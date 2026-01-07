Esposa de Bruce Willis comparte nostálgico mensaje que reaviva preocupación por la salud del actor

Aunque Emma Heming no aseguró que hubiera un problema con Bruce Willis, en su publicación, Heming evocó recuerdos del pasado junto a su esposo, generó olas de preocupación y especulación en redes sociales.

En su mensaje, publicado el pasado 21 de diciembre, Emma relató una salida al parque de diversiones con sus hijas y recordó con nostalgia un paseo que hizo con Bruce Willis en 2008.

Utilizar el tiempo pasado en varias frases llevó a que algunos interpretaran que el actor ya no estaba con vida, provocando reacciones intensas entre seguidores.

"Ayer llevé a las niñas a Magic Mountain con amigos. Nuestro último paseo fue Viper y wow, recordé que era mucho más divertido de lo que realmente era. La última vez que me subí fue con Bruce en 2008 y ese momento fue divertido. Estoy bastante segura de que no se supone que traigas una cámara en esos viajes, pero estoy muy contenta de que lo hiciera. Su comentario, su risa, siempre hacía todo divertido. Ese era él, pura diversión”, señaló.

“Lo amo y simplemente, echo de menos que sea mi compañero de viaje”, agregó, lo que avivó aún más la confusión sobre el estado del actor.

Días después de la publicación que despertó el desconcierto, Heming compartió otra imagen junto a Bruce en redes, con motivo de su aniversario, en la cual expresó su amor y gratitud por los años compartidos. Ese gesto apaciguó, al menos en parte, a quienes estaban preocupados, al confirmar que el actor continúa con vida, aunque atravesando un proceso de salud complejo.