¿Quién era Miguel de la Mora, el famoso estilista Ángela Aguilar que fue asesinado en Polanco?

Asesinato del estilista Miguel de la Mora afuera de su salón Micky’s Hair Salón Masaryk

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), el empresario originario de Zapopan, Jalisco, de 28 años, Miguel de la Mora, fue atacado de manera directa por dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta.

Los hombres interceptaron al estilista cuando salía de su salón. Uno de ellos descendió y le disparó por la espalda. De la Mora quedó tendido boca abajo en los escalones de acceso al edificio. Paramédicos confirmaron su fallecimiento en el lugar. Hasta el momento no hay detenidos.

Las autoridades descartaron que se tratara de un robo, pues fue un ataque directo. Las cámaras de videovigilancia de la zona están siendo analizadas para identificar a los agresores. El alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, confirmó que el crimen fue una agresión planificada, no un asalto.

La FGJCDMX ha abierto una carpeta de investigación por homicidio doloso, con peritos recabando evidencias balísticas y forenses en el lugar de los hechos.

Miguel de la Mora había consolidado una marca de alto perfil en el mundo de la belleza. Su salón en Masaryk era un referente para celebridades, influencers y figuras del espectáculo por ofrecer una experiencia personalizada.