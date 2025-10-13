Tras la muerte de Diane Keaton el pasado 11 de octubre a los 79 años, el actor Al Pacino rompió el silencio y confesó su mayor arrepentimiento: no haber formado una vida junto a la actriz que, según sus propias palabras, fue el amor de su vida.
Al Pacino confiesa su mayor arrepentimiento tras la muerte de Diane Keaton
Al Pacino confiesa su mayor arrepentimiento tras la muerte de Diane Keaton
Ambos íconos del cine construyeron una historia intensa, compleja y profundamente recordada, especialmente por su trabajo conjunto en la trilogía de El Padrino, donde interpretaron a una de las parejas más emblemáticas de la pantalla. Sin embargo, fuera de cámara, el amor también existía, aunque nunca terminó de consolidarse.
Al Pacino, de 85 años, mantuvo una relación intermitente con Diane Keaton entre mediados de los años 70 y principios de los 90. Aunque su vínculo sentimental se apagó hace décadas, el afecto, y el dolor de lo que no fue, permanecieron.
Según reveló una fuente cercana al actor, Pacino está devastado por la muerte de Keaton y lamenta profundamente no haber aceptado casarse con ella cuando tuvo la oportunidad.
“Ella era increíble. Y aunque nos separamos, siempre pensé que algún día podríamos tener una segunda oportunidad. Pero ahora ya no la hay”, habría dicho el actor a su círculo íntimo, según reportó Page Six.
La fuente añadió que, aunque ambos vivieron durante años en barrios cercanos de Beverly Hills, nunca volvieron a cruzarse ni retomaron contacto después de su separación definitiva. Cuando alguien le preguntó por qué no volvió a buscarla, Pacino simplemente respondió: “Ya habíamos dicho todo lo que había que decir”.
“Mirando hacia atrás, Al Pacino admite que el amor de su vida fue Diane, a quien siempre llamó 'una mujer increíble'”, agregó el amigo.
Diane Keaton también habló de su relación con Al Pacino
Aunque Al Pacino rara vez ha hablado de su vida privada, Diane Keaton sí se refirió a su relación con él en varias entrevistas.
En una conversación de 2017, la actriz confesó que no estaba segura de querer que Pacino le propusiera matrimonio, y que con el tiempo comprendió que era mejor que eso nunca sucediera.
“Era un hombre brillante, pero difícil. Los dos lo éramos. Éramos excéntricos, impredecibles y, en muchos sentidos, incompatibles para una vida juntos”, declaró Keaton en aquella ocasión. Pese a eso, siempre reconoció el cariño y respeto que le tenía.