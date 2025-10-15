Progresivo, inmersivo y sin celulares: así fue el show de Steven Wilson en CDMX

Steven Wilson: Un viaje cósmico de rock progresivo

Con el recinto lleno, Wilson inició su set con “Objects Outlive Us” y “The Overview”, marcando un bloque inicial muy cautivador. La música construyó atmósferas espaciales mientras los visuales transportaban al público a paisajes estelares.

Más tarde, “King Ghost” devolvió la sensación a lo terrenal, con estructuras arquitectónicas y escenas urbanas que contrastaban con la inmensidad del cosmos proyectado.

“Quiero hacerles una pregunta, ¿Hay alguien aquí que haya venido por error? ¿Entienden lo que quiero decir? Hablo de esposas, novias, mejores amigos, nietos, abuelos, tías, tíos, gente que ha venido al show y que no tiene ni idea de lo que viene a ver. Aqui hay algunas que llegaron por error, pero lo que quiero decir es que estas personas probablemente estén pensando: ‘Bueno, ya llevo aquí una hora y media y he escuchado cuatro canciones’. No soy muy bueno con las canciones cortas, siempre preferí los largometrajes a los dibujos animados”, dijo el músico con humor.

Steven Wilson (LILIANA ESTRADA)

El espectáculo no evitó momentos de intensidad emocional: “Home Invasion” mostró guiños al rock industrial, evocando influencias profundas como Pink Floyd, mientras que en “What Life Brings” asumió una apuesta más breve, casi pop, que rompió con la norma progresiva de sus bloques largos.

Hacia el final, clásicos como “Dislocated Day”, “Pariah”, “Luminol” y “The Raven That Refused to Sing” sellaron un set extenso de poco más de dos horas, dejando claro que este no es solo un concierto, sino un verdadero viaje sonoro.