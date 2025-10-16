El Festival Hipnosis 2025, programado para los días 1 y 2 de noviembre en el estadio Fray Nano de la Ciudad de México, presenta un cartel lleno de joyas para los amantes del rock alternativo, la psicodelia y sonidos experimentales. Aquí te dejamos seis propuestas que no debes perderte este año.
6 actos imperdibles del Festival Hipnosis 2025
Pavement: el debut que todos esperan
Pavement se presenta por primera vez en México como parte del lineup del sábado 1 de noviembre. Serán los encargados de abrir el festival con su característico lo-fi indie rock, riffs nostálgicos y canciones que marcaron toda una era. Clásicos como Cut Your Hair, Gold Soundz o Spit on a Stranger seguramente serán parte del setlist.
Austin TV interpretando Indra en vivo por única vez
El domingo 2 de noviembre será especial para los seguidores nacionales, ya que Austin TV presenta en vivo Indra, su EP más reciente, por única ocasión durante el festival. Este acto promete ser una experiencia íntima y especial, ya que la banda explora la experimentación instrumental y atmosférica, algo que es un sello distintivo de su trayectoria.
The Budos Band: afro‑souls que despiertan la pista
Sin importar que el nombre de esta banda originaria de Nueva York, no pertenezca a los headliners, es un acto casi obligado en esta edición. The Budos Band ofrece una experiencia sonora e instrumental que mezcla afro‑soul, funk, psicodelia y soul con sonidos de órgano y percusiones bien marcadas.
Podemos esperar que presenten parte de su álbum más reciente VII , con arreglos que resaltan la sección de metales y la potencia instrumental que los ha caracterizado desde sus primeros discos.
Deafheaven: elegancia oscura del black metal
Para quienes buscan sonidos más extremos sin perder atmósfera, Deafheaven es una apuesta imperdible. Combinando black metal, post-rock y shoegaze, la banda de San Francisco llega al Fray Nano para aportar intensidad y una sonoridad que se expande más allá del muro de guitarras.
The Horrors
The Horrors llegan a Hipnosis 2025 con su sonido oscuro y vibrante, mezclando post-punk y psicodelia con un toque moderno que te atrapará desde el primer acorde. Su enérgico show en vivo, cargado de sintetizadores y guitarras potentes, crea una atmósfera única que transforma cualquier escenario en una experiencia intensa y memorable. Si buscas un acto que combine actitud, misterio y mucha energía, The Horrors es una parada obligada en esta edición del festival.
Dinosaur Jr. & Spiritualized: dos leyendas transformando el domingo
El cierre del festival estará encabezado por Dinosaur Jr. y Spiritualized, dos nombres con peso en la historia del rock alternativo. Dinosaur Jr. regresará con su fuerza cruda y sus guitarras distorsionadas, mientras que Spiritualized ofrecerá su mezcla de space rock, psicodelia, un viaje sonoro ideal para los finales de noche