Cazzu llega a México con Inti y revela lo que más le dolió de la entrevista de Christian Nodal a Adela Micha

Cazzu revela lo que más le dolió de la entrevista de Christian Nodal a Adela Micha

“Es un permiso unilateral. Es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado y porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorgan”, explicó Cazzu, dejando claro que el proceso se dio por vía judicial y no por acuerdo mutuo.

Aunque reconoció sentirse afortunada por contar con un equipo que la apoya en estos trámites, también lamentó que no haya sido un proceso platicado por ambos padres: “Imagínate lo fácil que sería si fuese un consenso, ¿no?”, agregó.

Durante uno de sus conciertos en Argentina, Cazzu aprovechó el escenario para pedir un alto al odio y la violencia que la ha envuelto involuntariamente. Sin mencionar a Christian ni a Ángela Aguilar, la rapera confesó el motivo de su acción.



“Estamos atravesando por situaciones de mucha violencia y muy tristes, guerras y nuestros inmigrantes, y un montón de cosas muy tristes como para seguir poniendo energía en eso. No estoy en las redes, es mi forma de protegerme, pero sí me llega alguna historia como de que por ahí usan mi nombre para agredir, y a mí no me pone feliz”, mencionó.

Sobre la posibilidad de que Christian Nodal se reencuentre con Inti, Cazzu fue clara: “Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno, lo veremos”, manifestó.

