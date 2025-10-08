Jennifer López vive uno de esos momentos de la vida que tocan sus sentimientos más profundos : sus mellizos, Emme y Max, de 17 años, se preparan para dejar su casa y comenzar la universidad, y la cantante y actriz confesó lo emotivo que esto le resulta.
Los mellizos de Jennifer Lopez se van a la universidad y su reacción conmueve a todos
Mientras promociona su nueva película Kiss of the Spider Woman, con Ben Affleck participando como productor ejecutivo, JLo ha tenido una agenda cargada de entrevistas y eventos. Pero uno de los momentos más significativos tuvo lugar durante su aparición en el programa Live With Kelly and Mark el pasado 6 de octubre, donde habló sobre las visitas a universidades que hacen juntos.
“Es una locura... Hoy estamos visitando universidades… se van, se están yendo” dijo Jennifer López, visiblemente conmovida.
Para Jennifer, esta etapa significa una mezcla de emociones: por un lado, alegría de ver a sus hijos dar un paso importante; por otro, el hecho de que se muden le provoca sentimientos encontrados.
“Estoy feliz porque… recuerdo lo emocionante que fue esa época de mi vida… Pero también pienso: ‘¡Ay! Me voy a quedar sola’", aseguró.
¿Cuándo entran a la universidad los mellizos de Jennifer Lopez?
En la misma entrevista, la presentadora Kelly Ripa le recordó que muchas madres han pasado por esto y logran ver los beneficios de tener el hogar solo para ellas.
Jennifer López respondió que desde que sus hijos nacieron siempre buscó que su casa fuera un lugar al que quisieran regresar, que les diera seguridad, calidez, “que huela a hogar”.
Aunque aún no hay una fecha exacta para el ingreso a la universidad a de Emme y Max, Jennifer compartió que se graduarán de preparatoria en junio de 2026. Hasta entonces, están viviendo esta transición todos juntos, valorando la unión que tienen como familia.