Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh tras 18 años de ausencia

La Oreja de Van Gogh regresa junto a Amaia Montero

El 19 de noviembre de 2007, Amaia Montero anunció oficialmente su salida de La Oreja de Van Gogh para iniciar una carrera como solista, tras once años de trayectoria junto a la banda, ahora, la cantante que se volvió a reencontrar con sus compañeros para empezar un nuevo capítulo en la historia de la agrupación

La Oreja de Van Gogh (RRSS)

“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras”, declaró la banda en un comunicado.

Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores. Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", agregó.

El grupo añadió que pronto revelarán nuevos detalles y noticias: "Pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".

Los músicos adelantaron que el guitarrista Pablo Benegas, aunque sigue formando parte del grupo, esta vez no subirá al escenario con ellos pues después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con su familia, además de explorar nuevos retos profesionales, sin embargo, le desearon lo mejor.