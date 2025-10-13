Kylie Jenner debuta como cantante: lanza su primer sencillo con el grupo pop Terror Jr.

Kylie Jenner ha sorprendido a sus casi 400 millones de seguidores al anunciar el estreno de su primer sencillo, titulado "Fourth Strike", en colaboración con el grupo pop Terror Jr. Este lanzamiento representa un giro inesperado en su carrera, al presentarse por primera vez como cantante, una faceta desconocida de la empresaria.
Kylie Jenner, conocida mundialmente por su éxito como empresaria y figura mediática, da un paso inesperado en su carrera: su incursión en la música. Este 13 de octubre, la menor del clan Kardashian‑Jenner anunció el lanzamiento de su primer sencillo titulado "Fourth Strike", en colaboración con el grupo pop Terror Jr.
A través de sus redes sociales, Kylie compartió la noticia con sus seguidores y confirmó que el tema estará disponible la noche del 13 de octubre: "¡CUARTO STRIKE! TERROR JR FT KING KYLIE ESTA NOCHE 9 PM PT @terror.jr!!!!!"
Cabe destacar que está colaboración con Terror Jr. tiene una historia previa, ya que en 2016 una de sus canciones, "3 Strikes", fue utilizada en una campaña publicitaria de Kylie Cosmetics, lo que generó especulaciones sobre la participación de Kylie en el grupo. Aunque en ese momento, la empresaria negó cualquier vínculo.
3 STRIKES BY KYLIE JENNER pic.twitter.com/OmGIqsXOPz— acervo kylie jenner (@acervokyjenner) October 10, 2025
¿Quiénes son Terror Jr., el grupo con el que Kylie Jenner debuta como cantante?
Terror Jr es un grupo musical estadounidense compuesto por la cantante Lisa Vitale y el productor y compositor David Singer-Vine (ex integrante de The Cataracs). Es conocido por su estilo pop electrónico y su enfoque en temas de desamor, empoderamiento y experiencias personales, especialmente desde la perspectiva femenina. Fue formado inicialmente en 2016 y llamó la atención por su sonido pegajoso que combinan elementos de synth-pop, electropop y R&B.
Aunque en sus inicios mantenían un perfil bajo sobre la identidad de sus integrantes, Terror Jr. ganó popularidad rápidamente gracias a canciones como "3 Strikes" y "Come First", que se convirtieron en éxitos virales en plataformas digitales, especialmente en TikTok.
Además de su éxito en el ámbito digital, Terror Jr ha colaborado con varios artistas y marcas, y su sonido se ha utilizado en campañas publicitarias. Actualmente, el dúo se mantiene en bajo perfil, pues aún en su cuenta de Instagram suma más de 30 mil seguidores.