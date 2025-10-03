Fotos: Martha Debayle celebra su cumpleaños 58 en un viaje romántico a la India con su esposo Juan Garibay

Martha Debayle celebra sus 58 años con un viaje a la India

Desde que anunció el destino en sus redes sociales, Martha Debayle dejó en claro que la India sería el escenario ideal para celebrar sus 58 años. A través de sus redes sociales, la locutora nos hizo testigos de su aventura por Udaipur, conocida como la “ciudad de los lagos”. En las imágenes compartidas se puede ver a Martha admirando jardines, fachadas tradicionales y disfrutando de los detalles culturales que ofrece el país asiático.

Martha Debayle celebra sus 58 años. (Instagram)

En una de sus publicación, Martha reflexionó: “58 y contando. Cumplir años es un privilegio y un regalo para seguir haciendo de la vida la travesía más increíble”. Compartió que agregar la India a su “bucket list” era algo que había postergado, y festejarlo allí resultó emocionante y simbólico.

En todo su viaje, la locutora estuvo acompañada de su esposo Juan Garibay, con quien se casó hace 14 años. Además, amigos cercanos a la pareja también disfrutaron del viaje e hicieron el mismo recorrido a los distintos templos y santuarios que Martha compartió en sus fotos de Instagram.