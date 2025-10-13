Al Pacino confiesa su mayor arrepentimiento tras la muerte de Diane Keaton

Ambos íconos del cine construyeron una historia intensa, compleja y profundamente recordada, especialmente por su trabajo conjunto en la trilogía de El Padrino, donde interpretaron a una de las parejas más emblemáticas de la pantalla. Sin embargo, fuera de cámara, el amor también existía, aunque nunca terminó de consolidarse.

Al Pacino, de 85 años, mantuvo una relación intermitente con Diane Keaton entre mediados de los años 70 y principios de los 90. Aunque su vínculo sentimental se apagó hace décadas, el afecto, y el dolor de lo que no fue, permanecieron.

Según reveló una fuente cercana al actor, Pacino está devastado por la muerte de Keaton y lamenta profundamente no haber aceptado casarse con ella cuando tuvo la oportunidad.

Al Pacino (Getty Images)

“Ella era increíble. Y aunque nos separamos, siempre pensé que algún día podríamos tener una segunda oportunidad. Pero ahora ya no la hay”, habría dicho el actor a su círculo íntimo, según reportó Page Six.

La fuente añadió que, aunque ambos vivieron durante años en barrios cercanos de Beverly Hills, nunca volvieron a cruzarse ni retomaron contacto después de su separación definitiva. Cuando alguien le preguntó por qué no volvió a buscarla, Pacino simplemente respondió: “Ya habíamos dicho todo lo que había que decir”.

“Mirando hacia atrás, Al Pacino admite que el amor de su vida fue Diane, a quien siempre llamó 'una mujer increíble'”, agregó el amigo.