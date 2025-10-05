Leticia Huijara encarna la intensidad y el misterio de Eulalia Baladro en la serie ‘Las Muertas’

Con más de tres décadas de carrera, Leticia Huijara ha consolidado su talento actoral, llegando ahora a la nueva serie de Netflix Las Muertas, producción dirigida por Luis Estrada.
Este proyecto marca su reencuentro oficial con el director mexicano después de 26 años. La actriz trabajó con el director en La ley de Herodes.
Leticia Huijara interpreta a Eulalia Balardo en Las Muertas
Las Muertas se cuenta a través de seis episodios, disponibles en Netflix. En ella, Leticia Huijara da vida a Eulalia Baladro, la otra hermana de las Baladro, interpretadas por Paulina Gaitán Arcelia Ramírez.
En las propias palabras de la actriz su personaje es “una mujer que pretende vivir de la manera en la que una mujer vivía en esos años (en los 40), casada, yendo a la iglesia, con hijos”.
La actriz reconoció que la serie representa una proyección mundial para su carrera: “Para mí, para mi carrera, para la carrera de todos los que están involucrados, porque es un casting. Yo platicaba con un par de productoras y les decía: ‘chicas, les están dejando la vara bien alta a ver cuándo superan este casting’. Porque son por lo menos 50 extraordinarios actores trabajando en esta serie.
“A mí me da mucho gusto por lo que me corresponde o lo que me vaya a tocar a mí, pero creo que también debemos estar muy orgullosos por lo que le corresponde al país. Tener esta proyección internacional, decirle al mundo que somos extraordinarios haciendo series también y series de época, series divertidas, me da muchísimo gusto”, declaró Huijara en entrevista.
Su reencuentro con Luis Estrada
Leticia Huijara recordó que ya ha trabajado con Luis Estrada, en La ley de Herodes, la cual protagonizó junto a Daniel Alcázar, además de realizar actuaciones especiales en un par de proyectos más del director.
"Él es uno de los creadores mexicanos a los que más admiro y con quien me gusta mucho trabajar", reconoció Leticia.
“Ahora pudimos colaborar otra vez juntos, teniendo un personaje importante dentro de la trama. Trabajar con Luis es sumamente interesante y enriquecedor, porque es un hombre que prepara exhaustivamente todo el rodaje con muchísimo tiempo de anticipación. Es un director que sabe perfectamente, hasta el más mínimo detalle, lo que va a suceder. Además, tiene colaboradores con los que ha venido trabajando siempre, en todos los proyectos. La vida en el set con Luis es una vida en la que todo sucede exactamente como él lo planteó”, dijo.
El poder de las mujeres en las nuevas historias
Además, Leticia Huijara destaca la relevancia de visibilizar historias femeninas en el entretenimiento contemporáneo.
“Hoy en día, como mujeres estamos viviendo nuestro momento, y creo que es fundamental que lo exploremos y lo aprovechemos”, comentó. “Primero como el porcentaje más grande de seres humanos que hay sobre la tierra. Segundo, como los pilares que han sabido ser muchísimas cosas para lograr la libertad de ser creadoras, de romper con todos esos moldes que se impusieron en algún momento y no solamente para crear, sino para demostrar que estamos a la par”.
Huijara resaltó la importancia de la equidad y la solidaridad en el ámbito laboral y creativo.
“Estas historias y narrativas responden a algo que nos está sucediendo como sociedad, está habiendo una revaloración, que en realidad tendría que ser valoración de lo que significa la mujer", explicó “Las mujeres somos eslabones fuertes en todas las áreas de la vida, cuando podemos hacer que este discurso tome relevancia desde los medios o ficción, desde el entretenimiento o el espectáculo, creo que se está cerrando un circulo virtuoso que termina beneficiándonos a todos”.