La impactante confesión de Ozzy Osbourne antes de morir: pensó en suicidarse tras una operación fallida

Ozzy Osbourne pensó en suicidarse tras operación fallida

Ozzy Osbourne , el vocalista de Black Sabbath, fallecido el pasado 22 de julio a los 76 años de edad. El músico reveló que tuvo la intención de suicidarse en los últimos años de su vida debido al deterioro de su estado de salud, según lo explicó él mismo en un documental de Paramount+, Ozzy: No Escape From Now, que se estrenará el 7 de octubre.

Ozzy Osbourne (Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia)

“La idea de no dar más conciertos me sumió en una profunda depresión”, asegura el cantante en el documental. “De hecho, ahora tomo antidepresivos. Porque estuve a punto de suicidarme”, añade.

En 2019, Osbourne sufrió una fuerte caída que le fracturó el cuello y tuvo que someterse a una complicada cirugía en la que se le colocaron tornillos y placas metálicas en el cuerpo, sin embargo, el resultado no fue satisfactorio.



Los tornillos se fueron aflojando y también desarrolló coágulos de sangre, lo que le provocó intensos dolores. “Es un dolor que, hagas lo que hagas, siempre está ahí. Cuando sientes cierto dolor, afecta tu forma de pensar y todo. No puedes disfrutar de nada”, explicó frente las cámaras.

En 2021 se sometió a una intervención correctiva que, aunque no eliminó completamente las molestias, le permitió trabajar en su último álbum en solitario Patient Number 9. Previos a su fallecimiento, también ofreció un concierto en Londres y Birmingham, acompañado de grandes exponentes del rock internacional.