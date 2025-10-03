A sus 19 años, Barron Trump supera la fortuna de Melania e Ivanka

El origen de la fortuna de Barron Trump

La principal razón detrás de este salto patrimonial es su incursión en el mundo de las criptomonedas. En los últimos meses, Barron generó una ganancia estimada de 80 millones de dólares por la venta de tokens no bloqueados dentro del proyecto familiar de finanzas descentralizadas, conocido como World Liberty Financial.

Además, se informa que posee unos 2 300 millones de tokens, cuyo valor, si fueran liquidados, podría llegar a los 525 millones de dólares.

Donald Trump, Melania Trump, and Barron Trump. (Getty Images)

WLFI fue fundada a finales de 2024 con el impulso del propio Barron, quien habría convencido al resto de su familia de introducirse en el ecosistema cripto. En apenas meses, el proyecto ha sido presentado como uno de los motores del reciente crecimiento patrimonial del clan Trump en ese rubro.

