Las revelaciones más fuertes de Kevin Federline sobre Britney Spears contadas en su libro

Britney Spears llamo a Justin Timberlake una noche antes de casarse

Según declaraciones de Kevin Federline en entrevista para Entertainment Tonight, Britney Spears contactó por teléfono a su ex novio Justin Timberlake la noche anterior a su boda con él, en septiembre de 2004.

Kevin Federline y Britney Spears. (Getty Images)

Federline recordó que en ese momento pensó que ella estaba hablando con su mamá o que quizá tenía dudas del último minuto. Sin embargo, cuando se percató de que hablaba con Timberlake, le preguntó qué estaba ocurriendo y trató de calmarla, incluso le sugirió que no era necesario seguir adelante con la boda.

“Yo le pregunté ‘¿Qué pasa?’. Pensé que estaba hablando con su mamá por teléfono o algo así, quizá tenía dudas”, explicó. Y agregó: “Entonces me dijo que estaba hablando con Justin”.

“Retrocedí y le pregunté: ‘¿Te oí bien? ¿Qué está pasando?’. Y de inmediato le dije: ‘No tenemos que hacer esto’. No me importaba si nos casábamos o no”, declaró.

Justin Timberlake y Britney Spears (Kevin Winter/Getty Images)

Britney le explicó que no buscaba cancelar el matrimonio, sino cerrar un capítulo pendiente: quería dar un último mensaje para asegurarse de que todo estuviera resuelto entre ella y Justin. Fed­erline admitió estar sorprendido: “¿En la noche antes de nuestra boda, esto es lo que decides hacer?”. Afirmó que trató de dejar pasar el momento, entendiendo que ambos eran jóvenes y que sus relaciones previas, especialmente con Timberlake, seguían teniendo un peso emocional.

Kevin Federline asegura que la vida de Britney Spears corre peligro

Más allá de estas acusaciones, Federline también advirtió que la vida de la intérprete de Toxic ha ido deteriorándose desde que finalizó su tutela en 2021. Él afirma que la situación ha llegado a un punto en el que “se ha vuelto imposible fingir que todo está bien” y tiene miedo de que algo malo ocurra si no hay cambio: “Desde donde estoy, el reloj está corriendo y nos acercamos a la hora decisiva”, escribe.

Además, el ex bailarín también reflexionó sobre el legado de "Free Britney", el movimiento que apoyó el fin de la tutela de la cantante. Si bien reconoce que parte de ese activismo vino de buenas intenciones, cree que ahora “no se trata de libertad, sino de supervivencia”, y llamó a que quienes lucharon por ella que pidan por el cuidado real de Britney y sus hijos.