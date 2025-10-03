Este viernes, Taylor Swift estrenó su nuevo álbum The Life of a Showgirl, y los rumores no tardaron en desatarse sobre que la canción Actually Romantic, cuyo contenido ha sido interpretado como un “diss track” dirigido a la cantante Charli XCX.
Todas las indirectas de Taylor Swift a Charli XCX en ‘Actually Romantic’
Desde sus primeros versos, Actually Romantic llama la atención por su tono desafiante. En una de las estrofas se lee:
“Te escuché llamarme Barbie aburrida cuando la cocaína te dio valentía /Me escribiste una canción diciendo que te da asco verme la cara …Todo el tiempo que has gastado en mí …Es romántico de verdad.”
No obstante, en ninguna parte de la canción se menciona el nombre de a quién va dirigida, pero los fans de Taylor Swift señalan a Charli XCX como posible objetivo, vinculando las referencias con extractos de su canción Sympathy Is a Knife.
La tensión entre Tylor Swift y Charli XCX no es nueva. En 2024, Charli lanzó Sympathy Is a Knife, tema que muchos interpretaron como una reacción a la figura pública de Swift.
Aunque Charli negó que su canción estuviera dirigida a alguien en particular, en redes y medios generaron especulaciones.
Taylor Swift lanza su álbum 12: 'The Life of a Showgirl'
Con Actually Romantic, Taylor parece responder con ironía: frases que ponen en duda la sinceridad de las críticas que ha recibido, pero que también admiten cierto halago por la atención prestada. En una entrevista promocional, la misma Taylor Swift describió el tema como la representación de alguien que, sin proclamarse enemistad explícita, ha centrado parte de su vida en ella.
Para algunos críticos, la canción tiene una mezcla de “picardía y vulnerabilidad”. Sin embargo, otros han cuestionado la crudeza de algunas frases.
La canción “Actually Romantic” es la séptima pista del álbum, justo en medio de su narrativa emocional, lo que sugiere que está pensada para provocar conversación. Muchos fans ya analizan cada verso, buscando pistas entre líneas y posibles respuestas futuras.
Hasta ahora, ni Taylor ni Charli han dado declaraciones directas vinculando el tema con una disputa real. Pero, en el mundo del pop contemporáneo, las pistas veladas y las canciones con mensaje son herramientas poderosas en la construcción de relatos mediáticos.