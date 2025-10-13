Belinda recibe respaldo de Olimpia Coral tras denunciar a Lupillo Rivera por violencia digital

En un mensaje contundente en redes sociales, Olimpia recordó que el uso de la imagen ajena, la divulgación de contenidos íntimos o la exposición sin consentimiento no pueden justificarse bajo el amparo de la libertad de expresión.
Belinda obtiene orden de protección contra Lupillo Rivera por violencia digital
Belinda interpuso formalmente la denuncia contra Lupillo Rivera ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bajo el argumento de que su autobiografía Tragos amargos vulnera su vida privada.
El despacho legal que la representa afirmó que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima”, y advirtió que actos de este tipo pueden constituir delitos bajo la normativa mexicana.
En respuesta, las autoridades concedieron medidas de protección para la artista: se ordenó al demandado abstenerse de acercarse o comunicarse con Belinda, y eliminar de sus redes sociales cualquier contenido referido a ella.
Hasta ahora, Lupillo Rivera no ha emitido declaraciones oficiales respecto al proceso. En el pasado, en una entrevista con Ventaneando, él dijo: “Yo no le pido permiso a nadie”, frase que cobra ahora un peso crítico dado el contexto legal.
Olimpia se convierte en voz institucional
A través de su cuenta de X, Olimpia Coral Melo manifestó su respaldo explícito a Belinda: “¡La #ViolenciaDigital es real y en México es un Delito! @belindapop #NoEstasSola”, acompañando su mensaje con la etiqueta #LoVirtualEsReal. Añadió que “la libertad de expresión no debería dañar la dignidad humana” y extendió su solidaridad a todas las víctimas de esta forma de agresión.
Olimpia no es una voz cualquiera: ella misma sufrió la difusión sin consentimiento de un video íntimo cuando tenía 18 años. Esa experiencia personal la motivó a impulsar la Ley Olimpia, que tipifica y sanciona con hasta seis años de prisión la divulgación no autorizada de contenido íntimo.
Su activismo le ha valido reconocimiento internacional, y en 2021 fue incluida entre las 100 personas más influyentes del mundo por la revista Time.