Kylie Jenner debuta como cantante: lanza su primer sencillo con el grupo pop Terror Jr.

Kylie Jenner debuta como cantante junto a Terror Jr.

Kylie Jenner, conocida mundialmente por su éxito como empresaria y figura mediática, da un paso inesperado en su carrera: su incursión en la música. Este 13 de octubre, la menor del clan Kardashian‑Jenner anunció el lanzamiento de su primer sencillo titulado "Fourth Strike", en colaboración con el grupo pop Terror Jr.

A través de sus redes sociales, Kylie compartió la noticia con sus seguidores y confirmó que el tema estará disponible la noche del 13 de octubre: "¡CUARTO STRIKE! TERROR JR FT KING KYLIE ESTA NOCHE 9 PM PT @terror.jr!!!!!"

Kylie Jenner debuta como cantante junto al grupo Terror Jr. (Instagram)

Cabe destacar que está colaboración con Terror Jr. tiene una historia previa, ya que en 2016 una de sus canciones, "3 Strikes", fue utilizada en una campaña publicitaria de Kylie Cosmetics, lo que generó especulaciones sobre la participación de Kylie en el grupo. Aunque en ese momento, la empresaria negó cualquier vínculo.