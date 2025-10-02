Rihanna y A$AP Rocky, amigos antes que pareja; la cronología completa de su relación

Hace unos días se hizo pública la llegada del tercer bebé de Rihanna y A$AP Rocky, una niña llamada Rocki Irish Mayers que nació el pasado 13 de septiembre y es la hermana menor de RZA Athelston y Riot Rose.
La pareja lleva más de 10 años de conocerse y pasaron de ser amigos, a pareja, a padres. Aquí te contaremos toda su historia.
Publicidad
La historia de amor de Rihanna y A$AP Rocky
¿Cómo se conocieron A$AP Rocky y Rihanna?
El rapero y la cantante de Barbados se conocieron gracias a una colaboración musical donde Rocky grabó un rap para el remix de la canción Cockiness (Love It) de Rihanna. Incluso presentaron esta canción en los MTV Music Awards de 2012.
La amistad que desarrollaron llegó nuevamente al ámbito profesional cuando Rihanna le pidió a A$AP ser telonero de su tour Rihanna's Diamonds World Tour en Norteamérica durante marzo de 2013.
En agradecimiento al rapero, Rihanna aceptó aparecer en su video musical Fashion Killa, donde actuaron como pareja e iniciaron los rumores de un posible noviazgo; sin embargo, A$AP comenzó a andar con Chanel Iman, una modelo estadounidense, lo cual apagó cualquier rumor.
El reencuentro de A$AP Rocky y Rihanna
Después de algunos años, en 2018, Rihanna y A$AP Rocky fueron vistos juntos en público nuevamente durante el Fashion Week de París. Durante la pasarela de Louis Vuitton lucieron atuendos contrastantes en colores blanco y negro.
Durante ese mismo año, Rocky fue uno de los invitados al Rihanna's annual Diamond Ball, un evento organizado para recaudar fondos para la fundación Clara Lionel, que fue fundada por Rihanna en 2012 para apoyar distintas causas en el Caribe, Estados Unidos y África Occidental.
Su primera aparición juntos en una alfombra roja fue en 2019, cuando asistieron a los British Fashion Awards. Para este momento, Rihanna aún era novia del empresario Hassan Jameel, pero en enero de 2020 terminaron.
Se confirma la relación entre Rihanna y A$AP Rocky
Finalmente, en noviembre de 2020 se confirmó el noviazgo entre Rihanna y Rocky y al mes siguiente pasaron la navidad en Barbados. Desde ese momento, ambos se han apoyado en sus respectivos negocios y proyectos musicales. Además, su primera aparición en la MET Gala como pareja fue en 2021.
Publicidad
Rihanna y A$AP Rocky forman una familia
El embarazo de Rihanna se volvió público cuando fue fotografiada luciendo su pancita con un crop top en enero de 2022, lo cual hizo que varios especularan sobre su matrimonio; sin embargo, esto solo sucedió de forma actuada para el video musical de D.M.B, una canción de Rocky. En mayo del mismo año nació RZA Athelston el hijo mayor de la pareja.
Durante el Super Bowl de 2023, en el que Rihanna hizo un comeback a los escenarios, la cantante también anunció su segundo embarazo al mostrar su vientre frente al público y a las cámaras. Meses después, en agosto de 2023, dieron a luz a Riot Rose, su segundo hijo.
En mayo de este 2025, Rihanna nuevamente anunció su embarazo, el tercero, luciendo su vientre al aire libre en Nueva York y posteriormente lo confirmó en la MET Gala de este mismo año. El 13 de septiembre nació la bebé Rocki Irish, la nueva integrante de la poderosa familia.
El juicio de A$AP Rocky
Un momento difícil para la pareja conformada por Rihanna y A$AP Rocky comenzó el 20 de noviembre de 2022, cuando el rapero fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por haber disparado contra Terell Ephron, ex-amigo de Rocky el 6 de noviembre de 2021 durante una discusión. La víctima afirmó haber recibido el disparo en los nudillos de la mano.
Entre el 21 de enero y el 18 de febrero de 2025, se realizó el juicio contra A$AP Rocky, durante las sesiones, Rihanna mostró su apoyo hacia el rapero, quien finalmente fue absuelto de los cargos por los que fue acusado.
Rihanna y A$AP Rocky son una de las parejas con más estilo del mundo de las celebridades y son un ejemplo de cómo llevar una relación privada pero no secreta. Actualmente, la pareja dedica su atención y tiempo a cuidar de su recién nacida.