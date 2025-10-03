Fotos: Martha Debayle celebra su cumpleaños 58 en un viaje romántico a la India con su esposo Juan Garibay

Martha Debayle decidió celebrar en grande su cumpleaños número 58: hizo un viaje a la India acompañada de su esposo Juan Garibay y amigos cercanos. En lugar de una gran fiesta tradicional, la comunicadora optó por conectar con la cultura, los paisajes y la espiritualidad de uno de los destinos más cautivadores del mundo.
Desde que anunció el destino en sus redes sociales, Martha Debayle dejó en claro que la India sería el escenario ideal para celebrar sus 58 años. A través de sus redes sociales, la locutora nos hizo testigos de su aventura por Udaipur, conocida como la “ciudad de los lagos”. En las imágenes compartidas se puede ver a Martha admirando jardines, fachadas tradicionales y disfrutando de los detalles culturales que ofrece el país asiático.
En una de sus publicación, Martha reflexionó: “58 y contando. Cumplir años es un privilegio y un regalo para seguir haciendo de la vida la travesía más increíble”. Compartió que agregar la India a su “bucket list” era algo que había postergado, y festejarlo allí resultó emocionante y simbólico.
En todo su viaje, la locutora estuvo acompañada de su esposo Juan Garibay, con quien se casó hace 14 años. Además, amigos cercanos a la pareja también disfrutaron del viaje e hicieron el mismo recorrido a los distintos templos y santuarios que Martha compartió en sus fotos de Instagram.
La vida familiar de Martha Debayle: su esposo, sus hijas y su faceta más íntima
Aunque Martha Debayle es ampliamente reconocida por su carrera en medios de comunicación, su estilo impecable y su influencia como empresaria, detrás del micrófono y las cámaras también lleva una vida familiar reservada, pero sólida. Casada desde hace 14 años con el empresario Juan Garibay, Martha ha mantenido una relación que ha sido descrita en diversas entrevistas como estable, amorosa y basada en el respeto mutuo.
Martha es mamá de dos hijas: Paola y Eugenia. Aunque se han mantenido fuera del foco público, ambas han aparecido ocasionalmente en publicaciones o momentos especiales compartidos por su mamá, principalmente en redes sociales o entrevistas.
A pesar de la agenda intensa que implica su faceta como comunicadora, empresaria y conferencista, Martha siempre ha declarado que su familia es el eje central de su vida. De hecho, ha dicho que una de sus mayores satisfacciones es poder combinar el éxito profesional con una vida personal plena, algo que ha logrado —según ella— gracias al equilibrio y la organización, pero también al apoyo constante de Juan y sus hijas.