La novia de Cruz Beckham reacciona a las críticas sobre su diferencia de edad de casi 10 años entre la pareja

Novia de Cruz Beckham reacciona a las críticas sobre su diferencia de edad

La novia de Cruz Beckham , Jackie Apostel, reaccionó después de que uno de sus seguidores calificara como “extraña” su diferencia de edad a través de una publicación de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de París.

"Los quiero muchísimo a todos... ¡No podría hacerlo sin ustedes!", escribió la diseñadora en el pie de foto de la publicación, lo que generó un comentario sobre la diferencia de edad de casi 10 años entre Cruz, quien tiene 20 años y Apostel, 29.

Cruz Beckham y Jackie Apostel (Instagram)

"¿Por qué una chica de 29 años sale con un chico de 20?", comentó un seguidor en la publicación de Beckham. "Es simplemente extraño", agregó.

Apostel respondió y explicó sus razones para salir con el tercer hijo de Victoria y David Beckham: "Porque es amable, divertido, inteligente, cariñoso, motivado, maduro, talentoso, leal y también muy guapo", escribió.