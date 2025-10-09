Gene Simmons, integrante de KISS, sufre accidente tras perder el conocimiento mientras manejaba

El pasado martes 7 de octubre, el legendario bajista y cofundador de la banda KISS, Gene Simmons, vivió un momento crítico al sufrir un accidente automovilístico en la Pacific Coast Highway, en Malibú, California, luego de perder el conocimiento mientras conducía su camioneta Lincoln Navigator.
El incidente ocurrió alrededor de la una de la tarde cuando el vehículo cruzó varios carriles del famoso tramo costero de la carretera y terminó impactando contra un carro que estaba estacionado.
Afortunadamente, no se reportaron heridos graves. Gene Simmons fue trasladado al hospital por precaución, donde recibió atención médica inmediata. Posteriormente, fue dado de alta el mismo día y actualmente se encuentra en su casa , bajo vigilancia médica y acompañado por su esposa, Shannon Tweed.
La actriz, de 68 años, explicó a NBC4 Investigates que el accidente podría estar relacionado con un reciente cambio en la medicación del músico, que requiere una hidratación constante, algo que Simmons no maneja con facilidad, ya que no es fanático de tomar agua.
El propio artista, de 76 años, envió un audio a NBC4 para asegurar: “Estoy bien”. Más tarde, recurrió a su cuenta de X, donde compartió un mensaje con su característico sentido del humor: “Gracias a todos por los buenos deseos. Estoy completamente bien. Tuve un pequeño choque. Sucede. Especialmente a aquellos de nosotros que somos pésimos conductores. Y ese soy yo. Todo está bien”.
Este episodio revive preocupaciones sobre la salud del músico, quien ha sido diagnosticado previamente con fibrilación auricular (AFib) alrededor de 2006 y otras complicaciones cardíacas. En 2016, durante una gira, experimentó debilidad en el escenario debido al calor y las luces, lo que lo obligó a detenerse momentáneamente; desde entonces, lo controla con descanso y líquidos, según contó en The Doctors.
Gene Simmons continúa activo en la industria
Gene Simmons, nacido como Chaim Witz el 25 de agosto de 1949 en Haifa, Israel, es una figura emblemática del rock mundial. Fundó KISS en 1973 junto a Paul Stanley, y desde entonces ha sido reconocido por su personaje The Demon, su voz grave y su estilo provocador. La banda se convirtió en un ícono del hard rock y glam metal, con éxitos como “Rock and Roll All Nite” y “I Was Made for Lovin’ You”.
Aunque KISS se retiró de las giras en 2023 con el End of the Road Tour, Simmons continúa activo en la industria. Actualmente se prepara para el evento oficial KISS Kruise: Land-Locked In Vegas, conocido entre fans como KISS Army Storms Vegas, una serie de conciertos conmemorativos por el 50 aniversario de KISS Army y el 30 de la primera convención de fans, programados del 14 al 16 de noviembre en el Virgin Hotels Las Vegas.
El evento incluye shows, acústico y eléctrico, con Paul Stanley, Tommy Thayer e invitados especiales como los especiales como los cofundadores de KISS Army, Bill Starkey y Jay Evans. Su representante confirmó que Simmons ya está “de vuelta al trabajo”, y su recuperación es clave para este histórico reencuentro.