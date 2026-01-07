¿Danna será la próxima Teresa? Aclara rumor sobre aparición en la famosa telenovela

Danna aclara habla de la posibilidad de ser Teresa

Antes de que finalizará el año, el nombre de Danna volvió a acaparar la atención luego de que surgieran rumores sobre su supuesto regreso a las telenovelas protagonizando una nueva versión de Teresa.

Las especulaciones cobraron fuerza luego de que comenzara a circular en redes sociales una imagen en la que la cantante y actriz aparece caracterizada como el icónico personaje, lo que muchos interpretaron como un posible adelanto o prueba de casting del proyecto.

Ahora, a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la cantante finalmente dejó claro ese rumor: “¿Cómo crees?”, comentó. Además compartió su reacción a la foto que circuló en redes sociales: “Hicieron una imagen muy fea de ella y la viste, ¿no?”.

Danna (RRSS)

La cantautora destacó el trabajo que hizo Angelique Boyer, quien interpretó a Teresa en la versión más reciente que se transmitió entre 2010 y 2011: “Mi Angelique hermosa, la amo, la amo, no hay Teresa como ella”, expresó, dejando claro su respeto y admiración por la actriz, además de descartar cualquier tipo de competencia entre ambas.

Aunque negó estar involucrada actualmente en el proyecto, Danna no cerró por completo la puerta a la posibilidad de participar desde otro lugar: “Si algún momento me proponen hacer algo así, me encantaría producirlo y desarrollarlo, claro que sí, me encantaría. Yo crecí con Teresa, imagínate”, afirmó.