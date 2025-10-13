Cronología del romance entre Katy Perry y Justin Trudeau: de los rumores a la confirmación

Todo comenzó a finales de julio de 2025, cuando Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos paseando juntos por las calles de Montreal. Según reportes, la cantante estaba de visita con su hija y el exmandatario canadiense se sumó a la caminata con total naturalidad. Poco después, ambos cenaron en el restaurante Le Violon, uno de los sitios más exclusivos de la ciudad. Aunque no hubo gestos públicos de afecto, testigos notaron una conversación animada y una evidente cercanía entre los dos.

Dos días más tarde, Trudeau fue visto entre el público del concierto de Perry en Montreal, como parte de su gira “Lifetimes”. Su presencia llamó la atención, pues no era común ver al expolítico en ese tipo de eventos, mucho menos en un entorno tan ligado al mundo pop. Desde ese momento, los rumores empezaron a tomar fuerza.

Justin Trudeau y Katy Perry fueron captados cenando juntos en Montreal. (Getty Images)

Durante agosto y septiembre, el vínculo entre ambos se mantuvo en el terreno de la especulación. Algunas fuentes aseguraban que había atracción mutua, pero que sus agendas tan distintas —ella en plena gira internacional y él adaptándose a su nueva vida tras dejar el cargo— complicaban que se viera una relación estable. También se dijo que Trudeau, cauteloso con su imagen pública, no se sentía cómodo con la atención mediática que su cercanía con la estrella pop generaba.

Sin embargo, hacia mediados de septiembre surgieron reportes que aseguraban que la pareja seguía viéndose en secreto. Encuentros discretos, conversaciones profundas y una conexión que iba más allá de lo superficial mantenían viva la posibilidad de una relación real, aunque lejos del ojo público.

Katy Perry y Justin Trudeau estarían disfrutando salidas sin compromisos. (Getty Images)

Todo cambió hace unos días, cuando se publicaron las imágenes que confirmaron lo que muchos ya sospechaban: Justin Trudeau y Katy Perry están juntos.

Con estas revelaciones, la historia entre la cantante y el político ya no es solo una anécdota de verano o un rumor de celebridades: es una relación que ha ido evolucionando con cautela, paso a paso, hasta llegar a un punto en el que su naturaleza romántica es innegable.