Matthew McConaughey patenta su imagen para protegerla de la IA

El registro ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (USPTO) fue hecho por la rama comercial de la fundación Just Keep Livin, creada por el actor y su esposa Camila Alves, según las bases de datos de la oficina consultadas por la AFP.

Varios artistas han manifestado su inquietud por el uso de su imagen sin permiso vía IA generativa, luego de la aparición de ChatGPT.

Camila Alves (Getty Images)

Pero son pocos los que han buscado acciones legales para evitarlo. Uno de los ejemplos más notables es el de la actriz Scarlett Johansson, que demandó a la aplicación Lisa AI en 2023 por crear sin su consentimiento una imagen similar a ella para una publicidad.

