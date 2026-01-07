¿Danna será la próxima Teresa? Aclara rumor sobre aparición en la famosa telenovela

Danna respondió a los rumores que la señalan como la posible nueva protagonista de Teresa, uno de los melodramas más emblemáticos de la televisión mexicana, luego de que hace unas semanas se viralizó una imagen creada por inteligencia artificial en la que aparece con el look característico del personaje de telenovelas
Durante un reciente encuentro con la prensa, la cantante y actriz se mostró sorprendida por estas versiones y aclaró que, por el momento, no existe nada confirmado en torno a ese proyecto.
Danna aclara habla de la posibilidad de ser Teresa
Antes de que finalizará el año, el nombre de Danna volvió a acaparar la atención luego de que surgieran rumores sobre su supuesto regreso a las telenovelas protagonizando una nueva versión de Teresa.
Las especulaciones cobraron fuerza luego de que comenzara a circular en redes sociales una imagen en la que la cantante y actriz aparece caracterizada como el icónico personaje, lo que muchos interpretaron como un posible adelanto o prueba de casting del proyecto.
Ahora, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante finalmente dejó claro ese rumor: “¿Cómo crees?”, comentó. Además compartió su reacción a la foto que circuló en redes sociales: “Hicieron una imagen muy fea de ella y la viste, ¿no?”.
La cantautora destacó el trabajo que hizo Angelique Boyer, quien interpretó a Teresa en la versión más reciente que se transmitió entre 2010 y 2011: “Mi Angelique hermosa, la amo, la amo, no hay Teresa como ella”, expresó, dejando claro su respeto y admiración por la actriz, además de descartar cualquier tipo de competencia entre ambas.
Aunque negó estar involucrada actualmente en el proyecto, Danna no cerró por completo la puerta a la posibilidad de participar desde otro lugar: “Si algún momento me proponen hacer algo así, me encantaría producirlo y desarrollarlo, claro que sí, me encantaría. Yo crecí con Teresa, imagínate”, afirmó.
La artista también explicó que su prioridad ahora es su carrera musical: “Por ahora estoy tan enfocada en mi música que no me daría la vida ni el tiempo. Vienen muchos proyectos este año y, bueno, vienen cosas muy lindas", señaló.
Danna no descarta participar en
La Voz… México
Aunque negó estar involucrada en el nuevo proyecto de Teresa, Dannano descartó la posibilidad de sumarse como coach a La Voz… México, ante los rumores de que el programa regresará este año a Televisa y de que su nombre figura entre las posibles incorporaciones.
“Ay, no sé, ¿a poco? He estado tan desconectada que no lo sé”. Sin embargo, más adelante fue clara sobre su disposición: “Me encantaría, si me llegan a proponer el proyecto con un gusto enorme”.
Sobre su reciente cambio de look y la idea de que podría simbolizar el cierre de ciclos, Danna habló con franqueza sobre su proceso personal. “He dejado muchas cosas atrás, he trabajado mucho en mí y estoy contenta. Los cambios de imagen siempre han sido parte de mí; no necesariamente responden a algo en específico, simplemente me encantan”, comentó, dejando ver que atraviesa una etapa de crecimiento personal.
Finalmente, al ser cuestionada por las constantes comparaciones con Karol G en redes sociales, la cantante fue tajante. “No comparemos a mujeres, amor, no más”, dijo antes de dar por terminada la entrevista. Mientras las preguntas continuaban, Danna se despidió.