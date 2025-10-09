Paulina Mercado confirma que Juan Soler acabó en el hospital por preocupantes problemas de salud

Hace unas semanas se dio a conocer que Juan Solerfue hospitalizado de emergencia en Colombia por un problema de salud, lo que lo obligó a abandonar de manera abrupta su participación en el reality show culinario Top Chef VIP.
Ahora, su novia, la conductora Paulina Mercado, habló sobre el estado de salud del actor argentino. Recientemente, la pareja viajó a España y Portugal para descansar y disfrutar de unas vacaciones, tras un tiempo distanciados por compromisos laborales.
Paulina Mercado aclara rumores sobre la salud de Juan Soler
Fiel a su cercanía con los seguidores en redes sociales, Paulina Mercado realizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde aclaró los rumores sobre la salud de Juan Soler después de que hace unos días se rumoró que el actor había sido hospitalizado de emergencias por riesgo de un infarto.
“Juan afortunadamente está muy bien, gracias a Dios. Tuvo un episodio, como estuvo en Colombia cinco meses trabajando muy fuerte, estuvo muy estresado, le dio algo que se llama burnout, que es como cansancio extremo, entonces acabó en el hospital con esto y también tuvo una deshidratación severa, tuvo una infección en los riñones, estuvo muy controlado, estuvo vigilado y demás”, explicó la conductora.
Pese a la gravedad del asunto, Paulina confirmó que su novio ha mejorado notablemente desde su regreso de Colombia, prueba de ello es que pudieron disfrutar de unos días por España y Portugal, lugares donde compartieron románticas fotos.
“Hoy está perfectamente bien. De hecho, cuando llegó de Colombia estuvo todo el tiempo en casa metido con su tratamiento y ya después nos fuimos de vacaciones. La pasamos increíble, también nos hacía muchísima falta estar juntos, platicar, conectar y está como nuevo”, aseguró.
Juan Soler contó con supervisión médica especializada para su recuperación
Según contó Paulina Mercado, Juan Soler recibió la atención médica necesaria para su recuperación. Gracias a ello, decidieron tomar unos días de descanso en Europa.
“Lamentablemente sí se sintió mal, no estaba del todo bien, por eso regresó de Colombia, estuvo aquí en México un tiempo con mucho cuidado, con medicamentos, muy vigilado por nuestros doctores y ya cuando nos dieron chance nos fuimos a tomar unas, no sé si merecidas, pero necesarias vacaciones, entonces sí, nos fuimos de viaje y la pasamos increíble. Juan ya está de maravilla”, expresó.
Finalmente, Paulina Mercado compartió su romántica experiencia viajando con Juan Soler por España y Portugal, donde la pareja pudo reconectarse tras varios meses de separación.
“No sabes qué lindo fue, cómo la pasamos de padre, la verdad es que nos hacía falta conectar porque como Juan estuvo cinco meses allá, fue un viaje súper especial. Tuvimos la oportunidad de estar en España y en Portugal, hicimos un road trip, rentamos un coche y nos fuimos por las carreteras. Lo que más gocé son los trayectos, platicando, cantando. Fue un viaje fantástico, la verdad”, compartió.
Además, la conductora compartió algunas fotografías de su viaje en su Instagram donde aprovechó para dedicarle a Juan un tierno mensaje lleno de gratitud por haber compartido juntos esa experiencia: “Amor, gracias por este viaje, espacio donde confirmo no solo que mi lugar favorito eres tú, también reitero que el amor bonito existe. Gracias por hacerme coleccionar historias y momentos que se eternizan. ¡Te amo!”, escribió Mercado en las redes sociales de Soler.