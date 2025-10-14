Después de que el Victoria’s Secret Fashion Show anunciara su cancelación en 2019, tuviera un regreso controversial en 2023 y finalmente regresara con el formato clásico de pasarela en 2024, ha llegado ese momento del año en que podremos ver a nuestras modelos favoritas desfilar la lencería de una de las marcas más conocidas de ropa interior, Victoria's Secret.
Lo que debes saber sobre el Victoria’s Secret Fashion Show: dónde verlo, a qué hora y más
¿Cuándo y dónde se transmitirá el Victoria Secret Fashion Show 2025?
El evento será transmitido en vivo desde Nueva York el miércoles 15 de octubre a las 17:00 (CST), aunque la transmisión comenzará desde las 16:30. El espectáculo podrá ser visto de forma gratuita a través de la cuenta de YouTube , TikTok e Instagram de Victoria’s Secret, así como en Prime Video.
¿Quién cantará en el Victoria Secret Fashion Show 2025?
Esta edición contará con distintos géneros musicales en la pasarela. La encargada de llevar los ritmos latinos al show será Karol G, mientras que el K-Pop se hará presente con la banda Twice. Madison Beer y su música pop también desfilarán junto a los ángeles de Victoria’s Secret, al igual que Missy Elliott y su música Hip-hop.
¿Qué ángeles y modelos estarán presentes en el
Victoria Secret Fashion Show 2025?
Sin duda alguna, los ángeles más esperados en esta edición serán Adriana Lima, Candice Swanepoel y Alessandra Ambrosio, quienes se han convertido en embajadoras e íconos de la marca y cuyas participaciones en los Fashion Shows de Victoria’s Secret han sido memorables, después de todo, las tres llegaron a usar los muy especiales Fantasy Bras, la prenda más especial en las ediciones pasadas del Victoria's Secret Fashion Show.
Otras modelos que regresan a colaborar con la marca son Barbara Palvin, Lily Aldridge, Grace Elizabeth, Gigi Hadid y Joan Smalls, quienes ya habían participado en ediciones pasadas de esta pasarela. Otros nombres que han llamado la atención de los fanáticos son Imaan Hammam, Ashley Graham, Alex Consani, Yumi Nu, Precious Lee, Barbara Ferreira y Anok Yai.
Este Victoria Secret Fashion Show 2025 promete ser más glamuroso, con más bombshells y más sexy que nunca, por lo que es muy probable que regresemos al mundo rosa y lleno de glitter con el que Victoria’s Secret nos cautivó durante años de pasarelas. Al igual que la edición pasada, podremos disfrutar de esta pasarela a través de redes sociales, lo cual permitirá a más personas unirse a la fiesta más sexy del año.