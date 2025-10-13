Liam Gallagher da la bienvenida a su primer nieto, a los 53 años

Liam Gallagher se convierte en abuelo a los 53 años

Luego de que Molly Moorish‑Gallagher, hija mayor de Liam Gallagher, anunciara en mayo pasado que estaba embarazada, recientemente se confirmó el nacimiento de su primer hijo a quien llamaron Rudy.

La noticia fue compartida por la propia Molly a través de una publicación en Instagram, donde incluyó un álbum de fotos que muestran al bebé y a su pareja, el futbolista Nathaniel “Nat” Phillips, sosteniéndo al pequeño. "Un mensaje para ti, Rudy", escribió la mamá en la publicación.

Ya nació Rudy, el primer nieto de Liam Gallagher. (Instagram)

En ese mismo álbum, Molly mostró algunos detalles de Rudy, quien en una de las imágenes aparece en un porta bebé. También se puede ver lo que parece una celebración de bienvenida, ya que en el ventanal del comedor de su casa se lee la frase "Hello baby", dando a entender que organizaron una pequeña reunión para recibir al recién nacido.

Molly, hija mayor de Liam Gallagher, dio la bievenida a su primer hijo, Rudy. (Instagram)

El reencuentro que cambió la relación entre Liam Gallagher y su hija Molly

El contexto familiar detrás de esta noticia revela un pasado de distancia entre papá e hija: aunque Molly nació fruto de la relación entre Liam Gallagher y Lisa Moorish en los noventa, durante 19 años el cantante no tuvo contacto con ella.

Esa barrera entre ambos empezó a disolverse en 2018, cuando Liam y Molly se reencontraron públicamente en un concierto de los Rolling Stones en Londres, junto a los otros hijos de Liam. Desde entonces, la relación ha sido más cercana. Incluso, en entrevistas pasadas, Molly ha declarado que no está enojada por esos años de ausencia, y ha destacado que su crianza por parte de su mamá la formó como es hoy.

Liam Gallagher y sus hijos (Instagram)

En 2019, Liam le dedicó una canción a Molly titulada "Now That I've Found You", incluida en su segundo álbum solista Why Me? Why Not.. La letra habla sobre el redescubrimiento y la emoción de reconectar con su hija, luego de años de distanciamiento. En entrevistas, el músico expresó su alegría por haberla incorporado a su vida, afirmando que "es padre tenerla por aquí".