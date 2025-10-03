Este es el podcast de la nueva editora de Vogue, Chloe Malle

The Run-Through with Vogue,

el podcast de Chloe Malle

Un podcast que habla de espectáculos

Chloe y Chioma tratan principalmente temas relacionados a personajes que están generando conversación, desde deportistas como Serena Williams , cantantes como Laufey, diseñadores como Martin Rose hasta cineastas como Eva Victor.

En ocasiones invitan a celebridades para entrevistarlas en un formato casual y amigable. Además del tema principal, se mencionan aquellas noticias dentro del mundo del entretenimiento de las que vale la pena hablar.