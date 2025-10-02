Thalía comparte foto inédita de su infancia para recordar a su mamá

A través de su cuenta de Instagram, Thalía demostró que el amor entre madre e hija es infinito. La cantante publicó una serie de fotos junto a su mamá con motivo de su cumpleaños este 2 de octubre. Su mensaje, cargado de cariño y gratitud, movió a más de un corazón y sus fanáticos se unieron con mensajes de cariño para ella.

A pesar del fallecimiento de Yolanda Miranda en el 2011, Thalía mantiene viva su memoria y confesó que cada año la festeja con la misma alegría, recordando momentos importantes como comer pastel junto a ella y escuchar las mañanitas. "Hasta allá te mando millones de corazoncitos llenos de mi amor, celebrando tu paso y legado por esta esfera azul donde te extrañamos", escribió la intérprete de No Me Enseñaste.

LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 25: Thalía performs onstage during the 2024 Latin American Music Awards at MGM Grand Garden Arena on April 25, 2024 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Ethan Miller/Getty Images) (Ethan Miller/Getty Images)

El tributo incluyó tres fotografías, dos de ellas restauradas con la ayuda de la inteligencia artificial, con las que Thalía busca preservar el legado de su madre, quien fue una figura clave en su vida y carrera.