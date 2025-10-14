Alec Baldwin y su hermano Stephen sufren un accidente automovilístico en Nueva York

El actor Alec Baldwin sufrió un accidente automovilístico el lunes 13 de octubre de 2025 en East Hampton, Nueva York, cuando estrelló la Range Rover de su esposa, Hilaria, contra un árbol mientras viajaba con su hermano, el también actor Stephen Baldwin.
El incidente ocurrió a las 12:01 p.m. en la Ruta Estatal 27, Pantigo Road, cerca de Cross Highway, mientras los hermanos regresaban del Festival Internacional de Cine de Hamptons, donde el actor, es copresidente del Comité Ejecutivo de la Junta, y junto a Stephen promocionaron su podcast conjunto One Bad Movie.
Alec Baldwin y su hermano Stephen sufren un accidente automovilístico
Según el Departamento de Policía de East Hampton, Alec Baldwinmanejabauna Range Rover blanca de su esposa, Hilaria Baldwin, cuando intentó esquivar un camión de basura Mack 2020, registrado a National Waste Services de Bay Shore, Nueva York, que le cortó el paso.
La maniobra provocó que la camioneta se estrellara contra un árbol que estaba cerca de la carretera. Aunque el coche sufrió daños considerables en la parte de enfrente, ambos salieron ilesos y no se reportaron otros coches involucrados. La policía acudió al lugar, pero no se han levantado cargos.
“Un tipo me cortó el paso con un camión de basura enorme… un camión del tamaño de una ballena. Era el más grande que he visto en mi vida. Debía ser para algo comercial, como llevar material de construcción o algo así… En fin, no entraré en detalles ahora, los estoy aburriendo. Pero para evitar chocarlo, choqué contra un árbol. Aplasté el auto de mi esposa. Me siento mal por eso. Pero todo está bien, estoy bien, mi hermano está bien”, explicó Baldwin en un video que publicó en su cuenta de Instagram el lunes.
Alec Baldwin y su hermano Stephen se encuentra bien tras su accidente
A pesar del impacto, ambos hermanos salieron ilesos. Alec Baldwinpresentó cortes menores en la cara, sin requerir hospitalización, mientras que Stephen, papá de la modelo Hailey Bieber, no sufrió lesiones. El representante de Stephen, James Moore, confirmó: “Stephen está bien y está agradecido de que nadie resultara herido. Agradece la preocupación y puede confirmar que él y Alec están ambos a salvo y bien.”
Newly released video shows the moment Alec Baldwin tries to pass a truck on the right but instead swerves into a tree.
This happened Monday afternoon in East Hampton, New York.
En el video, Alec tranquilizó a sus seguidores: “Gracias por su preocupación. Solo quiero publicar un mensaje rápido porque he recibido muchas preguntas sobre lo de mi coche esta mañana. Tuve un accidente de coche esta mañana. Estoy bien. Mi hermano Stephen estaba de visita conmigo en Long Island, y pasamos el fin de semana allí por el festival de cine.” También agradeció al oficial Gerken del Departamento de Policía de East Hampton, describiéndolo como “un tipo encantador” por su asistencia.
Imágenes de New York Post muestran a los hermanos platicando con policiales bajo una fuerte lluvia, con el camión de basura visible en la escena. La parte delantera de la camioneta quedó destruida. Las autoridades atribuyen el accidente a una reacción a un vehículo no involucrado y a carreteras resbaladizas debido a las fuertes lluvias en la zona.
El jefe de policía, Michael D. Sarlo, afirmó: “No se reportaron lesiones ni se emitieron citaciones, y los factores contribuyentes al accidente fueron una reacción a un coche no involucrado y las condiciones resbaladizas y húmedas de la carretera.”
Este incidente se suma a las controversias de Alec Baldwin, como el caso de Rust en 2021, donde un disparo accidental causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins. Los cargos contra el actor fueron retirados en 2023 tras su absolución. Stephen, por su parte, ha recibido críticas por sus posturas políticas y religiosas.