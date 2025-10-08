¿Jennifer Lopez y Ben Affleck regresaron? Esta es la verdad de su relación

Jennifer Lopez y Ben Affleck se llevan mejor ahora que cuando estaban casados

Según una fuente cercana a la pareja, Jennifer Lopez y Ben Affleck disfrutan de una relación más relajada y armoniosa, incluso mejor que cuando estaban casados, pese a que la complicidad que muestran en público ha llamado la atención y reforzado los rumores sobre su posible reconciliación.

Jennifer Lopez y Ben Affleck (Getty Images)

“Jennifer López y Ben Affleck tienen una relación mucho mejor ahora que no están casados", dijo una fuente a Page Six. "Se gustan mucho más cuando no están casados", agregó.

“Cada uno tiene un rol que desempeñar con el otro: ella es la glamurosa y hermosa diva superestrella en un pedestal, él es el canalla pícaro que la mantiene a distancia para mantener la tensión sexual”, agregó la fuente. “Mientras cada uno interprete su papel, son perfectos. En cuanto intentan ser algo más que eso, sobre todo algo tan común como un matrimonio, están condenados al fracaso”.

Ben Affleck, Jennifer Lopez (Getty Images)

Un detalle que demostró esa buena relación que han creado fue cuando el actor y productor elogió el trabajo de su exesposa en la película, destacando su admirable ética profesional. Según Affleck, Jennifer se ganó por el papel: “Trabajó enormemente duro”, expresó. “Se pueden ver todos sus talentos; es alguien que creció viendo musicales clásicos”.