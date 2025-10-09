Anahí revela cómo la maternidad la motiva a ser su mejor versión

Anahí quiere que su familia se sienta orgullosa de ella

En una entrevista con Televisa Espectáculos, Anahí habló de su faceta como mamá y reflexionó sobre su compromiso de ser la mejor versión de sí misma para su familia, así como su deseo de ser un ejemplo para que sus seres queridos algún día puedan sentirse orgullosos de la persona que es.

Anahí, Manuel Velasco y sus hijos Manuel y Emiliano (Instagram)

“Trato de ser lo mejor que puedo con lo que tengo y con lo que soy para ellos. Yo espero que algún día estén orgullosos de mí, sobre todo de la persona que soy, al final eso es lo único que cuenta y que importa en esta vida, quién eres acá”, expresó.

Durante la charla, la también actriz explicó cómo ha sido para sus hijos presenciar su trabajo como intérprete, incluyendo eventos recientes como la gira Soy Rebelde Tour en 2023, junto a Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez.

Anahí y sus hijos Manuel y Emiliano (Instagram)

“Mis hijos, creo que poco a poco empiezan a entenderlo, cuando tuvimos el tour con RBD tenían 6 y 3 años el chiquito, entonces era como: ‘¿Qué pasa?’. Siento que ahorita, sobre todo Manu, que es el mayor, tiene 8, ya empieza a entender más que su mamá trabaja siendo artista”, explicó.