Rihanna y A$AP Rocky, amigos antes que pareja; la cronología completa de su relación

La historia de amor de Rihanna y A$AP Rocky

¿Cómo se conocieron A$AP Rocky y Rihanna?

El rapero y la cantante de Barbados se conocieron gracias a una colaboración musical donde Rocky grabó un rap para el remix de la canción Cockiness (Love It) de Rihanna. Incluso presentaron esta canción en los MTV Music Awards de 2012.

Presentación de A$AP Rocky y Rihanna durante los MTV Video Music Awards de 2012 (Getty Images)

La amistad que desarrollaron llegó nuevamente al ámbito profesional cuando Rihanna le pidió a A$AP ser telonero de su tour Rihanna's Diamonds World Tour en Norteamérica durante marzo de 2013.

En agradecimiento al rapero, Rihanna aceptó aparecer en su video musical Fashion Killa, donde actuaron como pareja e iniciaron los rumores de un posible noviazgo; sin embargo, A$AP comenzó a andar con Chanel Iman, una modelo estadounidense, lo cual apagó cualquier rumor.

A$AP Rocky siendo telonero del concierto de Rihanna. (Getty Images)

El reencuentro de A$AP Rocky y Rihanna

Después de algunos años, en 2018, Rihanna y A$AP Rocky fueron vistos juntos en público nuevamente durante el Fashion Week de París. Durante la pasarela de Louis Vuitton lucieron atuendos contrastantes en colores blanco y negro.

Rihanna y A$AP Rocky durante el desfile de Louis Vuitton. (Getty Images)

Durante ese mismo año, Rocky fue uno de los invitados al Rihanna's annual Diamond Ball, un evento organizado para recaudar fondos para la fundación Clara Lionel, que fue fundada por Rihanna en 2012 para apoyar distintas causas en el Caribe, Estados Unidos y África Occidental.

A$AP Rocky durante la Annual Diamond Ball de 2018. (Getty Images)

Su primera aparición juntos en una alfombra roja fue en 2019, cuando asistieron a los British Fashion Awards. Para este momento, Rihanna aún era novia del empresario Hassan Jameel, pero en enero de 2020 terminaron.

Se confirma la relación entre Rihanna y A$AP Rocky

Finalmente, en noviembre de 2020 se confirmó el noviazgo entre Rihanna y Rocky y al mes siguiente pasaron la navidad en Barbados. Desde ese momento, ambos se han apoyado en sus respectivos negocios y proyectos musicales. Además, su primera aparición en la MET Gala como pareja fue en 2021.