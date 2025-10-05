¿Se reconciliaron? Blake Lively apoya el lanzamiento de ‘The Life of a Showgirl’ de Taylor Swift

Este fin de semana, la actriz recurrió a su cuenta de Instagram para dar "me gusta" a la publicación de la cantante, en la que compartió las fotos del disco acompañadas de un mensaje: "Esta noche todas estas vidas convergen aquí... Es hermoso, es arrebatador, es aterrador".
¿Taylor Swift lanza indirecta a Blake Lively?
Taylor Swiftexpresó su entusiasmo por el proyecto y su agradecimiento a los productores Max Martin y Shellback.
"No puedo expresarles lo orgullosa que estoy de compartir esto con ustedes, un álbum que me hace sentir tan bien. Si pensaron que el gran espectáculo fue una locura, quizás deberían venir y echar un vistazo tras el telón The Life of a Showgirl ya está disponible", escribió.
Swift lanzó su esperado álbum The Life of a Showgirl, un proyecto que combina confesiones personales, ironía y letras abiertas a múltiples interpretaciones. Aunque todo el disco ha generado conversación, una canción en particular ha destacado entre el público: “Cancelled!”.
“Menos mal que me gustan mis amigos cancelados. Me gustan envueltos en Gucci y escándalo", dice parte de la letra. La cantante menciona flores con espinas y hace alusión a un “mundo oscuro donde al menos sabes quiénes son tus verdaderos amigos”.
Blake Lively fue imagen de Gucci en 2012, siendo embajadora de la fragancia Gucci Première. Además, en su película más reciente, Romper el círculo, interpreta a una florista llamada Lily Bloom, lo que muchos consideran una señal directa a la frase sobre flores espinosas y venenosas en la canción.
Las interpretaciones de la canción están divididas. Para algunos, se trata de una forma sarcástica de señalar la caída de alguien que “voló demasiado cerca del sol”. Para otros, es un himno de empoderamiento femenino, en el que Taylor denuncia cómo las mujeres exitosas son las primeras en ser “canceladas” por un sistema que no soporta verlas triunfar.
¿Se acabó la amistad de Taylor Swift y Blake Lively?
Taylor Swift y Blake Lively fueron inseparables amigas: compartieron vacaciones, asistieron a fiestas juntas e incluso la cantante es madrina de las hijas de Lively y Ryan Reynolds. Sin embargo, en los últimos meses sus interacciones han desaparecido, lo que ha generado rumores sobre un posible distanciamiento.
La actriz está viviendo uno de los momentos más polémicos de su carrera debido a la batalla legal que enfrenta con Justin Baldoni, coprotagonista y también director de la película Romper el círculo.
Tras el estreno de la cinta, Lively demandó a Baldoni alegando acoso sexual, así como un interés por destruir su reputación. La demanda sigue en pie y, desde entonces, la intérprete ha mantenido un perfil bajo. Medios estadounidenses señalan que la cantante de "Cruel Summer" prefería mantenerse al margen para que ningún aspecto de la controversia entre Lively y Baldoni la involucre.