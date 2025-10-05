La impactante confesión de Ozzy Osbourne antes de morir: pensó en suicidarse tras una operación fallida

Tras su fallecimiento el 22 de julio, Ozzy Osbourne vuelve a ser el centro de atención con el documental que retrata los desafíos personales y el dolor que marcaron sus últimos años.
En un adelanto de Ozzy: No Escape From Now, que se estrenará el 7 de octubre, el “Príncipe de las Tinieblas” revela que llegó a contemplar el suicidio debido al deterioro de su salud.
Publicidad
Ozzy Osbourne pensó en suicidarse tras operación fallida
Ozzy Osbourne, el vocalista de Black Sabbath, fallecido el pasado 22 de julio a los 76 años de edad. El músico reveló que tuvo la intención de suicidarse en los últimos años de su vida debido al deterioro de su estado de salud, según lo explicó él mismo en un documental de Paramount+, Ozzy: No Escape From Now, que se estrenará el 7 de octubre.
“La idea de no dar más conciertos me sumió en una profunda depresión”, asegura el cantante en el documental. “De hecho, ahora tomo antidepresivos. Porque estuve a punto de suicidarme”, añade.
En 2019, Osbourne sufrió una fuerte caída que le fracturó el cuello y tuvo que someterse a una complicada cirugía en la que se le colocaron tornillos y placas metálicas en el cuerpo, sin embargo, el resultado no fue satisfactorio.
Los tornillos se fueron aflojando y también desarrolló coágulos de sangre, lo que le provocó intensos dolores. “Es un dolor que, hagas lo que hagas, siempre está ahí. Cuando sientes cierto dolor, afecta tu forma de pensar y todo. No puedes disfrutar de nada”, explicó frente las cámaras.
En 2021 se sometió a una intervención correctiva que, aunque no eliminó completamente las molestias, le permitió trabajar en su último álbum en solitario Patient Number 9. Previos a su fallecimiento, también ofreció un concierto en Londres y Birmingham, acompañado de grandes exponentes del rock internacional.
Publicidad
La esposa de Ozzy, Sharon Osbourne, también tiene una participación en el documental donde habla del estado de ánimo de su esposo debido a los fuertes dolores. “Hay días que desea estar muerto; tiene tanto dolor que no puede soportarlo. Solo desea poder irse”, declaró Sharon.
El mismo Ozzy explica que finalmente descartó la idea suicidio consciente de que no podría hacerlo: “Me lo planteo y pienso: '¿De qué mierdas estás hablando?'. Porque conociéndome, lo haría a medias y estaría medio muerto. O sea, no me moriría, ¿sabes? Esa es mi suerte”.
Otros problemas de salud de Ozzy Osbourne
En 2003, Ozzy Osbourne sufrió un accidente de cuatrimoto en su propiedad de Buckinghamshire, que le provocó fracturas en la clavícula y seis costillas, así como una hemorragia pulmonar que requirió cirugía.
En 2019, tras una caída, fue diagnosticado con Parkinson. La noticia se hizo pública en 2020, año en el que también tuvo que cancelar varias fechas de su gira No More Tours II debido a una neumonía.
Además, Osbourne habló abiertamente sobre su dislexia y trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). En su vida personal, enfrentó durante décadas problemas con el alcohol y las drogas desde los años 70. Aunque inició un proceso de sobriedad, en 2024 reconoció que aún no estaba completamente limpio.