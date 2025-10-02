Problemas no paran para hijo de Mette-Marit de Noruega; lo embargan por deudas mientras espera su juicio

Embargan por deudas a Marius Borg, hiji de Mette-Marit de Noruega

El 19 de septiembre, autoridades del distrito de Asker y Bærum registraron un embargo en contra de Borg en respuesta a una reclamación de la Asociación Noruega de Seguros de Tráfico por Carretera. La suma reclamada asciende a 21.258 coronas noruegas (aproximadamente 1800 dólares), deuda respaldada con uno de sus automóviles, un BMW.

Los funcionarios insisten en que esta acción administrativa no está vinculada directamente con las acusaciones graves que enfrenta Borg por presuntos delitos de naturaleza sexual, violencia y otros cargos, sino que responde estrictamente al incumplimiento del seguro obligatorio del vehículo.

Princesa Mette-Marit y su hijo, Marius Borg Høiby. (AFP)

Según las regulaciones de tráfico, los vehículos sin seguro pueden acumular multas diarias. En el caso concreto, la multa diaria podría ser de 150 coronas por cada día que el vehículo permanece sin cobertura activa.

Aunque el BMW embargado se utiliza como garantía de pago, las autoridades aclaran que la reclamación no es específica sobre ese vehículo, y que Borg figura como propietario, copropietario o arrendatario de otros cinco automóviles registrados ante la Administración de Carreteras.

