Rocco Posca nos cuenta todos los detalles detrás de su gira 'Amor Valiente'

Rocco Posca regresa a México: los detalles de sus conciertos

La primera vez que Rocco Posca dio un concierto en nuestro país fue en septiembre de 2024. En esta ocasión regresa a presentar su último disco Amor valiente a uno de sus lugares favoritos. Posca considera que en los últimos años ha logrado forjar una relación muy especial con el público mexicano, por lo que con estos conciertos espera seguir fortaleciendo ese lazo.

"Cuando salen shows, que ni siquiera son para México, hasta me ayudan con la promoción de los shows, son como… son increíbles… de verdad son un público que se siente más como una familia", comenta.

Este es el cartel oficial de su gira por México. (Instagram - @rocco.posca)

Rocco espera que todos los que asistan a sus conciertos puedan sentir una “magia en el aire” que los conecten como público y con él como cantante. Lo que más busca Rocco es lograr que sus fans “olviden que hay ayer y mañana” para que puedan disfrutar por completo del momento. Rocco describe su concierto de la siguiente manera:

"Es un show para bailar, para cantar, para saltar y también para estar en silencio y en quietud… es un show muy completo…es un viaje visual y sonoro", agrega.

Para Rocco Posca, esta gira tiene un gran valor personal ya que comenzó a tocar con tan solo 14 años, por lo que hoy, diez años después, no puede creer lo lejos que ha llegado. Rocco se encuentra muy agradecido y para él es un honor poder hacer música y dar conciertos alrededor del mundo.

Rocco Posca comenzó a hacer música desde los 14 años. (Instagram - @rocco.posca)

Lo que debes saber del álbum de Rocco Posca, “Amor valiente”

Rocco Posca tomó la decisión de mudarse de Buenos Aires a Traslasierra en Argentina, una provincia montañosa alejada de las ciudades.

Una de sus mayores inspiraciones para el álbum fue este cambio, el vivir en medio de la montaña rodeado de naturaleza. Algunas canciones también nacieron después de que Rocco terminara relaciones con personas que conocía desde hace mucho tiempo.