El ex abogado de Nick Reiner, Alan Jackson , habló por primera vez sobre su sorpresiva renuncia como defensor en el caso en el que el joven está acusado del asesinato de sus padres, el director Rob Reiner y Michele Singer Reiner, en un hecho que conmocionó a Hollywood y que sigue bajo investigación.
Ex abogado de Nick Reiner habla por primera vez sobre por qué abandonó el caso
Alan Jackson, quien cuenta con una larga trayectoria defendiendo casos mediáticos, aceptó por primera vez tomar el caso de Nick Reiner tras recibir una llamada confidencial el 15 de diciembre.
Esto ocurrió poco después de que el hijo del famoso cineasta fuera arrestado y acusado de dos cargos de homicidio en primer grado por la muerte por apuñalamiento de sus padres en su casa de Brentwood, Los Ángeles.
Sin embargo, en la audiencia programada para el 7 de enero, Jackson anunció de manera inesperada que se retiraba como abogado defensor de Reiner.
El movimiento fue reconocido por el tribunal y provocó el aplazamiento de la acusación formal hasta el 23 de febrero.
Desde entonces, la defensa quedó a cargo de una abogada pública asignada por el condado.
En una entrevista con Billy Bush en su podcast Hot Mic, el abogado defensor dejó claro que no iba a revelar la razón de su renuncia al caso.
“Esa es una comunicación confidencial entre muchas personas que no estoy dispuesto a revelar”, aseguró Jackson.
Alan Jackson speaks on withdrawing from Nick Reiners case pic.twitter.com/b0YTLTISHI— Dana Bowling - Daily Dose of Dana (@imdanabowling) January 12, 2026
Sin embargo, cuando Bush le preguntó si tenía que ver con dinero, Jackson respondió: "No puedes decir que pasó algo con el dinero porque nunca he dicho eso".
"Obviamente, algo ocurrió con mi capacidad y la de mi equipo para continuar la representación, pero no quiero que ustedes, su público ni nadie más empiece a especular sobre qué podría ser. No he dicho ni una palabra al respecto", apuntó.
El abogado también reiteró: "Una vez que termine, termino. Me retiro".
Durante su plática con el presentador de radio, Alan reveló que “dejó todo” para trabajar en el caso de Nick después de que fue acusado de asesinar a sus padres, Rob y Michele Reiner, a sangre fría.
Jackson, de 61 años, estaba en Nueva York cuando recibió la solicitud para defender al hijo del cineasta en las “primeras horas del 15 de diciembre” por parte de una persona que se negó a identificar.
“Tengo que demostrar lealtad y confidencialidad en ese tipo de llamadas… Puedo decirle que inmediatamente después, lo dejé todo. Envié un aviso a mi equipo aquí en Los Ángeles… Tomé un vuelo casi de inmediato”, señaló.
Qué ha pasado con el caso de Nick Reiner, quién lo defiende ahora y cuándo será su juicio
El caso de Nick Reiner, hijo del reconocido director Rob Reiner y la fotógrafa Michele Singer Reiner, ha dado un giro inesperado tras los últimos movimientos judiciales.
Reiner, de 32 años, está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado por el fatal apuñalamiento de sus padres en su casa de Brentwood, Los Ángeles, el pasado 14 de diciembre de 2025.
Desde su arresto, el caso ha estado bajo la lupa mediática debido a la prominencia de la familia y la violencia del crimen. Inicialmente, Reiner había contratado al abogado penalista de alto perfil Alan Jackson, conocido por defender a clientes famosos en casos mediáticos, para liderar su defensa.
Sin embargo, en una audiencia ocurrida el 7 de enero, Jackson sorprendió al retirarse como abogado de Reiner, citando “circunstancias fuera de su control” como motivo para no continuar con la representación, aunque se negó a dar detalles por razones éticas y de confidencialidad.
Jackson mantuvo públicamente que, de acuerdo con la ley de California, Reiner no es culpable hasta que se demuestre lo contrario.
Breaking news: Alan Jackson quits the Nick Reiner case. pic.twitter.com/8N3RO81Uwa— Jake Sun (@Jakesun55) January 8, 2026
Tras la salida de Alan, la oficina del Defensor Público del Condado de Los Ángeles asumió la defensa del acusado. La abogada asignada es Kimberly Greene, quien ahora está al frente de la preparación del caso y representa legalmente a Reiner mientras avanza el proceso judicial.
La renuncia de Jackson tuvo un impacto directo en el calendario del proceso: la comparecencia en la que Nick Reiner debía formalmente entrar una declaración fue aplazada por segunda vez; ahora está programada para el 23 de febrero de este año, cuando se espera que la defensa pública y la fiscalía presenten sus estrategias iniciales y se fije el rumbo del juicio.
Mientras tanto, Reiner permanece detenido sin derecho a fianza en una cárcel de Los Ángeles, y no llegó a declarar culpable ni inocente en la audiencia aplazada. Los cargos incluyen condiciones que podrían llevar a una cadena perpetua sin libertad condicional o incluso la pena de muerte, si así lo decide la fiscalía.