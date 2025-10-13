Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

Belinda recibe respaldo de Olimpia Coral tras denunciar a Lupillo Rivera por violencia digital

La activista Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, expresó su apoyo público a Belinda tras la denuncia que la cantante interpuso contra Lupillo Rivera por violencia digital.
lun 13 octubre 2025 09:46 AM
(Obligatorio)
MEXICO CITY, MEXICO - JUNE 10: Belinda poses during the red carpet for the series "Mentiras" at Pepsi Center WTC on June 10, 2025 in Mexico City, Mexico. (Photo by Angel Delgado/Getty Images) (Angel Delgado/Getty Images)

La activista mexicana Olimpia Coral Melo, promotora de la conocida Ley Olimpia, alzó la voz en defensa de Belinda tras la denuncia que la cantante presentó contra Lupillo Rivera por presunta violencia digital y mediática.

En un mensaje contundente en redes sociales, Olimpia recordó que el uso de la imagen ajena, la divulgación de contenidos íntimos o la exposición sin consentimiento no pueden justificarse bajo el amparo de la libertad de expresión.

Publicidad

Belinda obtiene orden de protección contra Lupillo Rivera por violencia digital

Belinda interpuso formalmente la denuncia contra Lupillo Rivera ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bajo el argumento de que su autobiografía Tragos amargos vulnera su vida privada.

El despacho legal que la representa afirmó que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima”, y advirtió que actos de este tipo pueden constituir delitos bajo la normativa mexicana.

Belinda
Belinda (Instagram / Belinda )

En respuesta, las autoridades concedieron medidas de protección para la artista: se ordenó al demandado abstenerse de acercarse o comunicarse con Belinda, y eliminar de sus redes sociales cualquier contenido referido a ella.

Hasta ahora, Lupillo Rivera no ha emitido declaraciones oficiales respecto al proceso. En el pasado, en una entrevista con Ventaneando, él dijo: “Yo no le pido permiso a nadie”, frase que cobra ahora un peso crítico dado el contexto legal.

Publicidad

Olimpia se convierte en voz institucional

A través de su cuenta de X, Olimpia Coral Melo manifestó su respaldo explícito a Belinda: “¡La #ViolenciaDigital es real y en México es un Delito! @belindapop #NoEstasSola”, acompañando su mensaje con la etiqueta #LoVirtualEsReal. Añadió que “la libertad de expresión no debería dañar la dignidad humana” y extendió su solidaridad a todas las víctimas de esta forma de agresión.

Olimpia no es una voz cualquiera: ella misma sufrió la difusión sin consentimiento de un video íntimo cuando tenía 18 años. Esa experiencia personal la motivó a impulsar la Ley Olimpia, que tipifica y sanciona con hasta seis años de prisión la divulgación no autorizada de contenido íntimo.

Su activismo le ha valido reconocimiento internacional, y en 2021 fue incluida entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.

Publicidad

Tags

Belinda

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad