Justin Bieber responde con sarcasmo a la petición que hizo su mamá para pedir que recen por él

Justin Bieber reaccionó con sarcasmo a una petición que su mamá compartió y la que pedía a sus seguidores que rezaran por la sanación emocional y espiritual de su hijo.
jue 09 octubre 2025 10:56 AM
Premiere Of YouTube Originals' "Justin Bieber: Seasons" - Arrivals
Pattie Mallette, Justin Bieber y Hailey Bieber.
 (Getty Images)

Justin Bieber reaccionó públicamente a una emotiva oración que su madre, Pattie Mallette, compartió hace unas semanas a través de Instagram, en la que pedía a sus seguidores que oraran por la sanación emocional y espiritual de su hijo.

La respuesta del artista, sorprendió por su tono desenfadado y con humor, generando una ola de comentarios entre sus seguidores.

La publicación original de Pattie Mallette incluyó varias fotografías en blanco y negro de Bieber, algunas con una camiseta que decía “Pray for me”, tomada durante una visita familiar, donde el cantante fue anunciado como headliner para la edición de 2026.

En el pie de foto, escribió: “Declaro libertad, fuerza, claridad y sanidad sobre ti, Justin. Que toda cadena de miedo, confusión, pesadez y dolor sea rota en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, rodéalo de VERDAD, LUZ y PROTECCIÓN. SANA TODA HERIDA en su corazón, mente y cuerpo, vista e invisible, restaura lo que fue robado y cúbrelo de INTEGRIDAD. Llénalo hasta DESBORDAR con tu AMOR y CONSUELO. Continúa levantándolo como una voz para tu Reino, inquebrantable y en llamas por ti, Señor. Silencia toda voz que no venga de Ti, y deja que su vida sea un testigo audaz de tu poder, amor y gracia sanadora. Di amén si estás de acuerdo”.

El mensaje, interpretado como una muestra de preocupación por el bienestar emocional de Bieber, generó especulaciones entre fans sobre posibles desafíos detrás de escena, aunque muchos lo vieron como un gesto maternal de apoyo incondicional.

La respuesta de Justin llegó dos semanas después, el pasado miércoles, en los comentarios de la publicación de su mamá, donde escribió: “Lo único que necesito sanar es mi dedo meñique del pie que me torcí jugando ping pong”.

La frase, irónica, fue tomada por muchos como una forma de restarle dramatismo a la situación, aunque también como una señal de que el cantante se encuentra en un momento estable y con buen ánimo. Fans respondieron con risas y emojis, destacando el contraste entre la seriedad de la oración y el humor ligero de Bieber.

Justin Bieber preocupa por su salud mental

En los últimos años, Justin Bieber ha sido objeto de especulaciones sobre su salud mental, especialmente tras revelar en junio de 2022 que padece síndrome de Ramsay Hunt, una condición neurológica que le provocó parálisis facial temporal y lo obligó a cancelar parte de su gira Justice World Tour.

Además, ha hablado abiertamente sobre sus luchas con la depresión, el abuso de sustancias en su juventud y el impacto de la fama desde temprana edad.

Después de no hablarse por meses, el cantante publicó una foto con su mamá Pattie, la cual tituló como ‘Amor, amor, amor’.
Después de no hablarse por meses, el cantante publicó una foto con su mamá Pattie, la cual tituló como ‘Amor, amor, amor’. (Getty Images)

En paralelo, Bieber lanzó recientemente su álbum sorpresa Swag II el 5 de septiembre de 2025, a solo dos meses de su predecesor Swag, marcando el intervalo más corto entre lanzamientos en su carrera. El proyecto, que combina 23 tracks nuevos con los 21 del álbum original, debutó en el número 1 en varios países y explora temas de redención, fe y superación personal, con colaboraciones de artistas como Tems, Bakar y Hurricane Chris.

El álbum también incluye dedicatorias a su esposa Hailey Bieber, con quien celebró siete años de relación, y a su hijo Jack Blues Bieber, cuyo primer cumpleaños fue el pasado 23 de agosto de 2025.

