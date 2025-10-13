Publicidad

Espectáculos

Cazzu llega a México con Inti y revela lo que más le dolió de la entrevista de Christian Nodal a Adela Micha

Cazzu llegó a México junto a su hija Inti y habló sobre la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha. Con sinceridad, reveló qué parte de las declaraciones del cantante fue la que más le afectó.
lun 13 octubre 2025 11:20 AM
Cazzu
Cazzu (Instagram)

La cantante argentina Cazzu aterrizó en México para cumplir con sus los dos conciertos que tiene programados en la Ciudad de México, acompañada por su hija Inti, en medio de un contexto legal que anteriormente le impedía viajar con la menor.

La artista confirmó que obtuvo una autorización judicial que le permite movilizarse con la menor, a pesar de no contar con la aprobación de Christian Nodal.

Cazzu revela lo que más le dolió de la entrevista de Christian Nodal a Adela Micha

“Es un permiso unilateral. Es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado y porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorgan”, explicó Cazzu, dejando claro que el proceso se dio por vía judicial y no por acuerdo mutuo.

Aunque reconoció sentirse afortunada por contar con un equipo que la apoya en estos trámites, también lamentó que no haya sido un proceso platicado por ambos padres: “Imagínate lo fácil que sería si fuese un consenso, ¿no?”, agregó.

Durante uno de sus conciertos en Argentina, Cazzu aprovechó el escenario para pedir un alto al odio y la violencia que la ha envuelto involuntariamente. Sin mencionar a Christian ni a Ángela Aguilar, la rapera confesó el motivo de su acción.

“Estamos atravesando por situaciones de mucha violencia y muy tristes, guerras y nuestros inmigrantes, y un montón de cosas muy tristes como para seguir poniendo energía en eso. No estoy en las redes, es mi forma de protegerme, pero sí me llega alguna historia como de que por ahí usan mi nombre para agredir, y a mí no me pone feliz”, mencionó.

Sobre la posibilidad de que Christian Nodal se reencuentre con Inti, Cazzu fue clara: “Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla y como siempre se le dijo que sí. De ahí a que suceda, bueno, lo veremos”, manifestó.

Cazzu reacciona a supuesta infidelidad de Christian Nodal con Ángela Aguilar

La cantautora también se refirió a la entrevista que Nodal dio a Adela Micha, en la que habló sobre el final de su vínculo. Aunque aclaró que por el momento no planea contar su versión, sí compartió cómo se sintió:

“Creo que eso es lo que más me dolió, como sentir que yo había compartido tanta intimidad con alguien y de repente contarla tan rara, tan tergiversada y tan partida. Yo no haría eso, no hablaría nunca de su familia, no hablaría nunca de nuestra relación. Yo guardo lo mejor. Lo quise mucho”.

cazzu-batalla-legal-christian-nodal.jpg
Cazzu y Christian Nodal (Getty Images)

En cuanto al presunto engaño del sonorense, la trapera manifestó: “Si alguien hubiese sido infiel conmigo, no iba a ser la primera vez. Yo sí soy superleal y creo en la lealtad. Estaría rebueno que alguien no te haga eso, pero en líneas generales… somos una ventana de muchas realidades”, declaró.

Finalmente, cerró con una reflexión sobre su presente: “Estoy bien y todo lo que vaya a pasar no creo que sea lo peor que le haya pasado a alguien. Seguramente hay historias mucho peores, pero me siento bien y pienso que quedan un montón de nudos por desatar, y así es la vida.”

