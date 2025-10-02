Publicidad

Espectáculos

Thalía comparte foto inédita de su infancia para recordar a su mamá

La cantante compartió en Instagram una serie de fotografías con su mamá para celebrar el que habría sido su cumpleaños 89.
jue 02 octubre 2025 02:59 PM

A 14 años del fallecimiento de su mamá, Yolanda Miranda , Thalía la sigue recordando con el mismo amor de siempre. Hoy, en el que habría sido su cumpleaños número 89, publicó una dedicatoria para conmemorar su vida y legado.

A través de su cuenta de Instagram, Thalía demostró que el amor entre madre e hija es infinito. La cantante publicó una serie de fotos junto a su mamá con motivo de su cumpleaños este 2 de octubre. Su mensaje, cargado de cariño y gratitud, movió a más de un corazón y sus fanáticos se unieron con mensajes de cariño para ella.

A pesar del fallecimiento de Yolanda Miranda en el 2011, Thalía mantiene viva su memoria y confesó que cada año la festeja con la misma alegría, recordando momentos importantes como comer pastel junto a ella y escuchar las mañanitas. "Hasta allá te mando millones de corazoncitos llenos de mi amor, celebrando tu paso y legado por esta esfera azul donde te extrañamos", escribió la intérprete de No Me Enseñaste.

La publicación resaltó el vínculo inquebrantable que la artista mantiene con su mamá, a pesar de la distancia física
LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 25: Thalía performs onstage during the 2024 Latin American Music Awards at MGM Grand Garden Arena on April 25, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) (Ethan Miller/Getty Images)

El tributo incluyó tres fotografías, dos de ellas restauradas con la ayuda de la inteligencia artificial, con las que Thalía busca preservar el legado de su madre, quien fue una figura clave en su vida y carrera.

