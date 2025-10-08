¿Jennifer Lopez y Ben Affleck regresaron? Esta es la verdad de su relación

Jennifer Lopez y Ben Affleck reaparecieron inesperadamente juntos el lunes en el estreno de la película El beso de la Mujer Arañaen Nueva York (su primera aparición pública juntos a poco más de un año de su separación).
Durante la alfombra roja, posaron juntos muy cariñosos para los fotógrafos, situación que despertó rumores de una posible reconciliación. No obstante y aunque en todo momento se les vio riendo y platicando en confianza, no tienen planeado revivir su relación.
Jennifer Lopez y Ben Affleck se llevan mejor ahora que cuando estaban casados
Según una fuente cercana a la pareja, Jennifer Lopez y Ben Affleck disfrutan de una relación más relajada y armoniosa, incluso mejor que cuando estaban casados, pese a que la complicidad que muestran en público ha llamado la atención y reforzado los rumores sobre su posible reconciliación.
“Jennifer López y Ben Affleck tienen una relación mucho mejor ahora que no están casados", dijo una fuente a Page Six. "Se gustan mucho más cuando no están casados", agregó.
“Cada uno tiene un rol que desempeñar con el otro: ella es la glamurosa y hermosa diva superestrella en un pedestal, él es el canalla pícaro que la mantiene a distancia para mantener la tensión sexual”, agregó la fuente. “Mientras cada uno interprete su papel, son perfectos. En cuanto intentan ser algo más que eso, sobre todo algo tan común como un matrimonio, están condenados al fracaso”.
Un detalle que demostró esa buena relación que han creado fue cuando el actor y productor elogió el trabajo de su exesposa en la película, destacando su admirable ética profesional. Según Affleck, Jennifer se ganó por el papel: “Trabajó enormemente duro”, expresó. “Se pueden ver todos sus talentos; es alguien que creció viendo musicales clásicos”.
Jennifer Lopez y Ben Affleck conservan una relación amistosa pese a su divorcio
Otra fuente cercana a ellos confirmó a Us Weekly que, aunque Jennifer Lopez y Ben Affleck han sabido mantener una relación cordial tras su divorcio, no tienen planes de retomar su relación.
"No están volviendo, pero están en un momento muy especial y pueden comunicarse mejor y tener una amistad", comentó el informante sobre la dinámica de vida de la expareja. "Les llevó mucho tiempo llegar a este punto".
Aunque su participación no estaba prevista, Affleck apareció en el estreno de El beso de la Mujer Araña, lo que inicialmente hizo pensar que quería sorprender a Lopez con un gesto romántico; sin embargo, la fuente desmintió esa teoría.
"No hay nada entre ellos. Él se fue porque es productor", recalcó.
Jennifer y Ben vivieron un primer romance que terminó en 2004, tras cancelar su compromiso. Retomaron su relación en 2021 y, un año después, se casaron en una boda íntima en Las Vegas, en julio de 2022. Un mes más tarde, celebraron una segunda ceremonia en Georgia, rodeados de familiares y amigos. Sin embargo, dos años después, Lopez solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables, mismo que se concretó en febrero de 2025.