¿Quién es Isabel Preysler?, mamá de Enrique Iglesias que lanzará su libro autobiográfico 'Mi verdadera historia'

¿Quién es Isabel Preysler?

Isabel Preysler nació en Manila, Filipinas, como la tercera de seis hijos en una familia acomodada, y estudió en el colegio católico privado Assumption Convent (hoy Assumption College San Lorenzo).

Isabel Preysler (Instagram)

Durante su juventud, Preysler trabajó como modelo y participó en concursos de belleza y eventos benéficos organizados por los Sheraton Hotels and Resorts de Manila, donde obtuvo varios títulos. A los 16 años, se trasladó a Madrid para vivir con sus tíos y estudiar contabilidad en el Mary Ward College, una universidad católica de origen irlandés.

Inició su carrera periodística en 1970 con la revista española ¡Hola!, donde su primer entrevistado fue su futuro esposo, Julio Iglesias. En 1984, condujo el programa español de estilo de vida Hoy en Casa y, desde entonces, ha participado y presentado diversos espacios televisivos.

Isabel Preysler (Getty Images)

El 29 de enero de 1971 Isabel Preysler se casó con Julio Iglesias en el pueblo de Illescas, en Toledo. Preysler se casó embarazada de su primera hija, Chábeli,y después tuvo a Julio José y Enrique, antes de divorciarse de Iglesias en 1978 después de ​​siete años de matrimonio.

Tras su separación, el artista se mudó a Miami pero Isabel se quedó en Madrid y se casó por segunda vez con el marqués de Griñón, Carlos Falcó, quien fue el padre de su cuarta hija, Tamara, y con quien se divorció en 1985.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler (Getty Images)

Su tercera boda, con el entonces ministro de Economía Miguel Boyer, se celebró en estricta intimidad en 1988, y al año siguiente nació su única hija en común, Ana.

De 2015 a 2022 mantuvo una relación con el escritor peruano Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura.