¿MTV cerrará sus canales en México? Esta es la verdad detrás de la noticia viral

¿MTV cierra sus canales en México?

No, la cancelación de los canales de música de MTV se realizará únicamente en Reino Unido e Irlanda, aunque Paramount, dueña de la cadena de televisión, también ha indicado que en el futuro se aplicará la misma medida para el resto de Europa, así como para Australia y Brasil.

Paramount no ha hecho declaraciones sobre qué pasará en Estados Unidos y otros países donde también se transmiten estos canales, entre ellos México. Así que, por el momento, aún podremos disfrutar en México de los canales de MTV donde se transmiten videos musicales hasta que haya un aviso por parte de Paramount y MTV.

Por el momento, MTV únicamente cerrará sus canales de música en Reino Unido e Irlanda. (Getty Images)

¿Cuáles son los canales que serán cancelados?

Los canales de MTV que serán sacados de la televisión son aquellos enfocados en música donde se transmiten videos musicales 24/7, los cuales son: MTV Music, el canal estelar de música, MTV 80’s, dedicado a la música ochentera, MTV 90’s donde se pueden ver videos musicales de Madonna, Backstreet Boys, Spice Girls y otros artistas noventeros, Club MTV, que se enfoca en música electrónica y MTV Live, donde se transmiten conciertos.

El canal principal de la cadena, MTV HD, será el único sobreviviente y mantendrá su programación regular, la cual se basa principalmente en reality shows como Jersey Shore, The Osbournes, The Challenge o The Real World.