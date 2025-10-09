Gene Simmons, integrante de KISS, sufre accidente tras perder el conocimiento mientras manejaba

Gene Simmons, de KISS, sufre accidente al desmayarse mientras manejaba

Afortunadamente, no se reportaron heridos graves. Gene Simmons fue trasladado al hospital por precaución, donde recibió atención médica inmediata. Posteriormente, fue dado de alta el mismo día y actualmente se encuentra en su casa , bajo vigilancia médica y acompañado por su esposa, Shannon Tweed.

Gene Simmons (Getty Images)

La actriz, de 68 años, explicó a NBC4 Investigates que el accidente podría estar relacionado con un reciente cambio en la medicación del músico, que requiere una hidratación constante, algo que Simmons no maneja con facilidad, ya que no es fanático de tomar agua.

El propio artista, de 76 años, envió un audio a NBC4 para asegurar: “Estoy bien”. Más tarde, recurrió a su cuenta de X, donde compartió un mensaje con su característico sentido del humor: “Gracias a todos por los buenos deseos. Estoy completamente bien. Tuve un pequeño choque. Sucede. Especialmente a aquellos de nosotros que somos pésimos conductores. Y ese soy yo. Todo está bien”.

Shannon Tweed y Gene Simmons (Getty Images)

Este episodio revive preocupaciones sobre la salud del músico, quien ha sido diagnosticado previamente con fibrilación auricular (AFib) alrededor de 2006 y otras complicaciones cardíacas. En 2016, durante una gira, experimentó debilidad en el escenario debido al calor y las luces, lo que lo obligó a detenerse momentáneamente; desde entonces, lo controla con descanso y líquidos, según contó en The Doctors.