Jennifer Aniston revela la egoísta razón por la que nunca adoptó a pesar de sus problemas de fertilidad

Ahora, en una entrevista a en el podcast Armchair Expert, la actriz explicó por primera vez por qué nunca optó por la adopción, a pesar de enfrentar un largo y doloroso proceso de infertilidad.

“Cuando la gente dice: 'Pero puedes adoptar', no quiero adoptar”, añadió. “Quiero mi propio ADN en una personita. Es la única manera, egoísta o no, sea lo que sea, lo he deseado. Simplemente no estaba en el plan, fuera cual fuera el plan”, confesó Aniston.

La estrella de Friends habló abiertamente sobre los tratamientos de fertilidad a los que se sometió en el pasado, incluyendo la fecundación in vitro, y cómo enfrentó emocionalmente la imposibilidad de concebir.

Jennifer Aniston se sincera sobre su prolongada lucha por convertirse en mamá. (Getty Images)

“Llegó un momento en el que me dijeron que ya no había opción, y simplemente tuve que aceptarlo”, declaró.

La declaración ha resonado ampliamente, no solo por lo honesta, sino porque llega después de años en los que Aniston fue duramente cuestionada por la prensa del corazón y por el público. Muchos la tacharon de “egoísta” por no convertirse en madre, sin saber que estaba atravesando un proceso profundamente personal.

Aniston también explicó por qué la adopción nunca fue una alternativa real para ella, a pesar de que muchos, incluso cercanos, se lo propusieron.

Jennifer Aniston. (Getty Images)

“Tal vez suene duro, pero para mí, tener un hijo implicaba que fuera parte de mí. Esa fue siempre mi expectativa”, reconoció.

Aunque reconoce que hubo un tiempo en el que el tema le generaba frustración, hoy dice estar en paz. “Ese barco ya zarpó”, expresó.