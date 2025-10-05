¿Se reconciliaron? Blake Lively apoya el lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift

¿Taylor Swift lanza indirecta a Blake Lively?

Taylor Swift expresó su entusiasmo por el proyecto y su agradecimiento a los productores Max Martin y Shellback.

"No puedo expresarles lo orgullosa que estoy de compartir esto con ustedes, un álbum que me hace sentir tan bien. Si pensaron que el gran espectáculo fue una locura, quizás deberían venir y echar un vistazo tras el telón The Life of a Showgirl ya está disponible", escribió.

Taylor Swift (Instagram)

Swift lanzó su esperado álbum The Life of a Showgirl, un proyecto que combina confesiones personales, ironía y letras abiertas a múltiples interpretaciones. Aunque todo el disco ha generado conversación, una canción en particular ha destacado entre el público: “Cancelled!”.

“Menos mal que me gustan mis amigos cancelados. Me gustan envueltos en Gucci y escándalo", dice parte de la letra. La cantante menciona flores con espinas y hace alusión a un “mundo oscuro donde al menos sabes quiénes son tus verdaderos amigos”.

Blake Lively (Getty Images)

Blake Lively fue imagen de Gucci en 2012, siendo embajadora de la fragancia Gucci Première. Además, en su película más reciente, Romper el círculo, interpreta a una florista llamada Lily Bloom, lo que muchos consideran una señal directa a la frase sobre flores espinosas y venenosas en la canción.