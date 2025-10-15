Las revelaciones más fuertes de Kevin Federline sobre Britney Spears contadas en su libro

Kevin Federline, ex esposo de Britney Spears, ha hecho fuertes revelaciones sobre su vida junto a la cantante, su salud mental y el ambiente en que crecieron sus hijos en su nuevo libro de memorias You Thought You Knew, cuyo lanzamiento está previsto para el 21 de octubre.
Kevin Federline ha decidido contar su versión de los hechos en torno a su matrimonio con Britney Spears y los años posteriores en su nuevo libro You Thought You Knew. Aunque sus memorias se estrenarán el 21 de octubre, el ex bailarín reveló algunos pasajes de su libro en entrevista para Entertainment Tonight: desde un inquietante episodio con sus hijos, una supuesta infidelidad durante una gira y una llamada que hizo la cantante a Justin Timberlake (su ex) una noche antes de casarse con Federline.
Entre las revelaciones más sensibles se encuentra una acusación de que Britney, ya siendo mamá de adolescentes, habría irrumpido en la habitación de sus hijos durante la noche con un cuchillo en la mano. “A veces se despertaban y la encontraban de pie, en silencio, en la puerta, mirándolos dormir con un cuchillo en la mano”, escribe Federline, para luego añadir que ella simplemente se daba vuelta y se iba sin dar explicaciones.
Otra acusación delicada es la de una supuesta infidelidad por parte de Britney con una bailarina durante la gira "Onyx Hotel Tour" en Amsterdam en 2004. Federline dice que, al regresar al hotel tras un evento con el equipo de la gira, la buscó en el pasillo y la encontró “besándose apasionadamente” con la bailarina.
Britney Spears llamo a Justin Timberlake una noche antes de casarse
Según declaraciones de Kevin Federline en entrevista para Entertainment Tonight, Britney Spears contactó por teléfono a su ex novio Justin Timberlake la noche anterior a su boda con él, en septiembre de 2004.
Federline recordó que en ese momento pensó que ella estaba hablando con su mamá o que quizá tenía dudas del último minuto. Sin embargo, cuando se percató de que hablaba con Timberlake, le preguntó qué estaba ocurriendo y trató de calmarla, incluso le sugirió que no era necesario seguir adelante con la boda.
“Yo le pregunté ‘¿Qué pasa?’. Pensé que estaba hablando con su mamá por teléfono o algo así, quizá tenía dudas”, explicó. Y agregó: “Entonces me dijo que estaba hablando con Justin”.
“Retrocedí y le pregunté: ‘¿Te oí bien? ¿Qué está pasando?’. Y de inmediato le dije: ‘No tenemos que hacer esto’. No me importaba si nos casábamos o no”, declaró.
Britney le explicó que no buscaba cancelar el matrimonio, sino cerrar un capítulo pendiente: quería dar un último mensaje para asegurarse de que todo estuviera resuelto entre ella y Justin. Federline admitió estar sorprendido: “¿En la noche antes de nuestra boda, esto es lo que decides hacer?”. Afirmó que trató de dejar pasar el momento, entendiendo que ambos eran jóvenes y que sus relaciones previas, especialmente con Timberlake, seguían teniendo un peso emocional.
Kevin Federline asegura que la vida de Britney Spears corre peligro
Más allá de estas acusaciones, Federline también advirtió que la vida de la intérprete de Toxic ha ido deteriorándose desde que finalizó su tutela en 2021. Él afirma que la situación ha llegado a un punto en el que “se ha vuelto imposible fingir que todo está bien” y tiene miedo de que algo malo ocurra si no hay cambio: “Desde donde estoy, el reloj está corriendo y nos acercamos a la hora decisiva”, escribe.
Además, el ex bailarín también reflexionó sobre el legado de "Free Britney", el movimiento que apoyó el fin de la tutela de la cantante. Si bien reconoce que parte de ese activismo vino de buenas intenciones, cree que ahora “no se trata de libertad, sino de supervivencia”, y llamó a que quienes lucharon por ella que pidan por el cuidado real de Britney y sus hijos.