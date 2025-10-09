Paulina Mercado confirma que Juan Soler acabó en el hospital por preocupantes problemas de salud

Paulina Mercado aclara rumores sobre la salud de Juan Soler

Fiel a su cercanía con los seguidores en redes sociales, Paulina Mercado realizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, donde aclaró los rumores sobre la salud de Juan Soler después de que hace unos días se rumoró que el actor había sido hospitalizado de emergencias por riesgo de un infarto.

Paulina Mercado y Juan Soler (Instagram)

“Juan afortunadamente está muy bien, gracias a Dios. Tuvo un episodio, como estuvo en Colombia cinco meses trabajando muy fuerte, estuvo muy estresado, le dio algo que se llama burnout, que es como cansancio extremo, entonces acabó en el hospital con esto y también tuvo una deshidratación severa, tuvo una infección en los riñones, estuvo muy controlado, estuvo vigilado y demás”, explicó la conductora.

Pese a la gravedad del asunto, Paulina confirmó que su novio ha mejorado notablemente desde su regreso de Colombia, prueba de ello es que pudieron disfrutar de unos días por España y Portugal, lugares donde compartieron románticas fotos.

Juan Soler y Paulina Mercado (Instagram)

“Hoy está perfectamente bien. De hecho, cuando llegó de Colombia estuvo todo el tiempo en casa metido con su tratamiento y ya después nos fuimos de vacaciones. La pasamos increíble, también nos hacía muchísima falta estar juntos, platicar, conectar y está como nuevo”, aseguró.