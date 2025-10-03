Más enamorados que nunca: Barack y Michelle Obama celebran 33 años de matrimonio tras rumores de separación

Tras meses de rumores sobre una posible crisis en su matrimonio, Barack y Michelle Obama confirmaron que están más unidos y enamorados que nunca con un emotivo mensaje por su 33 aniversario.
Después de que crecieran los rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre Michelle y Barack Obama, todo indica que su matrimonio está más fuerte que nunca. Así lo demostró el ex presidente al celebrar su 33 aniversario de bodas con una emotiva foto junto a su esposa, que compartió en redes sociales junto a un mensaje de agradecimiento por los años vividos juntos.
"La mejor decisión que he tomado fue casarme contigo, @MichelleObama. Durante 33 años, he admirado tu fuerza, gracia y determinación - y el hecho de que te ves tan bien haciéndolo todo. ¡Feliz aniversario!", escribió el ex presidente de Estados Unidos.
Por otro lado, la ex primera dama también dedicó unas palabras a su esposo a través de su cuenta de Instagram, en donde publicó una foto de ambos con un mensaje que calló las especulaciones sobre una crisis matrimonial.
We've been on quite the journey over the last 33 years—and yet, I love you even more today than the day we said "I do."— Michelle Obama (@MichelleObama) October 3, 2025
Happy anniversary, @BarackObama! I'm so lucky to go through life with you. ❤️ pic.twitter.com/kut9m05v8I
Michelle y Barack Obama: Los rumores que sacudieron su matrimonio
Desde que dejaron la Casa Blanca en 2017, Michelle y Barack Obama han mantenido una imagen pública unida, colaborando en proyectos conjuntos y compartiendo momentos familiares en redes sociales. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a circular rumores de crisis e incluso de una posible separación, alimentados por ausencias notorias, declaraciones personales y una atención mediática constante sobre su vida privada.
Uno de los momentos que más avivó las especulaciones fue la ausencia de Michelle Obama en dos eventos públicos de alto perfil: el funeral del ex presidente Jimmy Carter, en enero de 2025, y la toma de posesión del expresidente Donald Trump. En ambos actos, Barack asistió sin su esposa, lo que generó todo tipo de comentarios en redes sociales y en algunos medios sensacionalistas, que interpretaron esas ausencias como signos de distanciamiento.
A esto se sumaron declaraciones recientes del propio Barack Obama, quien admitió públicamente que los años en la presidencia afectaron profundamente su relación con Michelle. En distintas entrevistas, y más recientemente en una plática durante su gira europea de conferencias, el ex presidente reconoció que su vida política impuso una carga emocional sobre su matrimonio. “Me encontré con Michelle saliéndome de un hoyo. Ahora estoy casi en el campo”, dijo durante una presentación en el O2 Arena de Londres.
Michelle, por su parte, también ha hablado abiertamente sobre los desafíos de su vida conyugal. En su podcast y en entrevistas pasadas, confesó que hubo una etapa —particularmente durante la crianza temprana de sus hijas, Malia y Sasha— en la que “no soportaba a Barack”. Según explicó, las tensiones aumentaron porque ambos vivían ritmos muy distintos: mientras él ascendía políticamente, ella debía lidiar con la vida doméstica y profesional sin el mismo nivel de apoyo.