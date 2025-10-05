Leticia Huijara encarna la intensidad y el misterio de Eulalia Baladro en la serie ‘Las Muertas’

Leticia Huijara interpreta a Eulalia Balardo en Las Muertas

Las Muertas se cuenta a través de seis episodios, disponibles en Netflix. En ella, Leticia Huijara da vida a Eulalia Baladro, la otra hermana de las Baladro, interpretadas por Paulina Gaitán Arcelia Ramírez.

Paulina Gaitán, y Leticia Huijara y Arcelia Ramírez en Las Muertas (Cortesía)

En las propias palabras de la actriz su personaje es “una mujer que pretende vivir de la manera en la que una mujer vivía en esos años (en los 40), casada, yendo a la iglesia, con hijos”.

La actriz reconoció que la serie representa una proyección mundial para su carrera: “Para mí, para mi carrera, para la carrera de todos los que están involucrados, porque es un casting. Yo platicaba con un par de productoras y les decía: ‘chicas, les están dejando la vara bien alta a ver cuándo superan este casting’. Porque son por lo menos 50 extraordinarios actores trabajando en esta serie.

Leticia Huijara y Arcelia Ramírez en Las Muertas (Cortesía)

“A mí me da mucho gusto por lo que me corresponde o lo que me vaya a tocar a mí, pero creo que también debemos estar muy orgullosos por lo que le corresponde al país. Tener esta proyección internacional, decirle al mundo que somos extraordinarios haciendo series también y series de época, series divertidas, me da muchísimo gusto”, declaró Huijara en entrevista.