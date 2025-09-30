¿Quién era Miguel de la Mora, el famoso estilista Ángela Aguilar que fue asesinado en Polanco?

El estilista mexicano Miguel de la Mora, famoso por haber trabajado con Ángela Aguilar, Kenia Os y otras famosas, fue asesinado la noche del lunes afuera de su salón, Micky’s Hair, ubicado en Polanco.
De acuerdo con los reportes policiales, el crimen ocurrió alrededor de las 23:00 horas del 29 de septiembre en el cruce de las calles Molière y Presidente Masaryk, alcaldía Miguel Hidalgo, frente a su establecimiento.
Publicidad
Asesinato del estilista Miguel de la Mora afuera de su salón Micky’s Hair Salón Masaryk
De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el empresario originario de Zapopan, Jalisco, de 28 años, Miguel de la Mora, fue atacado de manera directa por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.
Los hombres interceptaron al estilista cuando salía de su salón. Uno de ellos descendió y le disparó por la espalda. De la Mora quedó tendido boca abajo en los escalones de acceso al edificio. Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. Hasta el momento no hay detenidos.
Las autoridades descartaron que se tratara de un robo, pues fue un ataque directo. Las cámaras de videovigilancia de la zona están siendo analizadas para identificar a los agresores. El alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, confirmó que el crimen fue una agresión planificada, no un asalto.
La FGJCDMX ha abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso, con peritos recabando evidencias balísticas y forenses en el lugar de los hechos.
Miguel de la Mora había consolidado una marca de alto perfil en el mundo de la belleza. Su salón en Masaryk era un referente para celebridades, influencers y figuras del espectáculo por ofrecer una experiencia personalizada.
Publicidad
¿Quién era el famoso estilista Miguel de la Mora?
Miguel Ángel de la Mora, originario de Zapopan, Jalisco, se consolidó como uno de los estilistas más reconocidos de México entre celebridades, influencers y reinas de belleza.
Con una trayectoria de 12 años como estilista profesional y 10 como extensionista, fundó Micky Hair Salón Masaryk, ubicado en una de las avenidas más exclusivas de la Ciudad de México, y una más en Guadalajara, reconocido por su atención personalizada y altos estándares en belleza.
Los servicios incluían extensiones de cabello premium, como 200 gramos de cabello brasileño cotizados en 116,000 pesos, o paquetes con cambios de coloración que alcanzaban los 118,390 pesos. Cortes especializados, como el “butterfly cut” en cabello largo, costaban alrededor de 1,130 pesos, y detalles como una bebida de Baileys durante el servicio sumaban 190 pesos.
Entre sus clientes más destacados estaba la cantante Ángela Aguilar, con quien mantenía una relación profesional cercana, creando varios de sus looks más icónicos para presentaciones y sesiones fotográficas.
También trabajó con figuras como Kenia Os, Priscila Escoto, Christian Nodal, Natasha Dupeyrón, María Fernanda Beltrán Figueroa (Miss Universe México 2024), Priscila Escoto y Regina Peredo Gutiérrez (Reina Hispanoamericana 2019) consolidando su reputación en el ámbito artístico. En redes sociales, compartía imágenes que reflejaban su confianza y conexión con estas personalidades, reforzando su prestigio como estilista de élite.