mayor temor es que nuestros hijos carguen con las consecuencias”.}
Federline señaló que cree que el movimiento "Free Britney", que ayudó a liberar a la estrella de su tutela de 13 años, fue más dañino de lo que creen los fans: “Ahora, más que nunca, (nuestros hijos) necesitan su apoyo. He sido su apoyo durante años, pero ahora es más grande que yo”, escribió. “Es hora de dar la voz de alarma”.