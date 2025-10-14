Así fue la espectacular fiesta de 18 años de Emily Cinnamon, la hija de Saúl "Canelo" Álvarez

Saúl “El Canelo” Álvarez celebró un momento muy especial en su vida: el cumpleaños 18 de su hija mayor, Emily Cinnamon. Para festejar ese paso a la mayoría de edad, el boxeador organizó una fiesta privada, cuidadosamente planeada para que su hija disfrutara de su día.
Emily Cinnamon, la primogénita de Saúl "Canelo" Álvarez, cumplió18 años y para festejar este día especial, su papá organizó una fiesta privada a la que acudieron familiares y amigos cercanos.
Aunque aún se desconocen algunos detalles del evento, Emily nos hizo testigos a través de sus historias de Instagram de varios momentos especiales que se vivieron en la noche. Uno de ellos fue cuando la joven y su papá interpretaron juntos la canción “Martes 13” en la pista de baile, generando una emotiva ovación entre los presentes.
Sobre el dresscode de la fiesta, los invitados llegaron vestidos de blanco a excepción de Emily, quien optó por un vestido borgoña con textura de piel.
Uno de los invitados especiales fue el novio de Emily, Jaziel Avilez, quien la acompañó y celebró con ella la llegada de sus 18 años. Además, aprovechó sus redes sociales para felicitarla: "Muchas felicidades amor que Dios te siga bendiciendo con mucha salud y que todos tus sueños se cumplan, eres una mujer muy talentosa y inteligente. Te amo mi reina, es un gusto pasar cada momento contigo por muchos más juntos", escribió el cantante.
Por otro lado, en su cuenta de Instagram, el boxeador dedicó unas palabras a su hija y compartió dos fotos en las que aparece junto a Emily: “Felices 18 mi niña hermosa @emilyc.alvarez, siempre estaré aquí para ti, que esta nueva etapa te llegue todo lo que esperas de la vida. TE AMO", escribió.
Emily Cinnamon, la más consentida en su cumpleaños 18
Un día después de su fiesta, Emily Cinnamon publicó algunas historias en su cuenta de Instagram, en donde dejó ver que no solamente su papá la consintió en este día especial, también lo hizo su mamá, Karen Beltrán, quien celebró sus 18 años decorando el comedor de su casa y colocando varios regalos sobre la mesa.
Por supuesto, Emily no dudó en compartir una foto y agradecerle públicamente a su mamá por el detalle: "Gracias, ma", escribió.
La hija de "Canelo" también publicó una foto en donde aparece su hermano menor sosteniendo un ramo de flores como regalo para ella.
Emily Cinnamon, la primera hija de Saúl "Canelo" Álvarez
Emily Cinnamon Álvarez es la hija mayor del boxeador mexicano Saúl "Canelo" Álvarez y su ex pareja, Karen Beltrán. Nació el 12 de octubre de 2005, cuando el deportista tenía apenas 15 años. Su llegada marcó un momento decisivo en la vida del ahora campeón mundial, quien ha declarado en varias entrevistas que la paternidad temprana fue un gran impulso para salir adelante y tomarse su carrera con mayor seriedad.
Aunque Canelo y Karen no continuaron como pareja sentimental, ambos han mantenido una relación cordial en la crianza de Emily. Con los años, la joven ha ganado visibilidad en redes sociales y en eventos públicos, especialmente al lado de su papá, quien ha expresado en múltiples ocasiones el orgullo que siente por ella.
Además, la primogénita del boxeador se ha convertido en una figura muy querida por los fans del boxeador, Su reciente mayoría de edad ha sido celebrada ampliamente por su familia y seguidores.