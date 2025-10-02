Entre polémica y opiniones dividas, el estudio de producción de audiovisuales Particle6, a través de su división de inteligencia artificial Xicoia, desarrolló un personaje virtual llamado Tilly Norwood que puede “actuar”. Se trata de una actriz hecha con IA que podría poner a Hollywood de cabeza.
Tilly Norwood, la nueva actriz hecha con IA que puso de cabeza a Hollywood
¿Quién es Tilly Norwood?
Ahora los productores de películas podrán elegir actrices humanas o Tilly para su próxima película.
Tilly Norwood es una “actriz” generada con inteligencia artificial para participar en proyectos audiovisuales, desde comerciales hasta series o películas, con una apariencia física, voz y expresiones únicas, como lo tenemos los seres humanos.
La encargada del proyecto que desarrolló este personaje es Eline Van der Velden, una actriz y productora neerlandesa.
El avatar llamado Tilly Norwood supuestamente vive en Londres, tiene una apariencia joven, con cabello castaño ondulado y ojos marrones. Incluso tiene un acento británico que se puede apreciar en los videos que “ha publicado” en redes sociales.
La primera aparición pública de Tilly Norwood
A través del canal de YouTube de Particle6 TV, se publicó un sketch de comedia hecho completamente con inteligencia artificial, desde el guion hasta las escenas, llamado AI Commissioner, donde el avatar de Tilly Norwood fue presentado.
El avatar también tiene un perfil de Instagram que, para el 1 de octubre de 2025, contaba con cerca de 50,000 seguidores y donde sus creadores comparten publicaciones e historias de ella como lo haría una influencer humana.
En septiembre de 2025 se presentó formalmente a Tilly Norwood durante la Cumbre de Zúrich durante el Festival de Cine de Zúrich.
En ese evento, su creadora, Eline Van der Velden, declaró que ya se encontraba en negociaciones con agencias de talentos que pudieran representar a Tilly Norwood como actriz.
Tilly Norwood y la polémica a su alrededor
La industria del entretenimiento, principalmente, los actores de carne y hueso han comenzado una ola de protestas contra Tilly Norwood y otros avatares virtuales que pretenden remplazar a los actores humanos bajo el argumento de que no requieren un salario, descansos o prestaciones.
Como respuesta a la viralización de Tilly Norwood, el sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA), han declarado que se posicionan en contra de Tilly y los “actores” virtuales ya que “la creatividad debe seguir siendo humana”.
También añadieron que la programación de Tilly toma como referencia el trabajo de actores profesionales sin que ellos lo haya autorizado.
De manera similar, el sindicato de actores de Reino Unido (Equity) también mostró su inconformidad con la iniciativa ya que consideran que una inteligencia artificial no debe, ni puede remplazar el trabajo que realizan los actores de carne y hueso.
Emily Blunt y Whoopi Goldberg son dos de las actrices que han emitido una opinión sobre Tilly Norwood. Ambas mostraron su rechazo hacia ella y recalcaron que los "actores" generados con inteligencia artificial usan el trabajo actoral realizado por seres humanos.
La respuesta de Tilly Norwood y su equipo a la polémica
A través del perfil de Tilly Norwood y de su perfil personal en Instagram, su creadora, Eline Van der Velden, publicó una carta donde aclara que su personaje hecho con inteligencia artificial no es un remplazo para los seres humanos, sino un “trabajo creativo” o una “pieza de arte” que muestra el “poder de la creatividad”.
Eline Van der Velden invita a quienes han rechazado a Tilly a ver los actores hechos con inteligencia artificial como una “nueva herramienta” como lo es la animación o los efectos especiales con computadora.
Agregó que, desde su punto de vista como actriz, considera que los personajes de inteligencia artificial nunca podrán remplazar el arte y la alegría de la actuación humana.
Espero que podamos acoger a la inteligencia artificial como parte de la gran familia artística: una forma más de expresarnos, junto al teatro, el cine, la pintura, la música y muchas otras. Cuando celebramos todas las formas de creatividad, abrimos puertas a nuevas voces, nuevas historias y nuevas formas de conectar entre nosotros
Tilly Norwood es un claro ejemplo de cómo la tecnología y, principalmente, la inteligencia artificial, avanzan cada vez más rápido, pero, como ya han mencionado varios actores, la actuación forma parta de las artes que nacen de la creatividad humana y que no pueden ser remplazadas por una programación.