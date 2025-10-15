Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh tras 18 años de ausencia

La Oreja de Van Gogh anunció oficialmente este miércoles el regreso de su vocalista,Amaia Montero, a 18 años después de que la cantante abandonara el grupo.
Después de meses de rumores, el anuncio se confirmó con la primera imagen de la agrupación en la que aparece la vocalista original junto al resto de integrantes: Álvaro Fuentes, Haritz Garde, Xabi San Martín.
El 19 de noviembre de 2007, Amaia Monteroanunció oficialmente su salida de La Oreja de Van Gogh para iniciar una carrera como solista, tras once años de trayectoria junto a la banda, ahora, la cantante que se volvió a reencontrar con sus compañeros para empezar un nuevo capítulo en la historia de la agrupación
“Volver juntos al local de ensayo y sentir que todo sigue aquí, que el tiempo nos estaba esperando donde lo dejamos. Tocar juntos otra vez, cerrar los ojos para escuchar mejor y no poder reprimir una sonrisa: ¿de verdad está ocurriendo? La emoción que sentimos hoy frente a vosotros no se puede explicar con palabras”, declaró la banda en un comunicado.
Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores. Ahora mismo nos estamos mirando los unos a los otros y, sin decir nada, pensamos todos: está ocurriendo. La emoción que sentimos frente a vosotros no se puede explicar con palabras. Ha sido un año aquí en San Sebastián, nuestro escondite en el mundo, escribiendo nuevas historias y también recordando todas las anteriores", agregó.
El grupo añadió que pronto revelarán nuevos detalles y noticias: "Pero necesitábamos levantar hoy la mano y deciros que sí, que estamos aquí y que el horizonte está repleto de noches mágicas como aquellas en las que vuestra pasión y nuestras canciones se mezclaban en un hechizo inolvidable".
Los músicos adelantaron que el guitarrista Pablo Benegas, aunque sigue formando parte del grupo, esta vez no subirá al escenario con ellos pues después de treinta años en la carretera, ha decidido parar y disfrutar de más tiempo con su familia, además de explorar nuevos retos profesionales, sin embargo, le desearon lo mejor.
Las pistas del regreso de La Oreja de Van Gogh
El 19 de noviembre de 2007, Amaia Montero anunció oficialmente su salida de La Oreja de Van Gogh para iniciar una carrera como solista, tras once años en la banda.
El regreso de la alineación original se produce un año después de la polémica salida de la cantante Leire Martínez, quien fue la vocalista del grupo durante 17 años.
"La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo. Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada ", se explicó en comunicado.
Desde entonces, empezó a surgir el rumor de un posible regreso de Montero a la agrupación. Información que fue confirmada el pasado mes de abril por la actriz Guillén Cuervo, una de las mejores amigas de la cantante: "Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no se lo dijera a nadie", declaró.
Después de meses de incertidumbre, esta misma semana La Oreja de Van Gogh reactivó sus redes sociales con un mensaje que apuntaba que darían un importante anuncio: "Solo juntos tiene sentido", la frase fue acompañada de una publicación en blanco.