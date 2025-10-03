Chloe Malle , la recién nombrada editora en jefe de Vogue y sustituta de la icónica Anna Wintour, es también host del podcast The Run-Through with Vogue, donde discute con Chioma Nnadi, editora en jefe de British Vogue, los temas que son tendencia en la industria del entretenimiento y la cultura pop.
Este es el podcast de la nueva editora de Vogue, Chloe Malle
The Run-Through with Vogue,
el podcast de Chloe Malle
Un podcast que habla de espectáculos
Chloe y Chioma tratan principalmente temas relacionados a personajes que están generando conversación, desde deportistas como Serena Williams , cantantes como Laufey, diseñadores como Martin Rose hasta cineastas como Eva Victor.
En ocasiones invitan a celebridades para entrevistarlas en un formato casual y amigable. Además del tema principal, se mencionan aquellas noticias dentro del mundo del entretenimiento de las que vale la pena hablar.
¿Cuándo se publican los capítulos?
Cada jueves Chloe Malle y Chioma Nnadi comentan los temas en tendencia en el mundo del entretenimiento y la cultura. Los martes Nicole Phelps, director de Vogue Runway, toma el micrófono para compartirnos las noticias más importantes del mundo de la moda; por ejemplo, aquellos diseñadores que están marcando tendencia.
The Run-Through with Vogue nos adentra a la personalidad de Chloe Malle, quien se caracteriza por ser jovial y casual; además, es una gran aficionada del mundo del entretenimiento, por lo que es posible que, bajo su nuevo mando, lidere una nueva era de Vogue.