Rocco Posca nos cuenta todos los detalles detrás de su gira 'Amor Valiente'

El nombre de Rocco Posca gana cada vez más terreno en la escena latinoamericana, destacando no solo por su faceta musical, sino también por su participación como Ramón en La sociedad de la nieve.
En entrevista, el cantante y actor argentino nos contó los detalles de las presentaciones que tendrá los próximos 9, 11 y 12 de octubre en Puebla, Monterrey y CDMX como parte de su gira Amor valiente.
Rocco Posca regresa a México: los detalles de sus conciertos
La primera vez que Rocco Posca dio un concierto en nuestro país fue en septiembre de 2024. En esta ocasión regresa a presentar su último disco Amor valiente a uno de sus lugares favoritos. Posca considera que en los últimos años ha logrado forjar una relación muy especial con el público mexicano, por lo que con estos conciertos espera seguir fortaleciendo ese lazo.
"Cuando salen shows, que ni siquiera son para México, hasta me ayudan con la promoción de los shows, son como… son increíbles… de verdad son un público que se siente más como una familia", comenta.
Rocco espera que todos los que asistan a sus conciertos puedan sentir una “magia en el aire” que los conecten como público y con él como cantante. Lo que más busca Rocco es lograr que sus fans“olviden que hay ayer y mañana” para que puedan disfrutar por completo del momento. Rocco describe su concierto de la siguiente manera:
"Es un show para bailar, para cantar, para saltar y también para estar en silencio y en quietud… es un show muy completo…es un viaje visual y sonoro", agrega.
Para Rocco Posca, esta gira tiene un gran valor personal ya que comenzó a tocar con tan solo 14 años, por lo que hoy, diez años después, no puede creer lo lejos que ha llegado. Rocco se encuentra muy agradecido y para él es un honor poder hacer música y dar conciertos alrededor del mundo.
Lo que debes saber del álbum de Rocco Posca, “Amor valiente”
Rocco Posca tomó la decisión de mudarse de Buenos Aires aTraslasierra en Argentina, una provincia montañosa alejada de las ciudades.
Una de sus mayores inspiraciones para el álbum fue este cambio, el vivir en medio de la montaña rodeado de naturaleza. Algunas canciones también nacieron después de que Rocco terminara relaciones con personas que conocía desde hace mucho tiempo.
De las canciones que podemos encontrar en el álbum Amor valiente, Rocco tiene varias favoritas dependiendo su mood del día. Fuego astral es una de las canciones con las que siente mayor conexión ya que le recuerda al paisaje de donde vive, así como a la necesidad que tenemos los seres humanos de transformarnos.
Si bien el estilo musical de Rocco es catalogado como rock alternativo, él nos menciona que su música es una mezcla de muchos otros géneros, desde pop, hasta samba.
Rocco Posca nos comentó que no le encanta la idea de encerrar su música en un género ya que él busca que las personas escuchen sus canciones sin tener que “encontrarles una forma” o denominación.
¿En qué proyectos está trabajando actualmente Rocco Posca?
En cuanto a su carrera de actor, Rocco Posca nos confesó que le encanta actuar y que ya grabó una pequeña participación en los capítulos de una serie que se anunciará próximamente. Rocco no descarta que nuevos proyectos de actuación puedan llegar sin previo aviso, tal como sucedió cuando fue elegido para actuar en La sociedad de la nieve. Mientras esto sucede, Rocco Posca también está escribiendo una obra de teatro, un proyecto que llevaba postergando desde hace mucho tiempo.
Hablando de su faceta como cantante, está a punto de estrenar una canción el 16 de octubre junto a Leo García, un artista argentino. Después de su gira por México, espera dar conciertos en Buenos Aires para fin de año y sacar una canción más antes de que el 2025 acabe.
Gracias por todo el amor que me mandan, que me hacen llegar, gracias también por seguir expandiendo mi música por este lugar que adoro y que deseo volver siempre.
Rocco Posca envía este mensaje a sus fans mexicanos.
Si bien, muchas personas conocen a Rocco Posca por su actuación en La sociedad de la nieve, su carrera musical va en ascenso y logra que a través de sus canciones podamos reflexionar sobre la vida. Se espera que sus conciertos en México sean un éxito y que pronto anuncie más fechas en otros países.