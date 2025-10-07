Publicidad

Espectáculos

Ingrid Martz anuncia su separación de Rodrigo Luque tras vivir juntos “sin ser pareja” por su hija

Ingrid Martz reveló que, aunque su relación terminó hace dos años, continuaron viviendo juntos por el bienestar de su hija Martina. Ahora, confirma su separación definitiva.
mar 07 octubre 2025 02:51 PM
Ingrid Martz y Rodrigo Luque (Instagram)

La actriz Ingrid Martz compartió a través de sus redes sociales un emotivo mensaje con el que confirmó el cierre de una etapa importante en su vida: su separación definitiva de Rodrigo Luque, padre de su hija.

Lo que llama la atención de su historia es que, aunque ya no eran pareja sentimental, ambos decidieron seguir viviendo juntos durante los últimos dos años por el bienestar de su hija Martina.

Ingrid Martz anuncia su separación de Rodrigo Luque

Hoy, con honestidad, Ingrid Martz afirma que ha llegado el momento de despedirse. En su publicación, la actriz explicó que ella y Luque decidieron separarse como pareja hace tiempo, pero optaron por mantener la convivencia en un mismo hogar como una forma de asegurarle estabilidad emocional a su hija pequeña.

"Por nuestra hija, decidimos seguir viviendo juntos, aunque ya no éramos pareja", escribió. Sin embargo, reconoció que esa dinámica, aunque bien intencionada, se volvió cada vez más difícil de sostener.

"Fue cada vez más complicado y más doloroso, no solo para nosotros, también para nuestra hija", confesó Martz en el comunicado.

La actriz de telenovelas también reflexionó sobre lo complejo que puede ser cerrar un ciclo afectivo, especialmente cuando hay una niña de por medio.

"Separarte del papá de tu hija es muy triste y muy duro. Más aún cuando la relación en pareja duró muchos años y fue buena. Por eso me costó mucho más trabajo tomar esta decisión", expresó. Pese al dolor, aseguró que lo hace desde un lugar de amor, agradecimiento y pensando en lo mejor para todos los involucrados.

"Es momento de despedirnos con amor y gratitud por todo lo vivido: las risas, las lágrimas, los triunfos y los tropiezos. Cada experiencia, buena o mala, ha sido un maestro que nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa. Aunque es difícil soltar, confío en que cada paso que damos nos acerca más a nosotros mismos y a lo que hemos de ser", compartió Ingrid.

Ingrid Martz vivió dos años con su ex esposo Rodrigo Luque “sin ser pareja” por el bien de su hija

Durante los últimos dos años, Martz y Luque vivieron en una especie de “familia no tradicional”, apostando por una crianza compartida bajo el mismo techo, pero sin vínculo romántico. Esta decisión, aunque poco convencional, fue tomada con madurez y pensando en la seguridad emocional de Martina. No obstante, Martz reconoce que prolongar la separación formal terminó afectando también su dinámica como padres.

“Tuvimos muchas alegrías, muchas risas, muchas complicidades y muchos logros. Pero también muchos tropiezos. Nos lastimamos y dolimos", escribió con sinceridad.

La actriz también aprovechó el mensaje para agradecer a Rodrigo por lo vivido y por haber estado a su lado durante tantos años. "Hoy cierro este ciclo desde el amor y con gratitud por lo vivido, pero sobre todo, porque juntos logramos lo más hermoso de nuestras vidas: Martina".

Por ahora, Ingrid Martz no ha revelado detalles sobre los acuerdos legales de la separación, pero dejó claro que su prioridad sigue siendo su hija. El mensaje ha recibido cientos de comentarios de apoyo por parte de colegas, amigos y seguidores, quienes han destacado la madurez y el amor con el que ambos han manejado esta etapa.

