Ex abogado de Nick Reiner habla por primera vez sobre por qué abandonó el caso

Alan Jackson, quien cuenta con una larga trayectoria defendiendo casos mediáticos, aceptó por primera vez tomar el caso de Nick Reiner tras recibir una llamada confidencial el 15 de diciembre.

Esto ocurrió poco después de que el hijo del famoso cineasta fuera arrestado y acusado de dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte por apuñalamiento de sus padres en su casa de Brentwood, Los Ángeles.

Alan Jackson, ex abogado de Nick Reiner. (Pool/Getty Images)

Sin embargo, en la audiencia programada para el 7 de enero, Jackson anunció de manera inesperada que se retiraba como abogado defensor de Reiner.

El movimiento fue reconocido por el tribunal y provocó el aplazamiento de la acusación formal hasta el 23 de febrero.

Desde entonces, la defensa quedó a cargo de una abogada pública asignada por el condado.

En una entrevista con Billy Bush en su podcast Hot Mic, el abogado defensor dejó claro que no iba a revelar la razón de su renuncia al caso.

“Esa es una comunicación confidencial entre muchas personas que no estoy dispuesto a revelar”, aseguró Jackson.

Alan Jackson speaks on withdrawing from Nick Reiners case pic.twitter.com/b0YTLTISHI — Dana Bowling - Daily Dose of Dana (@imdanabowling) January 12, 2026

Sin embargo, cuando Bush le preguntó si tenía que ver con dinero, Jackson respondió: "No puedes decir que pasó algo con el dinero porque nunca he dicho eso".

"Obviamente, algo ocurrió con mi capacidad y la de mi equipo para continuar la representación, pero no quiero que ustedes, su público ni nadie más empiece a especular sobre qué podría ser. No he dicho ni una palabra al respecto", apuntó.

El abogado también reiteró: "Una vez que termine, termino. Me retiro".

Alan Jackson, quien fue abogado de Nick Reiner, renunció a su caso. (Pool/Getty Images)

Durante su plática con el presentador de radio, Alan reveló que “dejó todo” para trabajar en el caso de Nick después de que fue acusado de asesinar a sus padres, Rob y Michele Reiner, a sangre fría.

Jackson, de 61 años, estaba en Nueva York cuando recibió la solicitud para defender al hijo del cineasta en las “primeras horas del 15 de diciembre” por parte de una persona que se negó a identificar.

“Tengo que demostrar lealtad y confidencialidad en ese tipo de llamadas… Puedo decirle que inmediatamente después, lo dejé todo. Envié un aviso a mi equipo aquí en Los Ángeles… Tomé un vuelo casi de inmediato”, señaló.