Justin Bieber responde con sarcasmo a la petición que hizo su mamá para pedir que recen por él

La publicación original de Pattie Mallette incluyó varias fotografías en blanco y negro de Bieber, algunas con una camiseta que decía “Pray for me”, tomada durante una visita familiar, donde el cantante fue anunciado como headliner para la edición de 2026.

En el pie de foto, escribió: “Declaro libertad, fuerza, claridad y sanidad sobre ti, Justin. Que toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor sea rota en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rodéalo de VERDAD, LUZ y PROTECCIÓN. SANA TODA HERIDA en su corazón, mente y cuerpo, vista e invisible, restaura lo que fue robado y cúbrelo de INTEGRIDAD. Llénalo hasta DESBORDAR con tu AMOR y CONSUELO. Continúa levantándolo como una voz para tu Reino, inquebrantable y en llamas por ti, Señor. Silencia toda voz que no venga de Ti, y deja que su vida sea un testigo audaz de tu poder, amor y gracia sanadora. Di amén si estás de acuerdo”.

El mensaje, interpretado como una muestra de preocupación por el bienestar emocional de Bieber, generó especulaciones entre fans sobre posibles desafíos detrás de escena, aunque muchos lo vieron como un gesto maternal de apoyo incondicional.

La respuesta de Justin llegó dos semanas después, el pasado miércoles, en los comentarios de la publicación de su mamá, donde escribió: “Lo único que necesito sanar es mi dedo meñique del pie que me torcí jugando ping pong”.

La frase, irónica, fue tomada por muchos como una forma de restarle dramatismo a la situación, aunque también como una señal de que el cantante se encuentra en un momento estable y con buen ánimo. Fans respondieron con risas y emojis, destacando el contraste entre la seriedad de la oración y el humor ligero de Bieber.