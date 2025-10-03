A sus 19 años, Barron Trump supera la fortuna de Melania e Ivanka

A sus 19 años, Barron Trump, el hijo menor de Donald de Melania Trump , logró algo inusual incluso dentro del acaudalado clan familiar: su patrimonio personal se ha elevado hasta los 150 millones de dólares, superando así la fortuna estimada de su madre.
El origen de la fortuna de Barron Trump
La principal razón detrás de este salto patrimonial es su incursión en el mundo de las criptomonedas. En los últimos meses, Barron generó una ganancia estimada de 80 millones de dólares por la venta de tokens no bloqueados dentro del proyecto familiar de finanzas descentralizadas, conocido como World Liberty Financial.
Además, se informa que posee unos 2 300 millones de tokens, cuyo valor, si fueran liquidados, podría llegar a los 525 millones de dólares.
WLFI fue fundada a finales de 2024 con el impulso del propio Barron, quien habría convencido al resto de su familia de introducirse en el ecosistema cripto. En apenas meses, el proyecto ha sido presentado como uno de los motores del reciente crecimiento patrimonial del clan Trump en ese rubro.
Barron Trump, más rico que Melania e Ivanka
El salto financiero de Barron cobró especial notoriedad al compararse con las estimaciones patrimoniales de otros miembros de la familia:
Melania Trump: Su fortuna se calcula en torno a 20 millones de dólares, derivados de actividades tradicionales como conferencias, libros y apariciones mediáticas.
Por su parte, el patrimonio de Ivanka Trump se estima en alrededor de los 100 millones de dólares.
Con ello, Barron no solo supera a Melania, sino que también se coloca por encima de su hermana. Sin embargo, aún está lejos de alcanzar las cifras de sus hermanos mayores: Donald Jr. con unos 500 millones y Eric Trump con 750 millones.
El empresario Jared Kushner, esposo de Ivanka, supera la barrera del mil millones, mientras que Donald Trump lidera con una fortuna estimada en 7.300 millones de dólares, impulsada en buena medida por sus inversiones en criptomonedas.