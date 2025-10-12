Las fotos que confirman que Katy Perry y Justin Trudeau sí tienen un romance

Katy Perry y Justin Trudeau fueron vistos besándose en un yate

Katy Perry , quien oficialmente terminó su compromiso de seis años con Orlando Bloom en junio, lució un traje de baño negro de una pieza mientras se mostraba cariñosa con Justin Trudeau.



Eye-popping pictures that prove Katy Perry and Justin Trudeau ARE a couple: Passionate kisses. Roaming hands. After Orlando Bloom split, friends tell us exactly what's going on.... https://t.co/AV32LMcifF — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 11, 2025



En una imágen se puede ver el momento en que Perry envolvió sus brazos alrededor del cuello de Trudeau mientras él aparentemente se acercó para besarla. Otra foto mostró al ex Primer Ministro canadiense, de 53 años, tocando el trasero del cantante de 40, mientras se abrazaban en la cubierta superior del yate.

Katy Perry y Justin Trudeau (Getty Images)

"Ella acercó su yate a un pequeño barco público de avistamiento de ballenas y luego comenzaron a besarse", dijo un testigo al medio. "No me di cuenta con quién estaba ella, hasta que vi el tatuaje en el brazo del hombre, y comprendí que era Justin Trudeau", agregó.

Las imágenes fueron captadas en Santa Bárbara, California, a finales de septiembre, de acuerdo con la publicación.