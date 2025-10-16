Tras meses de rumores sobre un romance llevado con total discreción, una fuente cercana a Ana de Armas y Tom Cruise reveló a The Sun que ambos habrían decidido poner fin a su relación.
Ana de Armas y Tom Cruise terminan su relación y esta es la razón
Todo apunta a que Ana de Armas y Tom Cruise habrían puesto fin a su romance. Según información publicada por The Sun, la actriz cubana de 37 años y el actor estadounidense de 63 habrían decidido separarse en buenos términos.
Una fuente cercana a la pareja reveló que, aunque disfrutaban pasar tiempo juntos, ambos sintieron que “la chispa se había apagado” y concluyeron que estaban mejor como amigos: “Tom y Ana se lo pasaban bien juntos, pero su tiempo como pareja ha llegado a su fin. Van a seguir siendo buenos amigos, pero ya no están saliendo”, afirmó el informante.
A pesar del supuesto fin del noviazgo, no se descarta que sigan vinculados profesionalmente, ya que Ana de Armas fue elegida como protagonista de una próxima película producida por Cruise. Este detalle sugiere que, más allá del plano sentimental, ambos mantienen una buena relación laboral y personal.
La historia de amor secreto de Ana de Armas y Tom Cruise
La historia entre Tom Cruise y Ana de Armas comenzó de forma discreta hace unos nueve meses, aunque no fue hasta febrero pasado que aparecieron las primeras imágenes juntos, celebrando San Valentín. Desde entonces, la pareja fue vista en varias ocasiones: bajando de un helicóptero privado en abril (con Ana acompañada de sus perros), caminando de la mano mientras paseaban por Vermont y disfrutando del verano a bordo de un velero en Menorca.
Por ahora, ni Ana ni Tom han confirmado ni desmentido los rumores, pero todo indica que el vínculo entre ambos ha cambiado de rumbo.
Sin embargo, en medio de los rumores sobre su relación con Tom Cruise, también surgieron fuertes especulaciones de que la actriz cubana mantenía una relación sentimental con Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz‑Canel.
Los rumores empezaron a circular en mayo de 2024, cuando el influencer cubano Alexander Otaola aseguró que Ana de Armas habría pasado unos días en Cayo Santa María junto a Anido Cuesta. Más tarde, en noviembre de ese año, un medio español publicó fotos de ambos en Madrid, caminando juntos, sonriendo, y besándose en una salida nocturna.