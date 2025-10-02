Tilly Norwood, la nueva actriz hecha con IA que puso de cabeza a Hollywood

¿Quién es Tilly Norwood?

Ahora los productores de películas podrán elegir actrices humanas o Tilly para su próxima película.

Tilly Norwood es una “actriz” generada con inteligencia artificial para participar en proyectos audiovisuales, desde comerciales hasta series o películas, con una apariencia física, voz y expresiones únicas, como lo tenemos los seres humanos.

La encargada del proyecto que desarrolló este personaje es Eline Van der Velden, una actriz y productora neerlandesa.

El perfil de Tilly Norwood aparenta ser igual al de una influencer humana. (Instagram - @tillynorwood)

El avatar llamado Tilly Norwood supuestamente vive en Londres, tiene una apariencia joven, con cabello castaño ondulado y ojos marrones. Incluso tiene un acento británico que se puede apreciar en los videos que “ha publicado” en redes sociales.

La primera aparición pública de Tilly Norwood

A través del canal de YouTube de Particle6 TV, se publicó un sketch de comedia hecho completamente con inteligencia artificial, desde el guion hasta las escenas, llamado AI Commissioner, donde el avatar de Tilly Norwood fue presentado.

El avatar también tiene un perfil de Instagram que, para el 1 de octubre de 2025, contaba con cerca de 50,000 seguidores y donde sus creadores comparten publicaciones e historias de ella como lo haría una influencer humana.

En septiembre de 2025 se presentó formalmente a Tilly Norwood durante la Cumbre de Zúrich durante el Festival de Cine de Zúrich.

En ese evento, su creadora, Eline Van der Velden, declaró que ya se encontraba en negociaciones con agencias de talentos que pudieran representar a Tilly Norwood como actriz.

Ella es Eline Van Den Velden, la creadora de Tilly Norwood. (Instagram - @elinehq)

Tilly Norwood y la polémica a su alrededor

La industria del entretenimiento, principalmente, los actores de carne y hueso han comenzado una ola de protestas contra Tilly Norwood y otros avatares virtuales que pretenden remplazar a los actores humanos bajo el argumento de que no requieren un salario, descansos o prestaciones.

Tilly Norwood en su último proyecto como "actriz". (Instagram - @tillynorwood)

Como respuesta a la viralización de Tilly Norwood, el sindicato de actores de Hollywood (SAG-AFTRA), han declarado que se posicionan en contra de Tilly y los “actores” virtuales ya que “la creatividad debe seguir siendo humana”.

También añadieron que la programación de Tilly toma como referencia el trabajo de actores profesionales sin que ellos lo haya autorizado.