Espectáculos

Rihanna y A$AP Rocky, amigos antes que pareja; la cronología completa de su relación

Rihanna y A$AP Rocky han anunciaron hace unos días el nacimiento de su tercera hija, Rocki Irish, pero antes de ser padres y pareja, tuvieron una gran amistad
jue 02 octubre 2025 03:17 PM
Rihanna y A$AP Rocky, una historia de amor que ha dado fruto a tres hijos. (Getty Images)

Hace unos días se hizo pública la llegada del tercer bebé de Rihanna y A$AP Rocky , una niña llamada Rocki Irish Mayers que nació el pasado 13 de septiembre y es la hermana menor de RZA Athelston y Riot Rose.

La pareja lleva más de 10 años de conocerse y pasaron de ser amigos, a pareja, a padres . Aquí te contaremos toda su historia.

La historia de amor de Rihanna y A$AP Rocky

¿Cómo se conocieron A$AP Rocky y Rihanna?

El rapero y la cantante de Barbados se conocieron gracias a una colaboración musical donde Rocky grabó un rap para el remix de la canción Cockiness (Love It) de Rihanna. Incluso presentaron esta canción en los MTV Music Awards de 2012.

2012 MTV Video Music Awards - Show
Presentación de A$AP Rocky y Rihanna durante los MTV Video Music Awards de 2012 (Getty Images)

La amistad que desarrollaron llegó nuevamente al ámbito profesional cuando Rihanna le pidió a A$AP ser telonero de su tour Rihanna's Diamonds World Tour en Norteamérica durante marzo de 2013.

En agradecimiento al rapero, Rihanna aceptó aparecer en su video musical Fashion Killa, donde actuaron como pareja e iniciaron los rumores de un posible noviazgo; sin embargo, A$AP comenzó a andar con Chanel Iman, una modelo estadounidense, lo cual apagó cualquier rumor.

A$AP Rocky Opens Rihanna's "Diamonds" World Tour - New York, NY
A$AP Rocky siendo telonero del concierto de Rihanna. (Getty Images)

El reencuentro de A$AP Rocky y Rihanna

Después de algunos años, en 2018, Rihanna y A$AP Rocky fueron vistos juntos en público nuevamente durante el Fashion Week de París. Durante la pasarela de Louis Vuitton lucieron atuendos contrastantes en colores blanco y negro.

Louis Vuitton: Front Row - Paris Fashion Week - Menswear Spring/Summer 2019
Rihanna y A$AP Rocky durante el desfile de Louis Vuitton. (Getty Images)

Durante ese mismo año, Rocky fue uno de los invitados al Rihanna's annual Diamond Ball, un evento organizado para recaudar fondos para la fundación Clara Lionel, que fue fundada por Rihanna en 2012 para apoyar distintas causas en el Caribe, Estados Unidos y África Occidental.

Rihanna's 4th Annual Diamond Ball Benefitting The Clara Lionel Foundation - Arrivals
A$AP Rocky durante la Annual Diamond Ball de 2018. (Getty Images)

Su primera aparición juntos en una alfombra roja fue en 2019, cuando asistieron a los British Fashion Awards. Para este momento, Rihanna aún era novia del empresario Hassan Jameel, pero en enero de 2020 terminaron.

Se confirma la relación entre Rihanna y A$AP Rocky

Finalmente, en noviembre de 2020 se confirmó el noviazgo entre Rihanna y Rocky y al mes siguiente pasaron la navidad en Barbados. Desde ese momento, ambos se han apoyado en sus respectivos negocios y proyectos musicales. Además, su primera aparición en la MET Gala como pareja fue en 2021.

The 2021 Met Gala Celebrating In America: A Lexicon Of Fashion - Arrivals
Rihanna y A$AP Rocky en la MET Gala de 2021. (Getty Images)

Rihanna y A$AP Rocky forman una familia

El embarazo de Rihanna se volvió público cuando fue fotografiada luciendo su pancita con un crop top en enero de 2022, lo cual hizo que varios especularan sobre su matrimonio; sin embargo, esto solo sucedió de forma actuada para el video musical de D.M.B, una canción de Rocky. En mayo del mismo año nació RZA Athelston el hijo mayor de la pareja.

Off-White : Front Row - Paris Fashion Week - Womenswear F/W 2022-2023
A$AP Rocky y Rihanna durante su primer embarazo. (Getty Images)

Durante el Super Bowl de 2023, en el que Rihanna hizo un comeback a los escenarios, la cantante también anunció su segundo embarazo al mostrar su vientre frente al público y a las cámaras. Meses después, en agosto de 2023, dieron a luz a Riot Rose, su segundo hijo.

Apple Music Super Bowl LVII Halftime Show
Rihanna durante el Super Bowl de 2023. (Getty Images)

En mayo de este 2025, Rihanna nuevamente anunció su embarazo, el tercero, luciendo su vientre al aire libre en Nueva York y posteriormente lo confirmó en la MET Gala de este mismo año. El 13 de septiembre nació la bebé Rocki Irish, la nueva integrante de la poderosa familia.

Rihanna anuncia su tercer embarazo durante la MET Gala de 2025. (Getty Images)

El juicio de A$AP Rocky

Un momento difícil para la pareja conformada por Rihanna y A$AP Rocky comenzó el 20 de noviembre de 2022, cuando el rapero fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles por haber disparado contra Terell Ephron, ex-amigo de Rocky el 6 de noviembre de 2021 durante una discusión. La víctima afirmó haber recibido el disparo en los nudillos de la mano.

Entre el 21 de enero y el 18 de febrero de 2025, se realizó el juicio contra A$AP Rocky, durante las sesiones, Rihanna mostró su apoyo hacia el rapero, quien finalmente fue absuelto de los cargos por los que fue acusado.

Verdict Reached In The People Of The State Of California Vs. Rakim Mayers AKA A$AP Rocky
A$AP Rocky durante su juicio. (Getty Images)

Rihanna y A$AP Rocky son una de las parejas con más estilo del mundo de las celebridades y son un ejemplo de cómo llevar una relación privada pero no secreta. Actualmente, la pareja dedica su atención y tiempo a cuidar de su recién nacida.

