Belinda recibe respaldo de Olimpia Coral tras denunciar a Lupillo Rivera por violencia digital

Belinda obtiene orden de protección contra Lupillo Rivera por violencia digital

Belinda interpuso formalmente la denuncia contra Lupillo Rivera ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México bajo el argumento de que su autobiografía Tragos amargos vulnera su vida privada.

El despacho legal que la representa afirmó que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima”, y advirtió que actos de este tipo pueden constituir delitos bajo la normativa mexicana.

Belinda (Instagram / Belinda )

En respuesta, las autoridades concedieron medidas de protección para la artista: se ordenó al demandado abstenerse de acercarse o comunicarse con Belinda, y eliminar de sus redes sociales cualquier contenido referido a ella.

Hasta ahora, Lupillo Rivera no ha emitido declaraciones oficiales respecto al proceso. En el pasado, en una entrevista con Ventaneando, él dijo: “Yo no le pido permiso a nadie”, frase que cobra ahora un peso crítico dado el contexto legal.

