Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Espectáculos

A sus 19 años, Barron Trump supera la fortuna de Melania e Ivanka

A sus 19 años, Barron Trump supera la fortuna de su mamá Melania e incluso la de su hermana Ivanka, gracias a millonarias ganancias en criptomonedas.
vie 03 octubre 2025 10:18 AM
barron-trump-fortuna.jpg
Melania y Barron Trump (Getty Images)
Publicidad

El origen de la fortuna de Barron Trump

La principal razón detrás de este salto patrimonial es su incursión en el mundo de las criptomonedas. En los últimos meses, Barron generó una ganancia estimada de 80 millones de dólares por la venta de tokens no bloqueados dentro del proyecto familiar de finanzas descentralizadas, conocido como World Liberty Financial.

Además, se informa que posee unos 2 300 millones de tokens, cuyo valor, si fueran liquidados, podría llegar a los 525 millones de dólares.

The Inauguration Of Donald J. Trump As The 47th President
Donald Trump, Melania Trump, and Barron Trump. (Getty Images)

WLFI fue fundada a finales de 2024 con el impulso del propio Barron, quien habría convencido al resto de su familia de introducirse en el ecosistema cripto. En apenas meses, el proyecto ha sido presentado como uno de los motores del reciente crecimiento patrimonial del clan Trump en ese rubro.

Publicidad

Barron Trump, más rico que Melania e Ivanka

El salto financiero de Barron cobró especial notoriedad al compararse con las estimaciones patrimoniales de otros miembros de la familia:

Melania Trump: Su fortuna se calcula en torno a 20 millones de dólares, derivados de actividades tradicionales como conferencias, libros y apariciones mediáticas.

Por su parte, el patrimonio de Ivanka Trump se estima en alrededor de los 100 millones de dólares.

The Inauguration Of Donald J. Trump As The 47th President
Melania e Ivanka Trump en la toma de protesta de Donald Trump. ( AFP)

Con ello, Barron no solo supera a Melania, sino que también se coloca por encima de su hermana. Sin embargo, aún está lejos de alcanzar las cifras de sus hermanos mayores: Donald Jr. con unos 500 millones y Eric Trump con 750 millones.

El empresario Jared Kushner, esposo de Ivanka, supera la barrera del mil millones, mientras que Donald Trump lidera con una fortuna estimada en 7.300 millones de dólares, impulsada en buena medida por sus inversiones en criptomonedas.

Publicidad

Tags

Donald Trump Melania Trump

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad