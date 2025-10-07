Nicole Kidman rompe el silencio tras su divorcio con Keith Urban y sorprende con nuevo look

Un reencuentro visual con sus hijas en la pasarela

En su post, Nicole Kidman compartió una serie de imágenes tomadas durante el desfile de Chanel para la temporada primavera/verano 2026 en París, al que asistió acompañada de sus hijas, Sunday Rose y Faith Margaret.

En la publicación, agradeció a la casa de moda. "Gracias @chanelofficial por tenerme a mí y a mis chicas ❤️ Muy emocionada de ser parte de ello contigo @matthieu_blazy ", escribió.

La actriz llevaba un look sobrio pero impactante: camisa blanca, jeans clásicos, tacones negros y una bolsa borgoña de Chanel, además de que debutó con un flequillo, lo que contribuyó aún más al efecto de “renovación” que muchos han interpretado en esta etapa post‑divorcio.

Este post marca su regreso a Instagram desde que hizo pública su solicitud de divorcio el pasado 30 de septiembre, citando diferencias irreconciliables.

Nicole Kidman (Instagram)

Pocos días antes, había hecho su primera aparición pública en el evento benéfico amfAR Dallas Gala el 4 de octubre, donde presentó el galardón Award of Inspiration al creador de Yellowstone, Taylor Sheridan.