La Oreja de Van Gogh: la historia detrás del éxito de la banda española

La historia de La Oreja de Van Gogh

Todo inició en 1995 cuando Pablo Benegas, Álvaro Fuentes, Xabi San Martín y Haritz Garde formaron una banda de covers de grupos como Nirvana o Guns N’ Roses. Un día, Pablo Benegas conoció a Amaia Montero y al escucharla cantar la invitó a convertirse en la vocalista de la banda. En 1996, en San Sebastián, dentro de la comunidad autónoma del País Vasco, nació oficialmente La Oreja de Van Gogh con la unión de Amaia Montero al grupo.

Así se veían los integrantes de La Oreja de Van Gogh, incluyendo a Amaia Montero, en 2004. (Getty Images)

La banda comenzó a crear canciones y en 1997 ganaron el VI Concurso Pop-Rock Ciudad de San Sebastián, después de que su participación de 1996 no resultara victoriosa. El ganar este concurso les abrió las puertas: grabaron un CD y sus canciones fueron reproducidas en las estaciones de radio locales.

Después de enviar una canción a Sony Music, La Oreja de Van Gogh pudo estrenar su disco debut Dile al sol. El sencillo que decidieron promocionar de ese disco fue El 28, aunque realmente fue gracias a Soñaré que el disco y la banda alcanzaron el éxito, llegando a vender más de 800,000 copias en España.

Amaia Montero fue la vocalista original de La Oreja de Van Gogh. (Getty Images)

El éxito internacional de La Oreja de Van Gogh

Si bien desde su primer disco La Oreja de Van Gogh se volvió famosa en España, fue hasta su segundo álbum, El viaje de Copperpot (2000), que lograron una certificación platino en Estados Unidos. El grupo también realizó una gira internacional por Sudamérica y México, donde se presentaron en el Auditorio Nacional.

Las canciones de Amaia Montera con La Oreja de Van Gogh siguen siendo de las más escuchadas de la banda. (Getty Images)

Para el tercer álbum, Lo que te conté mientras te hacías la dormida (2003), tuvieron 60 fechas a lo largo de todo el mundo. También obtuvieron la Gaviota de Plata y fueron elegidos los artistas más populares en Viña del Mar en Chile en 2005 y 2007. También llegaron a presentarse en Japón frente a una audiencia de más de 1000 personas.