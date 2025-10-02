Problemas no paran para hijo de Mette-Marit de Noruega; lo embargan por deudas mientras espera su juicio

El hijo de la princesa Mette‑Marit de Noruega, Marius Borg , enfrenta nuevos problemas legales: mientras espera el inicio de su juicio por un total de 32 cargos, le embargaron un coche por deudas relacionadas con el seguro de circulación.
El 19 de septiembre, autoridades del distrito de Asker y Bærum registraron un embargo en contra de Borg en respuesta a una reclamación de la Asociación Noruega de Seguros de Tráfico por Carretera. La suma reclamada asciende a 21.258 coronas noruegas (aproximadamente 1800 dólares), deuda respaldada con uno de sus automóviles, un BMW.
Los funcionarios insisten en que esta acción administrativa no está vinculada directamente con las acusaciones graves que enfrenta Borg por presuntos delitos de naturaleza sexual, violencia y otros cargos, sino que responde estrictamente al incumplimiento del seguro obligatorio del vehículo.
Según las regulaciones de tráfico, los vehículos sin seguro pueden acumular multas diarias. En el caso concreto, la multa diaria podría ser de 150 coronas por cada día que el vehículo permanece sin cobertura activa.
Aunque el BMW embargado se utiliza como garantía de pago, las autoridades aclaran que la reclamación no es específica sobre ese vehículo, y que Borg figura como propietario, copropietario o arrendatario de otros cinco automóviles registrados ante la Administración de Carreteras.
Las acusaciones contra Marius Borg
Durante su interrogatorio, Marius Borg declaró que actualmente no posee ingresos propios. Expuso que está recibiendo apoyo económico por parte de su familia para cubrir obligaciones y evitar que las deudas lleguen a instancias de cobradores externos.
La situación agrega presión a un momento ya complejo en su vida: el juicio en su contra está programado del 3 de febrero al 13 de marzo de 2026 en el Tribunal de Distrito de Oslo.
Las 32 acusaciones que enfrenta Borg incluyen delitos como: violación, abuso sexual en relaciones cercanas, agresiones físicas, amenazas, infracciones de tráfico e incumplimiento de órdenes de restricción.
El fiscal estatal noruego ha señalado que la investigación se basó en un extenso análisis de archivos multimedia y miles de mensajes. Si se le declara culpable de todos los cargos, la pena acumulada podría alcanzar hasta diez años de prisión.
La Casa Real ha optado por mantener una posición neutral hasta ahora, enfatizando que el caso corresponde a los tribunales y no ha emitido comentarios adicionales.