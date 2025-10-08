Los mellizos de Jennifer Lopez se van a la universidad y su reacción conmueve a todos

Mientras promociona su nueva película Kiss of the Spider Woman, con Ben Affleck participando como productor ejecutivo, JLo ha tenido una agenda cargada de entrevistas y eventos. Pero uno de los momentos más significativos tuvo lugar durante su aparición en el programa Live With Kelly and Mark el pasado 6 de octubre, donde habló sobre las visitas a universidades que hacen juntos.

“Es una locura... Hoy estamos visitando universidades… se van, se están yendo” dijo Jennifer López, visiblemente conmovida.

Para Jennifer, esta etapa significa una mezcla de emociones: por un lado, alegría de ver a sus hijos dar un paso importante; por otro, el hecho de que se muden le provoca sentimientos encontrados.

“Estoy feliz porque… recuerdo lo emocionante que fue esa época de mi vida… Pero también pienso: ‘¡Ay! Me voy a quedar sola’", aseguró.