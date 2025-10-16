6 actos imperdibles del Festival Hipnosis 2025

Pavement: el debut que todos esperan

Pavement se presenta por primera vez en México como parte del lineup del sábado 1 de noviembre. Serán los encargados de abrir el festival con su característico lo-fi indie rock, riffs nostálgicos y canciones que marcaron toda una era. Clásicos como Cut Your Hair, Gold Soundz o Spit on a Stranger seguramente serán parte del setlist.

Austin TV interpretando Indra en vivo por única vez

El domingo 2 de noviembre será especial para los seguidores nacionales, ya que Austin TV presenta en vivo Indra, su EP más reciente, por única ocasión durante el festival. Este acto promete ser una experiencia íntima y especial, ya que la banda explora la experimentación instrumental y atmosférica, algo que es un sello distintivo de su trayectoria.

Austin TV se caracteriza por hacer música del género rock alternativo. (Instagram - @austin_tv)

The Budos Band: afro‑souls que despiertan la pista

Sin importar que el nombre de esta banda originaria de Nueva York, no pertenezca a los headliners, es un acto casi obligado en esta edición. The Budos Band ofrece una experiencia sonora e instrumental que mezcla afro‑soul, funk, psicodelia y soul con sonidos de órgano y percusiones bien marcadas.

Podemos esperar que presenten parte de su álbum más reciente VII , con arreglos que resaltan la sección de metales y la potencia instrumental que los ha caracterizado desde sus primeros discos.