Ingrid Martz anuncia su separación de Rodrigo Luque tras vivir juntos “sin ser pareja” por su hija

Ingrid Martz anuncia su separación de Rodrigo Luque

Hoy, con honestidad, Ingrid Martz afirma que ha llegado el momento de despedirse. En su publicación, la actriz explicó que ella y Luque decidieron separarse como pareja hace tiempo, pero optaron por mantener la convivencia en un mismo hogar como una forma de asegurarle estabilidad emocional a su hija pequeña.

"Por nuestra hija, decidimos seguir viviendo juntos, aunque ya no éramos pareja", escribió. Sin embargo, reconoció que esa dinámica, aunque bien intencionada, se volvió cada vez más difícil de sostener.

"Fue cada vez más complicado y más doloroso, no solo para nosotros, también para nuestra hija", confesó Martz en el comunicado.

La actriz de telenovelas también reflexionó sobre lo complejo que puede ser cerrar un ciclo afectivo, especialmente cuando hay una niña de por medio.

"Separarte del papá de tu hija es muy triste y muy duro. Más aún cuando la relación en pareja duró muchos años y fue buena. Por eso me costó mucho más trabajo tomar esta decisión", expresó. Pese al dolor, aseguró que lo hace desde un lugar de amor, agradecimiento y pensando en lo mejor para todos los involucrados.

"Es momento de despedirnos con amor y gratitud por todo lo vivido: las risas, las lágrimas, los triunfos y los tropiezos. Cada experiencia, buena o mala, ha sido un maestro que nos ha enseñado a valorar lo que realmente importa. Aunque es difícil soltar, confío en que cada paso que damos nos acerca más a nosotros mismos y a lo que hemos de ser", compartió Ingrid.