Todas las indirectas de Taylor Swift a Charli XCX en ‘Actually Romantic’

Desde sus primeros versos, Actually Romantic llama la atención por su tono desafiante. En una de las estrofas se lee:

“Te escuché llamarme Barbie aburrida cuando la cocaína te dio valentía /Me escribiste una canción diciendo que te da asco verme la cara …Todo el tiempo que has gastado en mí …Es romántico de verdad.”

No obstante, en ninguna parte de la canción se menciona el nombre de a quién va dirigida, pero los fans de Taylor Swift señalan a Charli XCX como posible objetivo, vinculando las referencias con extractos de su canción Sympathy Is a Knife.

Charli XCX, Camila Cabello y Taylor Swift. (CP/Getty Images )

La tensión entre Tylor Swift y Charli XCX no es nueva. En 2024, Charli lanzó Sympathy Is a Knife, tema que muchos interpretaron como una reacción a la figura pública de Swift.

Aunque Charli negó que su canción estuviera dirigida a alguien en particular, en redes y medios generaron especulaciones.