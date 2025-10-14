Lo que debes saber sobre el Victoria’s Secret Fashion Show: dónde verlo, a qué hora y más

¿Qué ángeles y modelos estarán presentes en el

Victoria Secret Fashion Show 2025?

Sin duda alguna, los ángeles más esperados en esta edición serán Adriana Lima, Candice Swanepoel y Alessandra Ambrosio, quienes se han convertido en embajadoras e íconos de la marca y cuyas participaciones en los Fashion Shows de Victoria’s Secret han sido memorables, después de todo, las tres llegaron a usar los muy especiales Fantasy Bras, la prenda más especial en las ediciones pasadas del Victoria's Secret Fashion Show.

Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel and Adriana Lima han sido modelos de Victoria's Secret desde hace más de 10 años. (Getty Images)

Otras modelos que regresan a colaborar con la marca son Barbara Palvin, Lily Aldridge, Grace Elizabeth, Gigi Hadid y Joan Smalls, quienes ya habían participado en ediciones pasadas de esta pasarela. Otros nombres que han llamado la atención de los fanáticos son Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee, Barbara Ferreira y Anok Yai.

Gigi Hadid, Barbara Palvin, Joan Smalss y Alex Consani son algunas de las modelos que desfilarán en el Victoria's Secret Fashion Show. (Getty Images)

Este Victoria Secret Fashion Show 2025 promete ser más glamuroso, con más bombshells y más sexy que nunca, por lo que es muy probable que regresemos al mundo rosa y lleno de glitter con el que Victoria’s Secret nos cautivó durante años de pasarelas. Al igual que la edición pasada, podremos disfrutar de esta pasarela a través de redes sociales, lo cual permitirá a más personas unirse a la fiesta más sexy del año.