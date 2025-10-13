Erik Rubín ya dejó la casa que compartía con Andrea Legarreta; Mía Rubín revela cómo es la relación actual de sus papás

Mía Rubín aprendió una lección tras la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín

A casi tres años de anunciar su separación, Andrea Legarreta y Erik Rubín han cumplido la promesa de mantenerse unidos por el bienestar de sus hijas. Ahora, fue el turno de Mía Rubín quien habló sobre la dinámica familiar que han mantenido desde que sus papás decidieron separarse.

Andrea Legarreta, Erik Rubín y sus Mía y Nina (Instagram)

Durante una entrevista que concedió para el podcast Enkamados, la joven cantante compartió la importante lección que le dejó la separación de sus papás.

"El mayor aprendizaje que ellos me dejaron es que en verdad sí se puede si uno tiene disposición de hacerlo, al final sí se terminó su historia de amor como pareja, ellos son amigos y lo van a ser siempre, ellos se adoran y se aman. Aunque ese amor se transformó, no se fue, entonces yo creo que eso fue lo que ha mantenido esta familia unida".

Erik Rubín, Andrea Legarreta y Mía Rubín (Agencia México)

Reconoció que sus papás ahora se llevan mucho mejor que cuando estaban juntos: "La verdad es que yo tampoco conozco muchas parejas que se lleven así de bien, ellos se llevan mejor que cuando estaban casados, sí es muy loco poder estar con ellos como una familia normal".