La novia de Cruz Beckham reacciona a las críticas sobre su diferencia de edad de casi 10 años entre la pareja

La compositora Jackie Apostel se pronunció en contra de las críticas que ha recibido sobre su diferencia de edad con su novio Cruz Beckham.
Victoria Beckham estrenó la colección Primavera-Verano 2026 de su marca en la Semana de la Moda de París este fin de semana, ante un público que incluía a su esposo, David Beckham y tres de sus hijos: Cruz, Romeo Beckham y Harper Beckham.
Novia de Cruz Beckham reacciona a las críticas sobre su diferencia de edad
La novia de Cruz Beckham, Jackie Apostel, reaccionó después de que uno de sus seguidores calificara como “extraña” su diferencia de edad a través de una publicación de Victoria Beckham en la Semana de la Moda de París.
"Los quiero muchísimo a todos... ¡No podría hacerlo sin ustedes!", escribió la diseñadora en el pie de foto de la publicación, lo que generó un comentario sobre la diferencia de edad de casi 10 años entre Cruz, quien tiene 20 años y Apostel, 29.
"¿Por qué una chica de 29 años sale con un chico de 20?", comentó un seguidor en la publicación de Beckham. "Es simplemente extraño", agregó.
Apostel respondió y explicó sus razones para salir con el tercer hijo de Victoria y David Beckham: "Porque es amable, divertido, inteligente, cariñoso, motivado, maduro, talentoso, leal y también muy guapo", escribió.
El romance de Cruz Beckham y Jackie Apostel
Cruz Beckham también compartió algunas fotos de la Semana de la Moda de París en su cuenta de Instagram, incluidas algunas imágenes junto a la compositora.
Cruz Beckham y Jackie Apostel fueron vistos juntos por primera vez en el Festival de Música de Glastonbury en junio de 2024. Al mes siguiente, la pareja fue vista saliendo en una cita y posteriormente fueron fotografiados juntos a la Semana de la Moda de París en septiembre.
Cruz y Apostel hicieron oficial su romance en Instagram en octubre de 2024 a través de sus redes sociales: “Te amo”, escribió el músico encima de una foto de ella con un pastel de cumpleaños y rodeada de amigos.
Recientemente, el cantante de 20 años también compartió una foto de él mismo abrazado a su novia durante unas vacaciones familiares en Italia.