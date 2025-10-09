Anahí revela cómo la maternidad la motiva a ser su mejor versión

Anahí, quien en 2025 celebró 40 años de carrera, regresará a la televisión como investigadora en la nueva temporada del reality show ¿Quién Es la Máscara?, un proyecto que le ha permitido reencontrarse con el público luego de varios años alejada de la televisión debido a que se enfocó en su rol como mamá.
En esta nueva etapa profesional, la exintegrante de RBD habló sobre cómo equilibra sus compromisos laborales con la maternidad de sus dos hijos, Manuel, de 8 años, y Emiliano, de 5, fruto de su matrimonio con Manuel Velasco.
Anahí quiere que su familia se sienta orgullosa de ella
En una entrevista con Televisa Espectáculos, Anahíhabló de su faceta como mamá y reflexionó sobre su compromiso de ser la mejor versión de sí misma para su familia, así como su deseo de ser un ejemplo para que sus seres queridos algún día puedan sentirse orgullosos de la persona que es.
“Trato de ser lo mejor que puedo con lo que tengo y con lo que soy para ellos. Yo espero que algún día estén orgullosos de mí, sobre todo de la persona que soy, al final eso es lo único que cuenta y que importa en esta vida, quién eres acá”, expresó.
Durante la charla, la también actriz explicó cómo ha sido para sus hijos presenciar su trabajo como intérprete, incluyendo eventos recientes como la gira Soy Rebelde Tour en 2023, junto a Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.
“Mis hijos, creo que poco a poco empiezan a entenderlo, cuando tuvimos el tour con RBD tenían 6 y 3 años el chiquito, entonces era como: ‘¿Qué pasa?’. Siento que ahorita, sobre todo Manu, que es el mayor, tiene 8, ya empieza a entender más que su mamá trabaja siendo artista”, explicó.
Anahí está orgullosa de carrera
Durante esta charla, Anahípuso en alto su gran paso por los escenarios, con una carrera que prácticamente de toda la vida, pues recordó que su ingreso a los foros de grabación se dio siendo muy pequeña.
Anahí resaltó su extensa trayectoria, recordando que comenzó a trabajar en los foros de televisión desde muy pequeña, donde se familiarizó con el mundo del espectáculo y descubrió su pasión por el canto y la actuación, consolidando así una carrera que prácticamente ha abarcado toda su vida.
“Empecé a los dos años, justo este año estoy cumpliendo 40 años de estar en esta industria, 42 años de edad, pero muy padre, ha sido una experiencia increíble, toda una vida de aprendizaje, de experiencias, de retos”, expresó durante la entrevista, en la que también aprovechó para reiterar su agradecimiento a quienes han apoyado su carrera.
Anahí resaltó la emoción que siente de recibir el cariño del público, especialmente ahora que puede mirar atrás y valorar todos los logros que ha alcanzado a lo largo de su carrera: “Hoy me siento en un lugar muy bonito en el cual como que mi corazón se siente apapachado, querido, lo que construyes y vas construyendo a lo largo de una vida lo puedes ver en los ojos y en el corazón de las personas que te ven y te hablan bonito”, aseguro.