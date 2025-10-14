Alec Baldwin y su hermano Stephen sufren un accidente automovilístico en Nueva York

Alec Baldwin y su hermano Stephen se encuentra bien tras su accidente

A pesar del impacto, ambos hermanos salieron ilesos. Alec Baldwin presentó cortes menores en la cara, sin requerir hospitalización, mientras que Stephen, papá de la modelo Hailey Bieber, no sufrió lesiones. El representante de Stephen, James Moore, confirmó: “Stephen está bien y está agradecido de que nadie resultara herido. Agradece la preocupación y puede confirmar que él y Alec están ambos a salvo y bien.”



Newly released video shows the moment Alec Baldwin tries to pass a truck on the right but instead swerves into a tree. This happened Monday afternoon in East Hampton, New York. Baldwin initially blamed the truck for cutting him off but has provided no evidence to back up that… pic.twitter.com/yfWFj9dRvH — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) October 14, 2025

En el video, Alec tranquilizó a sus seguidores: “Gracias por su preocupación. Solo quiero publicar un mensaje rápido porque he recibido muchas preguntas sobre lo de mi coche esta mañana. Tuve un accidente de coche esta mañana. Estoy bien. Mi hermano Stephen estaba de visita conmigo en Long Island, y pasamos el fin de semana allí por el festival de cine.” También agradeció al oficial Gerken del Departamento de Policía de East Hampton, describiéndolo como “un tipo encantador” por su asistencia.

Imágenes de New York Post muestran a los hermanos platicando con policiales bajo una fuerte lluvia, con el camión de basura visible en la escena. La parte delantera de la camioneta quedó destruida. Las autoridades atribuyen el accidente a una reacción a un vehículo no involucrado y a carreteras resbaladizas debido a las fuertes lluvias en la zona.

Alec Baldwin y su hermano Stephen (Nick Laham/Getty Images)

El jefe de policía, Michael D. Sarlo, afirmó: “No se reportaron lesiones ni se emitieron citaciones, y los factores contribuyentes al accidente fueron una reacción a un coche no involucrado y las condiciones resbaladizas y húmedas de la carretera.”

Este incidente se suma a las controversias de Alec Baldwin, como el caso de Rust en 2021, donde un disparo accidental causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Los cargos contra el actor fueron retirados en 2023 tras su absolución. Stephen, por su parte, ha recibido críticas por sus posturas políticas y religiosas.