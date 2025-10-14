Así fue la espectacular fiesta de 18 años de Emily Cinnamon, la hija de Saúl "Canelo" Álvarez

Saúl "Canelo" Álvarez celebra los 18 años de su hija Emily Cinnamon

Emily Cinnamon, la primogénita de Saúl "Canelo" Álvarez, cumplió18 años y para festejar este día especial, su papá organizó una fiesta privada a la que acudieron familiares y amigos cercanos.

Aunque aún se desconocen algunos detalles del evento, Emily nos hizo testigos a través de sus historias de Instagram de varios momentos especiales que se vivieron en la noche. Uno de ellos fue cuando la joven y su papá interpretaron juntos la canción “Martes 13” en la pista de baile, generando una emotiva ovación entre los presentes.

Saúl "Canelo" Álvarez celebró los 18 años de su hija Emily Cinnamon. (Instagram)

Sobre el dresscode de la fiesta, los invitados llegaron vestidos de blanco a excepción de Emily, quien optó por un vestido borgoña con textura de piel.

Uno de los invitados especiales fue el novio de Emily, Jaziel Avilez, quien la acompañó y celebró con ella la llegada de sus 18 años. Además, aprovechó sus redes sociales para felicitarla: "Muchas felicidades amor que Dios te siga bendiciendo con mucha salud y que todos tus sueños se cumplan, eres una mujer muy talentosa y inteligente. Te amo mi reina, es un gusto pasar cada momento contigo por muchos más juntos", escribió el cantante.

Por otro lado, en su cuenta de Instagram, el boxeador dedicó unas palabras a su hija y compartió dos fotos en las que aparece junto a Emily: “Felices 18 mi niña hermosa @emilyc.alvarez, siempre estaré aquí para ti, que esta nueva etapa te llegue todo lo que esperas de la vida. TE AMO", escribió.