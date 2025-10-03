Más enamorados que nunca: Barack y Michelle Obama celebran 33 años de matrimonio tras rumores de separación

Michelle y Barack Obama: Los rumores que sacudieron su matrimonio

Desde que dejaron la Casa Blanca en 2017, Michelle y Barack Obama han mantenido una imagen pública unida, colaborando en proyectos conjuntos y compartiendo momentos familiares en redes sociales. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a circular rumores de crisis e incluso de una posible separación, alimentados por ausencias notorias, declaraciones personales y una atención mediática constante sobre su vida privada.

Uno de los momentos que más avivó las especulaciones fue la ausencia de Michelle Obama en dos eventos públicos de alto perfil: el funeral del ex presidente Jimmy Carter, en enero de 2025, y la toma de posesión del expresidente Donald Trump. En ambos actos, Barack asistió sin su esposa, lo que generó todo tipo de comentarios en redes sociales y en algunos medios sensacionalistas, que interpretaron esas ausencias como signos de distanciamiento.

Barack y Michelle Obama (Getty Images)

A esto se sumaron declaraciones recientes del propio Barack Obama, quien admitió públicamente que los años en la presidencia afectaron profundamente su relación con Michelle. En distintas entrevistas, y más recientemente en una plática durante su gira europea de conferencias, el ex presidente reconoció que su vida política impuso una carga emocional sobre su matrimonio. “Me encontré con Michelle saliéndome de un hoyo. Ahora estoy casi en el campo”, dijo durante una presentación en el O2 Arena de Londres.

Michelle, por su parte, también ha hablado abiertamente sobre los desafíos de su vida conyugal. En su podcast y en entrevistas pasadas, confesó que hubo una etapa —particularmente durante la crianza temprana de sus hijas, Malia y Sasha— en la que “no soportaba a Barack”. Según explicó, las tensiones aumentaron porque ambos vivían ritmos muy distintos: mientras él ascendía políticamente, ella debía lidiar con la vida doméstica y profesional sin el mismo nivel de apoyo.